EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de junio: riña en Aguaruto, Culiacán, deja 7 muertos y revive historial de fugas, túneles y violencia en el penal

Riña en Aguaruto, Culiacán, deja 7 muertos y revive historial de fugas, túneles y violencia en el penal

Una riña entre internos en el módulo 7 del penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó siete personas muertas y un herido la madrugada del 31 de mayo. El hecho volvió a poner bajo escrutinio a este centro penitenciario, que actualmente opera con más del triple de su capacidad y arrastra antecedentes de fugas masivas, hallazgos de armas, explosivos, antenas de comunicación clandestinas y túneles. Entre los episodios más notorios figura la fuga de 51 reclusos durante el llamado Culiacanazo de 2019, mientras que en los últimos años se han registrado enfrentamientos atribuidos a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.