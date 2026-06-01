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Mundial 2026, conciertos y arte: la agenda de junio en la Ciudad de México

La inauguración de la Copa del Mundo, eventos musicales y festivales artísticos llenarán la capital de actividades para todo público

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Una gran multitud de aficionados mexicanos en camisetas verdes, con sombreros y pintura facial, ondea banderas de México frente a un estadio.
Afición a la Selección Mexicana lista para recibir el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En México llegó el mes más esperado del año, junio, porque será el inicio del Mundial 2026 con el juego inaugural desde el estadio Ciudad de México entre la Selección Mexicana ante su homóloga Sudáfrica. Habitantes nacionales e internacionales visitarán las calles más importantes de la CDMX que, además del magno evento, combina con grandes conciertos y una agenda cultural que no te puedes perder.

Calendario de eventos para el mes de junio

Hombre con sombrero de charro y cara pintada con los colores de México sostiene una bandera mexicana, gritando en un estadio lleno de aficionados.
Afición de México lista para el Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 5 al 8 de junio: Exhibición de la Copa del Mundo en la Utopía Magdalena Mixhuca. Viaducto Río de la Piedad 6, colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco.
  • 6 al 8 de junio: Feria del Taco en la explanada de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos, en Avenida Juárez S/N. colonia Cuajimalpa.
  • 7 y 8 de junio: Feria del Nopal en el Monumento a la Revolución, Plaza de la República S/N, Colonia Tabacalera, Alcaldía Cuauhtémoc
  • 11 de junio: Inauguración del Mundial 2026. México vs Sudáfrica, en el estadio Ciudad de México, Calzada de Tlalpan 3465, colonia Santa Úrsula Coapa, Alcaldía Coyoacán.
  • 11 al 13 de junio: Expo Cultura Árabe en Expo Reforma, Avenida Morelos 67, Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
  • 13, 14 y 15 de junio: Nascar México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Viaducto Río de la Piedad S/N, Granjas México, Iztacalco.
  • Hasta el 14 de junio: Experiencia Panini en Avenida Insurgentes Sur 1731 (esquina con Insurgentes Centro), colonia Guadalupe Inn, Alcaldía Álvaro Obregón.
  • Hasta el 15 de junio: Exposición con figuras de Playmobil en el Museo de El Carmen, Avenida Revolución 6-no 4 y, San Ángel, alcaldía Álvaro Obregón.
  • 21 de junio al 2 de julio: La Cenicienta, clásico ballet en la Sala Principal del Palacio de Bellas artes,en Avenida Juárez S/N, esquina con Eje Central Lázaro Cárdenas, en la Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.
  • Todo el mes de junio: Legends: The Ultimate Football Experience desde el InSpace Polanco, ubicado en Lago Andrómaco 84, colonia Granada, alcaldía Miguel Hidalgo.

Conciertos y festivales programados en junio

  • Pulp: 2 de junio, Palacio de los Deportes.
  • Metronomy: 4 y 5 de junio, Teatro Metropólitan.
  • Monsta X: 4 de junio, Auditorio Nacional.
  • Matisse: 6 de junio, Auditorio Nacional.
  • Milo J: 6 de junio, Palacio de los Deportes.
  • Rawayana: 7 de junio, Palacio de los Deportes.
  • México Vibra: 9 y 10 de junio, Auditorio Nacional, con Los Ángeles Azules, Alejandro Fernández, Carla Morrison, Carlos Rivera y más (evento oficial por el Mundial 2026).
  • L’Impératrice: 11 de junio, Campo Marte,
  • Carlos Vives y Silvestre Dangond: 16 de junio, Estadio GNP Seguros,
  • Julieta Venegas: 17 de junio, Auditorio Nacional,
  • Rush: 18 y 20 de junio, Palacio de los Deporte,s
  • Zayn Malik: 20 de junio, Estadio GNP Seguros,
  • Los Tigres del Norte: 27 de junio, Estadio GNP Seguros,
  • Asian Kung-Fu Generation: 28 de junio, Pepsi Center WTC.

Celebraciones sociales y efemérides

En junio ocurrirá la Carrera temática inspirada en Toy Story, el 7 de junio en Paseo de la Reforma, el Día del Padre el tercer domingo de junio, el día 21, así como la Carrera de Superman y Supergirl en la Primera y Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

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Además, se cumplirá otro año de la Marcha del Orgullo LGBTQ+. Será el 27 de junio cuando se realice la edición número 48 en la CDMX. Y, por supuesto, no olvides que el 21 de junio será el inicio del verano y la Luna de Ciervo el 30 de junio, entre otras fechas relevantes.

La cartelera anteriormente citada es parte de lo que espera recibir México para el próximo mes de este año. Desde luego destaca en primera posición el Mundial 2026 dado que será la tercera ocasión en la historia que nuestra nación es anfitriona de una Copa del Mundo, después de 1970 y 1986.

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Una multitud de aficionados mexicanos, vestidos con camisetas verdes, ondean banderas de México en un estadio lleno. Se ve una pancarta con las palabras 'HAZ DE AFICIÓN'.
Aficionados de la selección mexicana animan al Tricolor desde la grada del estadio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Junio del 2026 representa para México un mes de fiesta mundialista y fechas sociales clave. Es un periodo de alta visibilidad internacional y de grandes movilizaciones sociales y deportivas.

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