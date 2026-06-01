Del envío de drogas a dirigir el tráfico de migrantes a EEUU: así operaban el líder de Los Salazar y su pareja detenidos en Sonora

Ambos eran pareja sentimental. Foto: FGR

Jesús Said “N”, presunto jefe de plaza de Los Salazar, fue detenido por su probable participación en el delito de tráfico de personas en la zona de Nogales, Sonora, hacia los Estados Unidos para la organización criminal.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR) su arresto se llevó a cabo como resultado de un operativo coordinado por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y en conjunto con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.

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Las investigaciones comenzaron luego de una denuncia presentada por el Agregado Adjunto HSI que permitieron ubicar a Jesús Said “N” y a su pareja sentimental, identificada como Claudia “N”, presunta integrante de la misma célula criminal, también brazo armado del Cártel de Sinaloa.

Tras la emisión de las órdenes de aprehensión tanto de Jesús “N” como de Claudia “N”, ambos fueron detenidos en Nogales por su probable participación en delitos de delincuencia organizada relacionados con el tráfico de personas.

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Desde controlar el tráfico de drogas al tráfico de migrantes: sus roles dentro de Los Salazar

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, las autoridades identifican a Jesús “N” como probable jefe de plaza de Los Salazar, célula dedicada al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al tráfico de drogas. El sujeto habría ejercido funciones de administración, supervisión y de dirección en estas actividades delictivas.

Por su parte, Claudia “N” sería su colaboradora y pareja sentimental, encargada de tareas de logística y administración en el tráfico de personas.

Fueron encarcelados en el Cereso No. 1 y No.11 de Hermosillo

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

La Fiscalía General de la República informó que tras su detención fueron vinculados a proceso durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el Ministerio Público de la Federación presentó los datos de prueba contundentes y formuló imputación.

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El juez otorgó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa tanto para Jesús “N” como para Claudia “N”, su posible colaboradora.

Jesús “N” fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social No.11, ubicado en Hermosillo, Sonora, mientras que Claudia “N” fue trasladada al Centro de Reinserción Social No.1, ubicado en la misma ciudad. Las autoridades señalaron que ambos imputados son considerados inocentes hasta que se emita una sentencia condenatoria por la autoridad judicial competente.

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Caricatura política que ilustra a Los Chapitos frente al mapa de Sinaloa y México, con siluetas de policías, militares y políticos que forman una intrincada red de poder. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Salazar inició como el brazo armado del Cártel de Sinaloa en Sonora y Chihuahua. Su relación con la facción de Los Chapitos se fracturó a partir de 2023 debido a la orden de cese en la producción y distribución de fentanilo por parte de Iván Archivaldo Guzmán ante el asedio de Estados Unidos.

La orden no les pareció adecuada y decidieron hacerle caso omiso. Esta ruptura dio pie al nacimiento de la célula de Los Mata Salas, un grupo creado por Los Chapitos para combatir y exterminar a sus antiguos aliados.

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