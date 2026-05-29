El “virus del vómito” se propaga con rapidez en Estados Unidos: cuáles son los síntomas y cómo prevenirlo

El norovirus causa un aumento del 75% de los brotes gastrointestinales en Estados Unidos durante la temporada 2024-2025 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El norovirus, conocido por provocar vómitos y diarrea intensos, se encuentra en aumento en varias regiones de Estados Unidos, según datos recientes de vigilancia en aguas residuales y informes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). En la última temporada, una variante más mutada desplazó por primera vez a la cepa dominante anterior y generó cerca del 75% de los brotes.

Los especialistas señalan que este virus, aunque comúnmente asociado al invierno, puede causar brotes importantes hasta bien entrada la primavera. La transmisión ocurre con rapidez, especialmente en entornos donde muchas personas comparten espacios cerrados, como escuelas, hospitales, cruceros y campamentos.

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Los CDC estiman que cada año el norovirus produce entre 19 y 21 millones de casos en el país, lo que resulta en cientos de miles de consultas médicas, hospitalizaciones y, en los casos más graves, fallecimientos principalmente en adultos mayores.

Qué es el norovirus y cómo se propaga

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca principalmente vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal. La infección puede presentarse en cualquier época del año, aunque suele aumentar entre noviembre y mayo, según los CDC.

La transmisión ocurre de persona a persona por contacto directo con alguien enfermo, al tocar superficies contaminadas y luego llevarse las manos a la boca, o por el consumo de alimentos y agua infectados.

La variante GII.17 del norovirus desplazó a la cepa dominante previa y predomina en los brotes actuales en Estados Unidos (Charles D. Humphrey/U.S. Centers for Disease Control)

Los expertos en enfermedades infecciosas advierten que el virus puede permanecer activo durante semanas en objetos y superficies, y facilita nuevos contagios si no se realiza una desinfección adecuada.

Una persona infectada puede diseminar el virus incluso después de haber superado los síntomas, durante al menos dos semanas. Los brotes recientes en California y el área de la Bahía de San Francisco, así como el incremento de casos en el noreste del país, confirman la facilidad con la que este virus puede propagarse en comunidades y grupos numerosos.

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Qué síntomas causa y a quiénes afecta

Los síntomas suelen comenzar entre 12 y 48 horas después de la exposición, y se resuelven en un a tres días. Los más frecuentes son:

Vómitos intensos

Diarrea acuosa

Náuseas

Dolor abdominal

Fiebre

Dolor de cabeza

Dolores musculares

El mayor peligro es la deshidratación, que puede manifestarse como, según los CDC:

Orinar menos de lo habitual

Boca y garganta secas

Mareos al ponerse de pie

En niños, llanto sin lágrimas y somnolencia inusual

Aunque la mayoría de las personas se recupera sin complicaciones, el riesgo de deshidratación es elevado, sobre todo en niños pequeños, adultos mayores y quienes tienen sistemas inmunológicos debilitados.

Quienes padecen norovirus pueden seguir contagiando a otros incluso cuando ya no presentan síntomas, lo que incrementa la dificultad para frenar los brotes. Los especialistas subrayan la importancia de no preparar alimentos ni cuidar a personas vulnerables hasta al menos dos días después de la recuperación.

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Recomendaciones para prevenir el norovirus

Para evitar el contagio y la propagación del virus, los expertos aconsejan, según los CDC:

Esta infografía presenta recomendaciones claras de los CDC para prevenir el norovirus, incluyendo higiene personal y seguridad alimentaria (Fuente: CDC/Imagen Ilustrativa Infobae)

Lavar las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, especialmente antes de comer, preparar alimentos y después de ir al baño o cambiar pañales.

Evitar preparar alimentos o cuidar a otras personas mientras se tengan síntomas y durante 48 horas tras la recuperación.

Limpiar y desinfectar superficies con productos aprobados para eliminar norovirus, sobre todo en baños y cocinas.

No confiar únicamente en desinfectantes de manos, ya que no eliminan el virus de forma eficaz.

Cocinar bien los mariscos antes de consumirlos, especialmente ostras.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Lavar cuidadosamente frutas y verduras antes de comerlas.

Usar guantes y mascarilla al limpiar vómitos o diarrea, y desechar los residuos en bolsas cerradas.

Si aparecen vómitos y diarrea, se recomienda:

Descansar y mantener una hidratación adecuada con líquidos que contengan sales y minerales.

Consultar rápidamente a un médico si hay signos de deshidratación severa, sobre todo en niños, adultos mayores y personas con enfermedades previas.

No recurrir a antibióticos, ya que no resultan útiles contra los virus.

Por qué aumentan los brotes y cuál es la variante predominante

El incremento de viajes durante temporadas festivas y las altas temperaturas, que llevan a las personas a reunirse en espacios cerrados, han favorecido la expansión del norovirus este año. El monitoreo de aguas residuales revela altos niveles del virus en varias regiones, tendencia que coincide con el repunte de casos en primavera.

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La transmisión del norovirus ocurre por contacto directo, superficies contaminadas y consumo de alimentos o agua infectados (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada 2024-2025, la cepa GII.17 se convirtió en la principal responsable de los brotes al superar en circulación a la variante GII.4, que venía predominando en años anteriores.

La doctora Linda Yancey, especialista en enfermedades infecciosas, explicó a NBC News que la nueva variante “no es más contagiosa, pero puede propagarse con mayor facilidad porque menos personas tienen inmunidad parcial frente a ella”, dijo.

Dónde ocurren los brotes

Los brotes de norovirus aparecen principalmente en, según los CDC:

Escuelas y guarderías

Residencias de adultos mayores

Hospitales y centros de salud

Cruceros y campamentos

Restaurantes y comedores colectivos

El consumo de mariscos crudos y los alimentos preparados por personas enfermas representan riesgos particulares. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas son más susceptibles a complicaciones.

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