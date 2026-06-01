De Colombia a África: así es como el Cártel de Sinaloa ha movido sus laboratorios de fentanilo y metanfetamina fuera de México

Los cárteles mexicanos han comenzado a mover sus laboratorios. Foto: Infobae México

El Cártel de Sinaloa opera hoy narcolaboratorios de fentanilo y metanfetamina en al menos seis países fuera de México, desde Colombia hasta Sudáfrica, pasando por Holanda, Francia, Polonia y Canadá.

La presión militar, judicial y diplomática que Estados Unidos ha ejercido sobre el tráfico de drogas en territorio mexicano habría empujado a la organización a relocalizar su producción más cerca de los mercados de consumo en Europa.

PUBLICIDAD

El general Dagvin Anderson, comandante del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM), reveló ante el Comité de Servicios Armados del Senado, el pasado 14 de mayo, que en los últimos 14 a 18 meses se desmantelaron 12 laboratorios clandestinos en África, y en 11 de ellos había miembros de cárteles mexicanos presentes en el momento de las redadas. En el mayor narcolaboratorio jamás desmantelado en Sudáfrica, los detenidos eran integrantes del Cártel de Sinaloa. Desde 2024, el tráfico de cocaína desde América hacia Europa a través de África se ha sextuplicado, según Anderson.

“El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa han establecido laboratorios de producción de metanfetamina en África para explotar un mercado en expansión en regiones permisivas”, declaró Anderson ante el Congreso, según reportó Daily Maverick.

PUBLICIDAD

Colombia estrena sus primeras “cocinas” de fentanilo

Narcolaboratorios del Cártel de Sinaloa. (SSP Sinaloa)

El hallazgo más reciente con mayor implicación para México ocurrió el 16 y 17 de mayo de 2026 en Colombia. El operativo Bastión Norte, ejecutado por una fuerza conjunta de la Policía Nacional colombiana y la DEA, desmanteló dos laboratorios de síntesis de clorhidrato de fentanilo en Cali y el Cauca: el primer caso confirmado en la historia del país en que el opioide sintético se produce de manera autónoma y en polvo.

Las autoridades frenaron el envío de 16 kilogramos de clorhidrato de fentanilo con destino a México y a Chicago, Estados Unidos. El brigadier general William Castaño Ramos, director de Antinarcóticos de la Policía Nacional, confirmó que “la estructura criminal enviaba cocaína y drogas sintéticas hacia Centroamérica y posteriormente hacia los Estados Unidos, en alianzas con grupos armados organizados como el ELN y el Clan del Golfo, y cárteles mexicanos como el de Jalisco y Sinaloa”.

PUBLICIDAD

El señalado de liderar la red es Jesús Elber González, alias Chucho, exalcalde de Guachené, Cauca, y químico de formación: estudió en la Universidad del Valle, realizó una especialización en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y cursó una maestría en Química Analítica. Se asumía como activista de los derechos afrocolombianos y en el pasado intentó ser candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical en el departamento del Cauca, sin resultar favorecido en la contienda interna.

'Alex' sería el operador logístico del Cartel de Sinaloa en Colombia y tendrá que responder ante una corte en Estados Unidos (Dijin de la Policía Nacional )

La afectación financiera estimada a la organización supera los 48 millones de dólares, sumados el valor del fentanilo incautado en el mercado internacional y 200,000 dólares en efectivo vinculados a lavado de activos.

PUBLICIDAD

El presidente de Colombia Gustavo Petro alertó sobre el riesgo en entrevista con Caracol Radio: “Sería terrible para Colombia que entrara dentro de los circuitos de la economía mundial ilícita el fentanilo”.

Los laboratorios forenses de la Policía colombiana identificaron muestras callejeras donde el opioide se distribuía disuelto en pasta enviada por correo, mezclado con heroína, o dosificado en pastillas azules combinado con metadona o ketamina.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional acumula un total de 70 casos de incautación, concentrados en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Villavicencio, Maicao y San Andrés.

Canadá, la zona cero más cercana a Estados Unidos

Cártel de Sinaloa opera en Canadá.

Desde hace al menos cinco años, integrantes del Cártel de Sinaloa —específicamente la facción de Los Chapitos— se han asentado en la costa oeste de Canadá para operar laboratorios de fentanilo y metanfetamina, de acuerdo con la periodista independiente Katarina Szulc, quien documentó el fenómeno para medios canadienses en agosto de 2024.

PUBLICIDAD

“Envían a gente de Sinaloa a Canadá, cerca de los estados norteamericanos a los que el cártel intenta llegar. Eso hace que el tráfico sea más fácil y cercano”, declaró Szulc. Un operador vinculado a la red confirmó el esquema: “Mandaron gente desde Sinaloa a hacerlo aquí, más cerca de los estados a los que quieren llegar, y los asiáticos aquí consiguen los químicos”.

