MasterChef 24/7: Daniela Parra recibe mensaje de su padre Héctor desde prisión y rompe en llanto

Daniela Parra compite cada semana con la esperanza de ganar los 2 millones de pesos del premio y destinarlos a apoyar a su padre. (archivo)

El domingo 31 de mayo de 2026, la participante Daniela Parra protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada de MasterChef Celebrity 24/7 cuando escuchó, con los ojos cerrados, la voz de su padre Héctor Parra quien se encuentra en el Reclusorio Oriente.

La conductora Claudia Lizaldi presentó el momento. Tras revisar en el estudio las conversaciones que Daniela había tenido con su compañero Pablo sobre la situación legal de su padre, Lizaldi regresó al foro y reconfortó a la joven. Acto seguido, le pidió que cerrara los ojos.

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“Estoy cada día más orgulloso de ti”

Lo que siguió fue un mensaje de voz que Héctor Parra le envió a su hija. “Estoy cada día más orgulloso de ti y feliz de la vida. Vas para adelante, nena. No te me pongas triste, mamacita, sabes que estoy contigo”, dijo el actor en la grabación.

Las palabras no pararon ahí: “Estás en mi corazón. Te amo, te admiro, te quiero y vamos para adelante, mamacita. Besos. Te amo, mi MasterChef preciosa”.

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La hija de Héctor Parra entró a la cocina más famosa del país para demostrar sus habilidades culinarias. (@MasterChefMx)

Daniela Parra no pudo contener las lágrimas. Chefs, participantes y asistentes en el foro lloraron junto a ella.

Cabe señalar que desde que arrancó el reality, Daniela Parra ha sido abierta sobre las razones que la llevaron a inscribirse. Ha dicho que, de ganar el premio de 2 millones de pesos, lo destinaría a apoyar a su padre. En las convivencias diarias también ha expresado que lo extraña y que desea que él la vea dentro del proyecto.

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Héctor Parra permanece recluido en el Reclusorio Oriente desde junio de 2021, cuando fue detenido tras la denuncia de su hija menor Alexa Hoffman, quien lo acusó de presuntos tocamientos indebidos entre los seis y los 14 años de edad. Por lo que en 2023, el actor fue sentenciado por corrupción de menores agravada.

La participante de MasterChef Celebrity 24/7 escuchó con los ojos cerrados la voz de su padre Héctor Parra desde el Reclusorio Oriente, donde cumple una condena de 13 años y 10 meses, y se derrumbó en llanto frente a chefs, compañeros y público. (Captura de pantalla YouTube)

La condena se amplió a 13 años y 10 meses

En 2024, la sentencia aumentó al sumarse el cargo de abuso sexual: 13 años y 10 meses de prisión. La defensa del actor presentó un amparo para modificar el fallo, recurso en el que tanto Héctor como Daniela tienen depositada la esperanza de revertir la condena.

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La participación de Daniela en MasterChef Celebrity 24/7 ha cobrado una dimensión que va más allá de la competencia culinaria. Cada semana que avanza en el concurso, avanza también frente a millones de espectadores con el peso de una historia que no ha querido ocultar.