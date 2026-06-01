Chespirito, Florinda Meza y las ausencias: los mejores memes de la lista de convocados de México para el Mundial 2026

La convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 encendió las redes con memes. (Redes sociales)

La Federación Mexicana de Futbol anunció este domingo la lista de 26 convocados al Mundial 2026 y las redes sociales respondieron en dos velocidades: primero la emoción, luego los memes.

La voz de Chespirito, las ausencias que dolieron y la contradicción del aficionado mexicano que critica al Tri hasta que lo necesita fueron los tres ejes que dominaron X durante la noche del 31 de mayo.

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Chespirito anunció la lista

El director técnico Javier Aguirre presentó una nómina con 12 jugadores con experiencia mundialista, dos naturalizados y el mediocampista de 17 años Gilberto Mora como el convocado más joven en la historia de México en una Copa del Mundo. En el otro extremo, Guillermo Ochoa, de 40 años, se convierte en el primer portero en disputar seis Mundiales.

Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dio a conocer la lista oficial de los 26 jugadores que estarán en la Copa Mundial 2026; entre las novedades sobresale Fidalgo, Memo Martínez, Gil Mora, Mateo Chávez y Brian Gutiérrez (X/ @miseleccionmx)

La Federación presentó la convocatoria con un video en el que una recreación digital de la voz de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, leyó los nombres de los 26 seleccionados.

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El gesto fue autorizado y agradecido públicamente por su hijo Roberto Gómez Fernández, quien destacó el vínculo de su padre con el futbol a través del personaje de El Chanfle.

“Me siento profundamente honrado de que la Federación Mexicana de Fútbol nos haya invitado a participar en la presentación de la lista de los 26 jugadores que representarán a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, mediante una recreación digital de la voz de mi padre”, escribió Gómez Fernández en un comunicado.

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Otro video también incluyó apariciones del piloto de Fórmula 1, Sergio Pérez, la exgolfista Lorena Ochoa y mundialistas del México 86 como Hugo Sánchez, en un llamado a la afición a respaldar al Tri en el torneo que se juega en casa a partir del 11 de junio.

Javier Aguirre se dirigió a los aficionados y jugadores previo a la presentación oficial de la lista de convocados para el Mundial 2026. El "Vasco" Aguirre recordó la experiencia que tuvo en México 86 como futbolista, por lo que trasladó ese orgullo para esta edición mundialista (FMF)

La cuenta oficial de la selección mexicana publicó el mensaje que acompañó el video: “No solo somos 26... Somos los de aquí y los de allá. Hoy y siempre.”

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El tono del anuncio fue deliberadamente emocional y la respuesta en redes lo confirmó: miles de visualizaciones en minutos y usuarios que calificaron la presentación como “el mejor video de convocatoria en la historia de los mundiales”.

La emoción, sin embargo, convivió con el debate. La lista de Aguirre dejó fuera a jugadores que la afición esperaba ver, entre ellos Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, Diego Lainez y Germán Berterame, y eso alimentó la otra mitad de los memes de la noche.

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La lista completa de los 26 convocados de México al Mundial 2026

La convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026 mezcla experiencia y juventud. (miseleccionmx)

Porteros: Raúl Rangel (Guadalajara, 26 años), Carlos Acevedo (Santos Laguna, 30 años), Guillermo Ochoa (AEL Limassol, Chipre, 40 años).

Defensas: Israel Reyes (América, 26 años), Jorge Sánchez (PAOK, Grecia, 28 años), César Montes (Lokomotiv, Rusia, 29 años), Johan Vásquez (Génova, Italia, 27 años), Jesús Gallardo (Toluca, 31 años), Mateo Chávez (AZ Alkmaar, Países Bajos, 22 años).

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Mediocampistas: Edson Álvarez (West Ham, Inglaterra, 28 años), Luis Romo (Guadalajara, 30 años), Obed Vargas (Atlético de Madrid, España, 20 años), Brian Gutiérrez (Guadalajara, 22 años), Orbelín Pineda (AEK Atenas, Grecia, 30 años), Erik Lira (Cruz Azul, 26 años), Gilberto Mora (Tijuana, 17 años), César Huerta (Anderlecht, Bélgica, 25 años), Álvaro Fidalgo (Real Betis, España, 29 años), Luis Chávez (Dinamo Moscú, Rusia, 30 años).

Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara, 27 años), Alexis Vega (Toluca, 28 años), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, Arabia Saudita, 29 años), Santiago Giménez (AC Milán, Italia, 25 años), Guillermo Martínez (Pumas, 31 años), Armando González (Guadalajara, 23 años), Raúl Jiménez (Fulham, Inglaterra, 35 años).

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Los mejores memes de la convocatoria de México al Mundial 2026

La presentación encendió X con tres tipos de reacción: los que lloraron con Chespirito, los que exigieron explicaciones por cada ausente y los que juraban no ver nada del Tri pero ya cuentan los días para el 11 de junio. Aquí los mejores memes de la noche.

(Capturas de pantalla)

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