Selección Mexicana apuesta a la nostalgia con Chespirito y ‘sin querer queriendo’ se desconecta de nuevas generaciones

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez (X/ @miseleccionmx)

La Selección Mexicana presentó el domingo la lista de 26 jugadores convocados para participar en el Mundial de Futbol de 2026. En un intento de emular la creatividad de otras federaciones, la FMF apeló a la emotividad, a la nostalgia y la inteligencia artificial para encender el espíritu mundialista.

La voz de Roberto Gómez Bolaños, “Chespirito”, genio detrás de los programas El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado, reapareció mediante IA para hacer un llamado a los elegidos por Javier “Vasco” Aguirre.

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El discurso de Bolaños es acompañado de fragmentos de todas las realidades que convergen en México: la paz de sus pueblos, los amaneceres en el campo, la vitalidad de sus urbes y la pasión de su gente, siempre ilusionada a pesar de la adversidad.

El promocional dominó la conversación digital por la presencia y la ausencia de jugadores, un tema recurrente en programas deportivos en cada convocatoria mundialista. Sin embargo, esta vez el debate tuvo una ramificación inédita: una posible desconexión con nuevas generaciones.

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El anunció derivó en memes en X. (Capturas de pantalla)

Video de Chespirito divide opiniones

La conversación se centró en que Chespirito es un personaje inédito para nuevas generaciones. En X —antes Twitter— diversos usuarios señalaron este punto.

Una de las conversaciones más activas en interacciones surgió tras una reflexión del comentarista de ESPN Eitan Benezra.

“Me genera mucha curiosidad por que creyeron en la FMF que un video con la voz de Roberto Gómez Bolaños iba a prender/emocionar/ atrapar a la afición en la época de TikTok”, escribió.

Su argumento es que el último programa de Chespirito se transmitió a mediados de los años 90, por lo que su influencia es limitada entre quienes nacieron en la segunda mitad de los 2000 y dejaron la televisión para consumir contenido en plataformas de streaming y redes sociales.

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“Me parece igual que este proceso de la selección: gris”, sentenció Benezra. Su cierre avivó un debate marcado por la polarización. “Es como si los Beatles salieran en el promocional de Inglaterra y sales con la mam*** de que su último concierto fue en el 69″, reviró un usuario.

No obstante, otras personas validaron el argumento inicial al destacar que las canciones de los Beatles siguen vigentes y llegan a las generaciones Z y Alpha mediante la tendencia de YouTube y TikTok "reactions". Caso contrario al estilo de la comedia de Chespirito, cuyos programas fueron sacados de la parrilla de Televisa por desacuerdos en derechos de transmisión con los hijos de Bolaños.

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Eitan Benezra, a través de X, generó debate al cuestionar la efectividad de un video de la FMF con la voz de Roberto Gómez Bolaños para conectar con las nuevas generaciones, sugiriendo figuras deportivas más actuales. (Captura de pantalla: X)

¿Las nuevas generaciones están desconectadas de ‘Chespirito’?

Infinidad de videos en TikTok de parodias a El Chavo sugieren que la generación Z y Alpha no están desconectadas totalmente de la comedia de Bolaños. Incluso, el éxito de la bioserie Chespirito: Sin querer queriendo permitió que miles de jóvenes conocieran una historia que sus abuelos y padres leyeron en revistas de prensa rosa.

La primera y única temporada de la serie de HBO se posicionó como tendencia principal en plataformas digitales durante ocho semanas, impulsada por la controversia con la viuda del comediante, Florinda Meza.

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Aunque las cifras reflejan un interés colectivo, no se difundió información demográfica sobre cuántos jóvenes vieron la serie. En un contexto donde los algoritmos crean una burbuja de contenido, asumir que los jóvenes conocen toda la obra de Bolaños es tan impreciso como afirmar que millennials y miembros de la generación X conocen la obra musical de El Malilla o Kenia Os solo porque algunos reels aparezcan en su timeline.

Juan Pablo Fernández expresó su descontento con el uso de inteligencia artificial en la promoción de la Selección Mexicana, destacando la inexactitud de la tecnología y el cansancio del público ante el contenido generado por IA. (Captura de pantalla: X)

La reacción del hijo de “Chespirito”

Al margen del debate, Roberto Gómez Fernández, productor de Sin querer queriendo y de El Chavo animado, agradeció a la Federación Mexicana de Futbol por la distinción. “Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Futbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, expresó en un comunicado.

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(Instagram/@chespirito_rgb)

Sin embargo, para otras figuras públicas, el promocional pone el foco en el abuso de la inteligencia artificial a costa de la creatividad. Juan Pablo Fernández, hijo del periodista José Ramón Fernández, señaló que incluso la voz de Bolaños resultó impersonal: “Por momentos, Chespirito empezó a hablar entre argentino y español. La IA no es exacta. En poco tiempo, si no es que ya, vamos a estar hartos de fotos y videos hechos con inteligencia artificial”.

Aunque el anuncio de la Selección Mexicana no pudo disociarse de la controversia, consiguió el objetivo de posicionarse como tema de conversación digital previo a un mundial que no termina por explotar en las calles.

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