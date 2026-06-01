El negro historial del penal de Aguaruto: fugas masivas en el Culiacanazo, túneles, narcolujos y una nueva riña con 7 muertos

Una celda de Aguaruto revela objetos de contrabando incautados como teléfonos celulares, fajos de billetes mexicanos, armas blancas y una antena Starlink, reflejando la realidad penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete muertos en el penal de Aguaruto marcaron el domingo 31 de mayo como uno de los episodios más letales en la historia reciente de ese centro penitenciario en Culiacán, un reclusorio que acumula décadas de fugas, arsenales ocultos, túneles y control criminal en sus módulos.

La riña ocurrió alrededor de las 5:00 horas en el módulo 7, donde un grupo de internos que convivía inició una agresión armada. El aviso a las autoridades no llegó sino hasta las 7:30 de la mañana, dos horas y media después de los hechos. El saldo: siete muertos y un herido con lesiones por arma blanca.

PUBLICIDAD

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinhué Téllez López, confirmó que la situación fue controlada horas después.

Las víctimas fueron identificadas como José Antonio “B”, de 48 años, originario de San Ignacio; Alejandro Constantino, de 21 años, de Baja California; Alonso; José Luis; Kevin Alexis, de 24 años, de Culiacán; Jesús Alexis, de 26 años, de San Luis Río Colorado, Sonora; y Leonel Agustín, de 31 años, de Mazatlán.

PUBLICIDAD

CULIACÁN, SINALOA, 31MAYO2026.- Una riña registrada en el módulo 7 del Penal de Aguaruto dejó un saldo de siete internos fallecidos y un herido, de acuerdo con reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Las primeras versiones señalan que los reos habrían ingerido bebidas alcohólicas antes de enfrentarse con armas punzocortantes, lo que derivó en un violento altercado durante la madrugada. La situación fue controlada tras la intervención de custodios, Policía Estatal Preventiva, Guardia Nacional y Ejército Mexicano, quienes mantienen un cerco de seguridad dentro y fuera del centro penitenciario. Como medida preventiva, las visitas familiares fueron suspendidas y la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. FOTO: JOSÉ BETANZOS ZÁRATE/CUARTOSCURO.COM

Las visitas del domingo fueron canceladas. Afuera del penal, decenas de personas esperaron durante horas sin información oficial.

Siete muertos en un penal que opera con 3 veces su capacidad

El Centro Penitenciario de Aguaruto abrió en 1986 con capacidad para 800 internos. Para mayo de 2026, albergaba 2,446 reclusos, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. La sobrepoblación triplicó su aforo y convirtió sus módulos en territorios disputados por facciones del Cártel de Sinaloa.

PUBLICIDAD

El entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hoy en la mira de Estados Unidos por sus presuntos nexos con el narcotráfico, ya había advertido a principios de 2026 que los enfrentamientos dentro del penal registrados en los últimos años respondían a la disputa entre “Los Chapos” y “Los Mayos” por el control interno.

“En la cárcel hay muchos detenidos de ambos grupos, entonces ahí se expresan los grupos que afuera se siguen manifestando”, dijo Rocha Moya, refiriéndose al conflicto iniciado entre ambas facciones el 9 de septiembre de 2024, meses después del secuestro y detención de Ismael El Mayo Zambada en EEUU, supuestamente orquestado por Los Chapitos.

PUBLICIDAD

Esa disputa explica la frecuencia de los hechos violentos. En octubre de 2025, una riña dejó un muerto y tres heridos. En junio del mismo año, una balacera produjo otro muerto y tres heridos.

Además, a lo largo de los meses ha habido varios operativos, hasta cuatro veces a la semana, en donde se han hallado un sinnúmero de armas de fuego, armas blancas, granadas, otros artefactos explosivos, teléfonos celulares, antenas Starlink y un túnel de 15 metros de largo por cinco de profundidad, oculto bajo una losa de concreto y debajo de una cama.

PUBLICIDAD

Del “Culiacanazo” a los túneles: el historial que acumula Aguaruto

Foto: Infobae México

Sin embargo, la historia del penal no comenzó con la violencia reciente. El episodio más recordado ocurrió el 17 de octubre de 2019, cuando 51 reclusos se fugaron durante el llamado “Culiacanazo”, el operativo fallido de captura de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Mientras Culiacán ardía en enfrentamientos, los módulos del penal estallaron en motín. Entre los fugados estaban Jesús Peña González “El 20”, presunto jefe de seguridad de Ismael “El Mayo” Zambada; Rafael Guadalupe Félix Núñez, “Changuito Ántrax”, jefe de sicarios de Los Ántrax; y Alfonso Limón Sánchez, brazo operativo de “El Mayo”.

PUBLICIDAD

El escape ocurrió apenas un año después de que el gobierno estatal invirtiera 76 millones de pesos en la construcción de dos módulos de seguridad para prevenir incidentes de ese tipo.

Momento en el que los reos huyeron del penal durante el Culiacanazo de 2019. (X/@azucenau)

Dos años antes, en marzo de 2017, Juan José Esparragoza Monzón “El Azulito”, hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, se fugó junto a cuatro internos ocultos en un vehículo con supuesto cargamento de madera.

PUBLICIDAD

El subsecretario de seguridad estatal de entonces, Cristóbal Castañeda, reconoció que los reos organizaron una fiesta de despedida horas antes del escape. Imágenes de las cámaras de vigilancia difundidas por El Universal mostraron a internos con teléfonos celulares, drogas y pantallas de plasma en sus celdas. “El Azulito” permaneció prófugo hasta 2021, cuando murió en una clínica de Culiacán por complicaciones derivadas de Covid-19.

En 2022, las autoridades localizaron dentro del penal gallos de pelea, armas, drogas y más de un millón de pesos en efectivo. Los hallazgos apuntaron a la existencia de un palenque clandestino dentro del recinto, con rifles de alto calibre y estupefacientes ocultos, aunque las especulaciones no fueron confirmadas oficialmente.

PUBLICIDAD