Sheinbaum respalda a Petro y pide investigar “hasta lo último” el presunto fraude en las elecciones de Colombia

El apoyo expresado por la mandataria mexicana se suma al llamado para esclarecer presuntas irregularidades electorales, mientras se destaca la preocupación por la influencia de actores internacionales en el proceso político colombiano. (Infobae-Itzallana)

En su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre los resultados de la primera vuelta electoral en Colombia, donde el candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella obtuvo el 43.74% de los votos frente al 40.9% del oficialista Iván Cepeda, dejando abierta la puerta a una segunda vuelta el 21 de junio.

La mandataria expresó afinidad con el proyecto del presidente Gustavo Petro y respaldó sus señalamientos sobre irregularidades, al tiempo que subrayó que debe prevalecer siempre la voluntad popular.

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“Hay que respetar la voluntad del pueblo colombiano, pero es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, afirmó Sheinbaum.

A man points at a newspaper whose front page shows the results of the first round of Colombia's presidential election, in Bogota, Colombia, June 1, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Petro denuncia más de un millón de boletas sin registrar

El contexto es tenso. Tras conocerse los resultados preliminares, el presidente Petro rechazó los datos de la Registraduría Nacional y señaló que más de un millón de boletas no han sido contabilizadas por el organismo electoral colombiano.

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Además, Sheinbaum cuestionó la presencia del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, como observador electoral en Colombia, señalando que su participación es, en sus palabras, “un chiste que se cuenta solo”, dado el historial del tricolor en materia electoral.

Ultraderecha internacional, el actor detrás de la campaña mediática

Para la presidenta mexicana, lo ocurrido en Colombia no es un fenómeno aislado. Sheinbaum denunció que previo a los comicios colombianos hubo un bombardeo sistemático en redes sociales con granjas de bots y narrativas que buscaban asociar al gobierno de Petro con el narcotráfico.

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Señaló que estas campañas forman parte de una red internacional de la ultraderecha que conecta a actores de Colombia, Argentina, España y Estados Unidos, con recursos económicos suficientes para orientar algoritmos y moldear la opinión pública.

Las plataformas digitales funcionan como el esquema de comunicación menos regulado del mundo .

Los algoritmos no son neutrales: responden a intereses de quienes los financian.

El dinero, dijo, es el principal factor que orienta la conversación en redes sociales.

México como último bastión y la respuesta del gobierno

En ese escenario regional, Sheinbaum reconoció que México se ha convertido en uno de los últimos referentes de la izquierda en América Latina, frente a un viraje generalizado hacia la ultraderecha en la región.

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Como respuesta directa a estas campañas, anunció que a partir de este miércoles la funcionaria Luisa María encabezará una conferencia semanal de derecho de réplica, en la que se documentará y exhibirá cómo se articulan las redes de desinformación cada semana, incluyendo noticias falsas publicadas en medios que se niegan a rectificar a pesar de la obligación constitucional de hacerlo.

“Nosotros, que supuestamente censuramos todo, somos los que estamos planteando el derecho de réplica”, dijo la presidenta.

La administración federal mexicana observa al país sudamericano con especial atención tras las acusaciones de irregularidades, en medio de un ambiente de tensión regional marcado por campañas de desinformación y cuestionamientos a la transparencia. - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Segunda vuelta, el escenario decisivo

Con la segunda vuelta programada para el 21 de junio, el resultado en Colombia seguirá siendo un termómetro político para toda la región. Sheinbaum dejó claro que México observará de cerca el proceso, apostando por el respeto a la autodeterminación del pueblo colombiano, pero sin dejar de señalar lo que considera una interferencia orquestada desde fuera.

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