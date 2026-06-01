Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo

La Selección Mexicana dio a conocer el día de ayer la convocatoria final de 26 jugadores para el Mundial 2026 que iniciará el próximo 11 de junio.
Cabe recordar que Javier Aguirre había presentado una lista preliminar de 55 futbolistas, en la que incluía nombres de la Liga MX y del fútbol europeo. Dentro de ese grupo, 12 jugadores ya contaban con un puesto asegurado, al formar parte de los equipos de la liga local que participaron en la Liguilla del Clausura 2026.
PUBLICIDAD
Canteranos de la convocatoria de la Selección Mexicana
América aparece en segundo lugar con tres jugadores surgidos de sus fuerzas básicas en la convocatoria de la Selección Mexicana, superado únicamente por Chivas, que lidera con cuatro canteranos. Detrás se encuentran Pumas, Santos, Tijuana y Querétaro, cada uno con dos representantes formados en sus respectivos clubes, mientras que el resto de los equipos ha aportado un solo futbolista.
- Raúl “Tala” Rangel (Chivas)
- Carlos Acevedo (Santos)
- Guillermo Ochoa (América)
- Israel Reyes (Atlas)
- César Montes (Monterrey)
- Johan Vásquez (Cimarrones)
- Jesús Gallardo (Pumas)
- Jorge Sánchez (Santos)
- Mateo Chávez (Chivas)
- Erik Lira (Pumas)
- Luis Romo (Querétaro)
- Edson Álvarez (América)
- Obed Vargas (Seattle Sounders)
- Luis Chávez (Tijuana)
- Gilberto Mora (Tijuana)
- Brian Gutiérrez (Chicago Fire)
- Álvaro Fidalgo (Real Madrid)
- Orbelín Pineda (Querétaro)
- Armando “Hormiga” González (Chivas)
- Alexis Vega (Toluca)
- Roberto “Piojo” Alvarado (Celaya)
- Santiago Gimenez (Cruz Azul)
- Guillermo “Memote” Martínez (Pachuca)
- Julián Quiñones (Tigres)
- César “Chino” Huerta (Chivas)
- Raúl Jiménez (América)
Convocatoria de jugadores experimentados y jóvenes
La lista oficial de convocados para el próximo Mundial incluye una combinación de futbolistas con amplia trayectoria y jóvenes que afrontarán por primera vez un torneo de tal magnitud. Las constantes lesiones, la falta de minutos en varios jugadores y la búsqueda de nuevos talentos fueron factores decisivos durante el proceso a cargo de Javier Aguirre.
PUBLICIDAD
Entre los llamados más comentados se encuentra el caso de Álvaro Fidalgo, quien tras su reciente naturalización y destacadas actuaciones consiguió asegurarse un puesto en la selección nacional. Esta inclusión marca un giro en la política de selección, abriendo la puerta a futbolistas nacionalizados que demuestran un rendimiento sobresaliente.
Por otro lado, la convocatoria sorprendió al integrar a figuras como Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Guillermo Martínez y Armando “La Hormiga” González. Estos nombres suscitaron curiosidad tanto por su corta experiencia internacional como por el potencial demostrado en torneos recientes.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD