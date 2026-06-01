Christian Nodal presume sold out en La México tras criticar a artistas que fingen boletos agotados

Christian Nodal afirmó en entrevista que declarar un sold out sin tener el 100% de boletos vendidos "es una mentira" y cuestionó por qué la industria musical opera así, semanas antes de que su promotora presumiera casa llena en la Plaza de Toros de la Ciudad de México.(Captura de pantalla @musicvibe)

Christian Nodal ofreció su concierto el pasado 29 de mayo en la Plaza de Toros La Monumental de la Ciudad de México, y la promotora difundió imágenes del artista posando con un boleto gigante con la leyenda “Sold Out”, además de fotografías aéreas del recinto con el texto “Casa llena”. La publicación no tardó en generar cuestionamientos entre internautas.

La crítica se explica por una entrevista reciente que el cantante sonorense concedió al canal de YouTube del periodista Javier Paniagua, donde habló sobre los formatos de concierto y los estándares de la industria. En ese espacio, el intérprete de “Adiós amor” recordó que en sus primeros años llenaba venues de 3,000 personas con apenas 800 o 1,200 asistentes. “Esa es una realidad, la gente hoy en día vive muy disociada... No funciona así”, dijo.

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A partir de esa experiencia, apuntó directamente a una práctica que considera deshonesta: “Ahora todos los artistas a fuerzas tienen que, aunque no esté vendido 100% el show, es: ‘Sold out, es sold out’. Eso es una mentira. O sea, al final del día es una vil mentira y no entiendo por qué el negocio lo está haciendo por ahí“, afirmó.

Nodal recordó que en sus inicios llenaba venues de 3,000 lugares con apenas 800 asistentes y desde esa experiencia criticó a quienes anuncian funciones agotadas. (@nodalista_jr)

Reacciones al concierto de Christian Nodal en CDMX

Horas antes del concierto del viernes, Music Vibe publicó en redes sociales la fotografía de Nodal con el boleto gigante y los registros aéreos del recinto. Los comentarios de usuarios en redes no tardaron en señalar la incongruencia entre las declaraciones previas del cantante y la celebración pública del lleno.

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La pregunta que circuló entre internautas fue directa: ¿el evento realmente agotó sus boletos o se trató de la misma práctica que Nodal acababa de cuestionar? “Orgulloso de regalar boletos”, “Con boletos regalados, pues todos”, “Abonando una entrada te llevabas diez de regalo”, “500 meses sin intereses y regalados”, “Tan lleno no estuvo”, “Cuando es sold out no regalan boletos”, se lee en plataformas como TikTok e Instagram.

Semanas después de llamar "vil mentira" a la práctica de anunciar conciertos agotados sin estarlo, Christian Nodal posó con un boleto gigante de sold out en La México ante las críticas de internautas que recordaron sus propias palabras. (Facebook Christian Nodal)

En la misma entrevista, Nodal defendió los palenques como el formato que más le conecta con el público. “El palenque es raza, es gente, es estar rodeado de tu gente”, dijo. Describió esos escenarios como espacios donde puede ver las caras de todos, abrazar al público, subirse a las barras y cambiar el setlist en el momento. “Ahí hago un desmadre”, admitió entre risas.

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Sobre los recintos grandes, reconoció que también los disfruta, aunque aclaró que lo que más lo moviliza es “lo más orgánico”. Al hablar de su trayectoria de casi 10 años, el cantante de Sonora dejó una postura que contrasta con la imagen del boleto gigante: “Llenes o no llenes, si tienes buena música, es buena música al final del día”. Y añadió: “Mi balance está en hacer música que amo. Yo no empecé aquí por la fama”.