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Mundial 2026: Profeco alerta sobre plataformas de reventa de boletos ilegales

El organismo también informó la detención de 66 personas por venta ilegal de boletos durante ambos partidos de la final entre Cruz Azul y Pumas

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Ilustración del Estadio Ciudad de México al anochecer. En el cielo, boletos del Mundial 2026 flotan a la izquierda y la Copa Mundial a la derecha.
PROFECO informó este lunes 1 de junio durante La Mañanera del Pueblo la apertura de procedimientos legales contra plataformas de reventa de boletos por detectar irregularidades en la venta de entradas para eventos masivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) informó este lunes 1 de junio durante La Mañanera del Pueblo la apertura de procedimientos legales contra plataformas de reventa de boletos por detectar irregularidades en la venta de entradas para eventos masivos como el Mundial 2026.

El organismo dio a conocer sobre multas y medidas en curso contra sitios como Viagogo y Tophob por anunciar boletos antes de que existan ventas oficiales, lo que representa una posible infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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Ilustración digital con tres sellos migratorios: Estados Unidos (azul), México (verde) y Canadá (rojo). En el centro, la Copa Mundial FIFA 2026 y boletos.
La ilustración editorial muestra la Copa Mundial FIFA 2026 rodeada de sellos migratorios aprobados para México, Estados Unidos y Canadá, con la fecha 11 de junio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

César Iván Escalante Ruiz, titular de la dependencia, también señaló que el monitoreo de la venta de boletos para la final entre Pumas y Cruz Azul, la dependencia utilizó usuarios simulados y recibió diez correos electrónicos y una llamada al Teléfono del Consumidor. El 63% de los boletos para este evento se vendió de manera física, el 31% en preventa a través de Banca Mifel y solo el 6% mediante plataformas digitales, como Ticketmaster.

Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reportó la detención de 66 personas por venta ilegal de boletos durante ambos partidos de la final. La autoridad también solicitó apoyo al SAT para obtener domicilios fiscales de las empresas involucradas, ya que no en todos los casos se contaba con esa información. En paralelo, la procuraduría analiza si existen elementos para presentar una denuncia penal con base en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

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PROFECO identifica falta de cumplimiento en plataformas secundarias

Las plataformas secundarias de venta de boletos son objeto de vigilancia prioritaria por parte de la autoridad, debido a su alto impacto económico y social. El monitoreo formal de estas páginas permitió identificar que algunas no solo revenden boletos ya disponibles, sino que también ofrecen entradas antes de que inicien las preventas o ventas oficiales en los canales autorizados. En respuesta, PROFECO estableció un protocolo de actuación que va desde el monitoreo hasta la emisión de exhortos y requerimientos formales a las empresas involucradas.

Las autoridades recomiendan no caer en fraudes y engaños al adquirir entradas no válidas para los encuentros en el 2026.
Las autoridades recomiendan no caer en fraudes y engaños al adquirir entradas no válidas para los encuentros en el 2026. (Especial)

La dependencia indicó que la mayoría de los proveedores de boletos ha cumplido con los lineamientos publicados el 19 de febrero para regular la información y publicidad en la venta de boletos para conciertos masivos. Sin embargo, tanto Viagogo como Tophob enfrentan procedimientos legales y multas cuyas resoluciones se esperan para este mes. PROFECO advirtió que no puede revelar más detalles porque los casos continúan en litigio.

Llamado a no comprar boletos en plataformas no oficiales

PROFECO hizo un llamado a los consumidores evitar la compra de boletos en plataformas secundarias mientras continúan los procedimientos legales. La procuraduría señaló que estas boleteras suelen aparecer en los primeros resultados de los buscadores porque pagan por posicionamiento. Por esa razón, ya se analiza la posible responsabilidad de los buscadores por permitir la promoción de sitios que podrían estar incurriendo en faltas a la ley.

Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)
Los seguidores podrán asegurarse un lugar siguiendo el proceso establecido. (Jovani Pérez / Infobae México)

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