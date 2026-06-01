México

Pride 2026: Fecha y ruta de la marcha del Orgullo LGBT en CDMX

Como cada junio, las calles de la capital volverán a llenarse de colores y orgullo

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El Gobierno de la Ciudad de México y los organizadores de la marcha compartieron las cifras a través de sus redes sociales oficiales. Foto: X/@GobCDMX.
La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX será espacio de celebración y demanda de igualdad. Foto: X/@GobCDMX.

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 se prepara para tomar las calles de Ciudad de México con una expectativa de asistencia aún mayor que en años anteriores.

Este año, la movilización no solo será una celebración de la diversidad, sino también un punto de encuentro para exigir igualdad, visibilidad y respeto en un contexto internacional marcado por la celebración de la Copa Mundial de Fútbol.

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La convocatoria oficial ya circula en redes sociales, permitiendo que colectivos y participantes anticipen sus actividades culturales, artísticas y políticas.

El evento promete consolidarse, una vez más, como uno de los más representativos de Latinoamérica.

Fecha, horario y punto de inicio de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 en CDMX

La cita está fijada para el sábado 27 de junio de 2026. Aunque el horario exacto de salida no ha sido confirmado, la tradición marca que los asistentes comienzan a reunirse desde las primeras horas de la mañana, generalmente entre las 9:00 y las 10:00.

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Los contingentes acostumbran reunirse en el Ángel de la Independencia, punto de partida desde el cual inician el recorrido por las principales avenidas del centro.

La ruta tradicional, de aproximadamente cuatro kilómetros. atraviesa Paseo de la Reforma y concluye en el Zócalo capitalino.

En ediciones anteriores, la marcha ha congregado a miles de personas provenientes de distintos estados, así como a activistas, artistas y aliados que se suman a la causa.

MARCHA LGBT -MÉXICO- 29 JUNIO
La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 será el sábado 27 de junio, con punto de partida en el Ángel de la Independencia. (Rubí Martínez/Infobae)

Origen y evolución de la Marcha del Orgullo en México

El origen de la Marcha del Orgullo LGBT+ se remonta a los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, considerados el inicio del activismo moderno por los derechos de la diversidad sexual.

En México, las primeras manifestaciones surgieron a finales de los años setenta, en una sociedad que entonces penalizaba y marginaba a las disidencias sexuales.

La primera marcha oficial en la capital mexicana tuvo lugar en 1979, con la participación de poco más de cuarenta personas y varios colectivos pioneros.

Desde entonces, el evento ha crecido de manera exponencial, transformándose en una cita anual que combina protesta, celebración y reivindicación política.

En la actualidad, la marcha representa tanto la alegría y el sentido de pertenencia de la comunidad como una exigencia colectiva de igualdad, acceso a la salud, reconocimiento legal y erradicación de la violencia por homofobia o transfobia.

Lema, actividades previas y convocatoria artística

Para la edición 48 del Pride capitalino, el lema seleccionado es: “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.

El hashtag oficial, #ElOrgulloPermanece, ya circula en redes, impulsando el mensaje de unidad y resistencia.

Como parte de las actividades previas al evento principal, los organizadores han lanzado una convocatoria dirigida a artistas, ilustradores y diseñadores para crear la imagen oficial de la marcha.

La propuesta ganadora recibirá un premio de 25 mil pesos, en un esfuerzo por fomentar el talento creativo y reforzar el mensaje de inclusión.

Además, en las semanas previas a la marcha se programan foros, talleres, exposiciones y actividades de sensibilización, sumando contenido y profundidad a la experiencia del orgullo.

Marcha LGBT CDMX
El lema de la edición 48 del Pride CDMX es “Ante los ojos del mundo: mi lucha es tu lucha. ¡Igualdad, paz y solidaridad!”.| Fotos: Octavio Vargas, Infobae México.

Recomendaciones para los asistentes

A quienes planean sumarse a la Marcha del Orgullo LGBT+ en 2026 se les recomienda prepararse para una caminata larga y festiva.

Si bien es habitual ver atuendos llamativos y trajes espectaculares, el uso de calzado cómodo resulta esencial para recorrer la ruta completa.

El recorrido suele comenzar en el Ángel de la Independencia, aunque algunos grupos pueden elegir puntos de encuentro alternativos según su organización interna.

Se aconseja a los participantes mantenerse atentos a los comunicados oficiales para detalles sobre horarios y logística.

La marcha de este año coincide con el Mundial de Fútbol, lo que podría incrementar tanto la afluencia como la atención mediática.

Las autoridades y los organizadores esperan que la convivencia se desarrolle en un ambiente de respeto y seguridad para todas las personas asistentes.

Infografía con ilustraciones de personas marchando con banderas arcoíris, el año 2026, y gráficos sobre calzado, ruta, disfraces y seguridad para asistentes.
Esta infografía detalla las recomendaciones esenciales y la logística para los participantes de la Marcha del Orgullo LGBT+ 2026, enfatizando la preparación y seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alcance e impacto de la Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX

A lo largo de las décadas, la movilización ha evolucionado de una protesta minoritaria a un evento multitudinario de alcance internacional.

Además de celebrar los avances logrados, la marcha visibiliza las demandas aún pendientes: igualdad de derechos, eliminación de la discriminación y acceso pleno a la justicia para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género.

La Marcha del Orgullo LGBT+ 2026 será, una vez más, el escenario donde miles de voces se unan para afirmar: la lucha por la igualdad y el respeto es permanente y visible ante los ojos del mundo.

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