Convocatoria de México para el Mundial 2026, sigue el minuto a minuto del anuncio oficial EN VIVO

Originalmente, la convocatoria estaba programada para darse a conocer este lunes 1 de junio. Sin embargo, en las últimas horas, Javier Aguirre declaró que ya cuenta con la lista de 26 futbolistas y la entregará este domingo por la noche a la FIFA.

Javier Aguirre, DT de la selección mexicana, informó en conferencia de prensa que algunos futbolistas, como Raúl Jiménez, aún no han tenido participación en los partidos amistosos porque no están al cien por ciento en lo físico,

Inglaterra optó por un video con la canción de los Beatles “Come Together” , mientras que Francia hizo alusión a su gastronomía en su presentación, por lo que es una incógnita lo que pasará con el tricolor y la forma en que darán a conocer la

Hasta ahora, no se ha informado si habrá transmisión o evento especial para el anuncio, o si la convocatoria se publicará únicamente en redes sociales o mediante un video creativo, como han hecho otras selecciones.

Cómo se dará a conocer la convocatoria de la selección mexicana

Javier Aguirre señaló en conferencia de prensa que estos encuentros le ayudaron a tener una idea más clara sobre el once titular que participará el debut mundialista frente a Sudáfrica del próximo 11 de junio y se espera que en el encuentro contra Serbia la alineación que presente sea similar a lo que pondrá en el campo durante la Copa del Mundo.

México suma dos victorias en los partidos amistosos disputados en la última fecha FIFA rumbo al Mundial 2026. El equipo venció en Puebla a Ghana por marcador de 2-0 y este sábado superó a la selección de Australia por la mínima diferencia.

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