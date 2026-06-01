De Culiacán a Tecate: cerdito rosa reaparece en escena del crimen en Baja California

(Redes sociales)

Un cerdito de peluche rosa apareció el sábado 30 de mayo junto al cuerpo de un joven asesinado sobre la carretera Tecate-Ensenada, en Baja California, en medio de una ola de ocho homicidios registrados en ese municipio.

El símbolo, que desde el 15 de mayo se repite en al menos cuatro escenas del crimen en Culiacán, Sinaloa, se traslada así por primera vez a territorio bajacaliforniano, donde grupos criminales libran una disputa territorial que ya dejó narcomensajes firmados por un grupo que se identifica como “Los Cabezones”.

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Un cerdito de peluche rosa yace en el asfalto agrietado de una calle en Culiacán, Sinaloa, demarcada con cinta policial, representando el sombrío símbolo que conecta varias escenas de crímenes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado de Baja California acumula una escalada de violencia que, según Semanario ZETA, está vinculada a la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa en la entidad, formalizada desde diciembre de 2025. Tecate es el corredor que conecta Mexicali con Tijuana, y su control representa una de las rutas de trasiego más disputadas de la frontera norte.

¿Qué se sabe de la nueva escena?

De acuerdo con información del medio antes cita, el sábado 30 de mayo, cerca de las 7:23 de la mañana, autoridades localizaron el cuerpo de un hombre de entre 20 y 25 años a un costado de la carretera Tecate-Ensenada, a la altura del kilómetro 25+500.

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La víctima estaba amarrado de manos y presentaba múltiples huellas de tortura e impactos de arma de fuego. Junto a su cuerpo fue localizado un cerdito de color rosa y siete casquillos percutidos utilizados en “cuernos de chivo”.

El mismo sábado, durante la mañana, fue hallado otro cuerpo a un costado de la misma carretera, a la altura del kilómetro 25+500 de Valle de las Palmas. Se trataba de un joven de entre 15 y 20 años, atado de manos y pies, con huellas de tortura e impactos de arma de fuego en la cabeza y el rostro.

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Cerditos de peluche de varios colores yacen sobre el pavimento, un inquietante símbolo que conecta recientes escenas de crímenes en Culiacán, Sinaloa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 00:16 horas del sábado, en la colonia La Sierrita, fue localizado un hombre envuelto en cobija negra y amarrado con alambre, abandonado sobre las calles Sierra Madre Occidental y Sierra del Venado. Presentaba múltiples huellas de violencia, con la cabeza cubierta por completo con cinta gris. Junto a su cuerp fue localizada una cartulina firmada por “Los Cabezones”.

El domingo 31 de mayo, sicarios a bordo de dos vehículos llegaron a las 11:50 de la mañana a un lote baldío entre las calles Arcadio Amaya y Paseo de la Juventud, en la colonia Guajardo, donde dispararon contra viviendas improvisadas. Tres hombres murieron en el lugar; un hombre y una mujer quedaron heridos en estado crítico, trasladados por la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos.

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El cerdito rosa: de Culiacán a la frontera norte

El símbolo del cerdito rosa comenzó a documentarse el 15 de mayo en Culiacán. Esa tarde, Carlos René, de 17 años, fue atacado a tiros cerca del bulevar Helbert, en la colonia Infonavit Solidaridad. Peritos de la Fiscalía General del Estado encontraron junto al cuerpo un peluche rosa; inicialmente circuló la versión de que el joven lo llevaba como obsequio para su novia, aunque esa información nunca fue confirmada oficialmente.

(X/@Eco1_LVM)

Dos días después, el 17 de mayo, Cristian Emanuel, también de 17 años, fue interceptado y atacado en la calle Venus, colonia Rubén Jaramillo. Sus familiares lo trasladaron en vehículo particular antes de que llegara la Guardia Nacional. Cuando los elementos arribaron al lugar, solo encontraron sangre, casquillos y otro cerdito rosa idéntico al del primer caso. Cristian Emanuel murió a las 18:00 horas.

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El 29 de mayo, un tercer hallazgo en Culiacán: un hombre fue ejecutado en las escaleras de un hotel sobre la calle Hermenegildo Galeana, frente al Mercado Rafael Buelna, en el primer cuadro de la ciudad. El presunto responsable llegó en motocicleta, disparó y huyó. Junto al cuerpo peritos de la Fiscalía aseguraron otro cerdito de peluche rosa.

El uso de objetos como mensajes en escenas del crimen no es nuevo en Culiacán. En 2019, cinco cadáveres aparecieron en la ciudad con carritos de juguete pegados al cuerpo, presuntamente como señal de que las víctimas eran robachoches.

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Desde septiembre de 2024, con la guerra interna del Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza, los símbolos se multiplicaron: pizzas y sombreros funcionaron como firmas en distintas escenas.

Hasta el cierre de esta nota, ni la Fiscalía General del Estado de Sinaloa ni ninguna corporación policial de Baja California ha confirmado formalmente el significado del cerdito rosa ni su posible vínculo con algún grupo criminal específico.

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Los mismos grupos, dos estados en guerra

(Infobae México/Jovani Pérez)

La violencia en Tecate y en Culiacán no es paralela por casualidad: los actores son los mismos. El Cártel de Sinaloa tiene su base de operaciones en Culiacán, pero Baja California es uno de sus principales puntos de salida de narcóticos hacia Estados Unidos. Tecate es el único corredor terrestre entre Mexicali y Tijuana.

Cuando estalló la guerra interna entre Los Chapitos y La Mayiza en septiembre de 2024, el conflicto no se contuvo en Sinaloa y también se replicó en la frontera norte, donde además entra en juego la presencia del CJNG.

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Baja California concentra el 55% de todas las muertes vinculadas a la guerra entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa en la última década, según el Índice de Paz México 2026, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. La cifra equivale a alrededor de 16,500 de los 30,000 homicidios que ese conflicto dejó en el país entre 2015 y 2025.