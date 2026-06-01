Convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026: estos son canteranos de cada equipo

La Selección Mexicana dio a conocer su lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026 (X@miseleccionmx)

La Selección Mexicana dio a conocer el día de ayer la convocatoria final de 26 jugadores para el Mundial 2026 que iniciará el próximo 11 de junio.

Cabe recordar que Javier Aguirre había presentado una lista preliminar de 55 futbolistas, en la que incluía nombres de la Liga MX y del fútbol europeo. Dentro de ese grupo, 12 jugadores ya contaban con un puesto asegurado, al formar parte de los equipos de la liga local que participaron en la Liguilla del Clausura 2026.

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La convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 mezcla experiencia y juventud. (miseleccionmx)

Canteranos de la convocatoria de la Selección Mexicana

América aparece en segundo lugar con tres jugadores surgidos de sus fuerzas básicas en la convocatoria de la Selección Mexicana, superado únicamente por Chivas, que lidera con cuatro canteranos. Detrás se encuentran Pumas, Santos, Tijuana y Querétaro, cada uno con dos representantes formados en sus respectivos clubes, mientras que el resto de los equipos ha aportado un solo futbolista.

Javier Aguirre se dirigió a los aficionados y jugadores previo a la presentación oficial de la lista de convocados para el Mundial 2026. El "Vasco" Aguirre recordó la experiencia que tuvo en México 86 como futbolista, por lo que trasladó ese orgullo para esta edición mundialista (FMF)

Raúl “Tala” Rangel (Chivas) Carlos Acevedo (Santos) Guillermo Ochoa (América) Israel Reyes (Atlas) César Montes (Monterrey) Johan Vásquez (Cimarrones) Jesús Gallardo (Pumas) Jorge Sánchez (Santos) Mateo Chávez (Chivas) Erik Lira (Pumas) Luis Romo (Querétaro) Edson Álvarez (América) Obed Vargas (Seattle Sounders) Luis Chávez (Tijuana) Gilberto Mora (Tijuana) Brian Gutiérrez (Chicago Fire) Álvaro Fidalgo (Real Madrid) Orbelín Pineda (Querétaro) Armando “Hormiga” González (Chivas) Alexis Vega (Toluca) Roberto “Piojo” Alvarado (Celaya) Santiago Gimenez (Cruz Azul) Guillermo “Memote” Martínez (Pachuca) Julián Quiñones (Tigres) César “Chino” Huerta (Chivas) Raúl Jiménez (América)

(REUTERS/Raquel Cunha)

Convocatoria de jugadores experimentados y jóvenes

La lista oficial de convocados para el próximo Mundial incluye una combinación de futbolistas con amplia trayectoria y jóvenes que afrontarán por primera vez un torneo de tal magnitud. Las constantes lesiones, la falta de minutos en varios jugadores y la búsqueda de nuevos talentos fueron factores decisivos durante el proceso a cargo de Javier Aguirre.

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Entre los llamados más comentados se encuentra el caso de Álvaro Fidalgo, quien tras su reciente naturalización y destacadas actuaciones consiguió asegurarse un puesto en la selección nacional. Esta inclusión marca un giro en la política de selección, abriendo la puerta a futbolistas nacionalizados que demuestran un rendimiento sobresaliente.

Por otro lado, la convocatoria sorprendió al integrar a figuras como Raúl Rangel, Mateo Chávez, Obed Vargas, Brian Gutiérrez, Gilberto Mora, César Huerta, Guillermo Martínez y Armando “La Hormiga” González. Estos nombres suscitaron curiosidad tanto por su corta experiencia internacional como por el potencial demostrado en torneos recientes.

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