EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de junio: riña en Aguaruto, Culiacán, deja 7 muertos y revive historial de fugas, túneles y violencia en el penal

Riña en Aguaruto, Culiacán, deja 7 muertos y revive historial de fugas, túneles y violencia en el penal
Una riña entre internos en el módulo 7 del penal de Aguaruto, en Culiacán, dejó siete personas muertas y un herido la madrugada del 31 de mayo. El hecho volvió a poner bajo escrutinio a este centro penitenciario, que actualmente opera con más del triple de su capacidad y arrastra antecedentes de fugas masivas, hallazgos de armas, explosivos, antenas de comunicación clandestinas y túneles. Entre los episodios más notorios figura la fuga de 51 reclusos durante el llamado Culiacanazo de 2019, mientras que en los últimos años se han registrado enfrentamientos atribuidos a la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa.
Información ampliada:
Siete muertos en el penal de Aguaruto marcaron el domingo 31 de mayo como uno de los episodios más letales en la historia reciente de ese centro penitenciario en Culiacán, un reclusorio que acumula décadas de fugas, arsenales ocultos, túneles y control criminal en sus módulos.