Los proveedores de precursores químicos son principalmente de ascendencia china y vietnamita, quienes los traen desde Asia y los suministran a los laboratorios dirigidos por los cárteles mexicanos, según Szulc. El modelo replica en Canadá la misma cadena de abastecimiento que el Cártel de Sinaloa usa en México: químicos asiáticos proveen los insumos, cocineros sinaloenses dirigen la producción.

PUBLICIDAD

La Agencia de Salud Pública de Canadá reportó que aproximadamente 44,600 canadienses murieron por sobredosis de drogas tóxicas entre 2016 y 2023, con el fentanilo implicado en el 80% de las 8,000 muertes por sobredosis registradas en 2023.

Un exoficial de policía de Vancouver con más de dos décadas de servicio confirmó a Szulc la lógica del modelo: “Es un negocio y el objetivo es ganar dinero. Fabricarlo aquí cumple con todos esos requisitos”.

PUBLICIDAD

Europa: de Holanda a Polonia, los cocineros cruzan el Atlántico

Así han sido los golpes al Cártel de Sinaloa en España. (Anayeli Tapia/Infobae)

La presencia del Cártel de Sinaloa en Europa como productor —no solo como traficante— arranca alrededor de 2016, según un reporte conjunto de Europol y la DEA publicado en 2022, que confirmó que los cárteles mexicanos proveen “cocineros” especializados a sus socios europeos para producir metanfetamina y cocaína de alta pureza.

La ruta que conecta América con Europa pasa por África. Narcotraficantes sinaloenses mueven metanfetaminas desde puertos como Manzanillo y Mazatlán hacia Colombia, atraviesan la selva amazónica hasta la costa atlántica de Brasil y embarcan la droga hacia Nigeria. De ahí, la mercancía cruza en barco hasta España, ingresa por el estrecho de Gibraltar o, si la zona está vigilada, por el puerto de Le Havre en Francia o por Róterdam en Holanda, de acuerdo con investigaciones de Radiotelevisione Italiana (RAI).

El 1 de mayo de 2026, las autoridades españolas incautaron 30.2 toneladas de cocaína a bordo del buque mercante Arconian en aguas internacionales del Atlántico, frente a las costas del Sáhara Occidental. Con un valor estimado de 812.2 millones de euros y más de 1,279 fardos a bordo, representa el mayor decomiso en la historia de España y de Europa, según el gobierno español.

En 2020, en Holanda, las autoridades desmantelaron varios laboratorios, entre ellos uno “flotante” operado a bordo de un barco en Moerdijk. Un tribunal de Breda condenó a cuatro años de prisión a tres mexicanos por gestionar esa instalación, que llevaba diez meses en operación y producía metanfetamina “a gran escala”.

Por otro lado, la alianza entre el Cártel de Sinaloa y la Mocro Maffia —organización criminal de origen marroquí con base en Holanda— se ha consolidado como uno de los ejes del control del narcotráfico en Europa y África.

En septiembre de 2025, la policía polaca desmanteló un laboratorio sinaloense en una villa rural con tres toneladas de químicos y metanfetamina líquida valuada en 1.63 millones de dólares, según informó la Oficina Central de Investigaciones de Polonia, de acuerdo conThe Washington Times.

En mayo de 2025, autoridades francesas y belgas, con apoyo de Europol, desarticularon una red con “fuertes vínculos con el Cártel de Sinaloa” que producía metanfetamina en laboratorios europeos con precursores químicos traídos desde China, con 16 personas arrestadas, según informó la Organización Europea de Cooperación Policial.

... También en África

Una ilustración conceptual muestra los cárteles de Sinaloa y CJNG estableciendo laboratorios de metanfetamina en varias regiones de África, mientras la policía africana realiza arrestos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Mozambique, la policía arrestó en abril de 2026 a tres hombres —un local y dos mexicanos— en el Aeropuerto Internacional de Maputo.

“Los dos mexicanos fueron identificados como miembros del Cártel de Sinaloa y tenían la intención de establecerse en territorio nacional, específicamente en el distrito de Matutuine, provincia de Maputo”, señaló el Servicio Nacional de Investigación Criminal en un comunicado del 16 de abril.

Informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos, basados en datos del Centro Africano de Estudios Estratégicos, advierten que la organización también tiene presencia en Senegal, Cabo Verde, Guinea, Gambia, Sierra Leona y Guinea Bissau.

La Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC) documenta que los cárteles mexicanos “fueron fundamentales para el desarrollo de las habilidades que sustentan la producción de metanfetamina en África Occidental”, y que estas asociaciones ilícitas reclutan a químicos locales para convertirlos en cocineros.