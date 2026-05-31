Tres frutas que puedes comer antes del gimnasio para estar lleno de energía y ganar más músculo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer fruta antes de ir al gimnasio no es un detalle menor. Los carbohidratos naturales de ciertas frutas son la fuente de energía más accesible para el músculo durante el ejercicio, y elegir las correctas puede marcar la diferencia entre una sesión productiva y una en la que el cuerpo se agota a mitad del entrenamiento. Lo ideal es consumirlas entre 30 y 60 minutos antes de comenzar.

El plátano, la manzana y las uvas reúnen las características que los especialistas en nutrición deportiva consideran más útiles para el período previo al ejercicio: carbohidratos de rápida o moderada absorción, bajo contenido en grasa, facilidad de digestión y nutrientes que apoyan la función muscular.

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Por qué estas tres frutas funcionan antes del ejercicio

Un racimo de plátanos maduros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada una actúa de forma distinta en el organismo, pero las tres comparten el objetivo de mantener los depósitos de glucógeno disponibles para el músculo durante el esfuerzo físico:

Plátano: Es la opción más completa. Sus carbohidratos se digieren rápido y elevan la energía disponible en minutos. El potasio que contiene apoya la contracción muscular y previene los calambres durante el entrenamiento. Es especialmente útil antes de sesiones de levantamiento de pesas o cardio de alta intensidad.

Manzana: Tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que libera energía de forma sostenida sin provocar picos abruptos de azúcar en sangre. Es la mejor alternativa para entrenamientos de duración moderada o para quienes prefieren una carga energética más gradual. Combinada con una cucharada de mantequilla de maní, suma proteína y grasa saludable para sesiones más largas.

Uvas: Contienen glucosa en forma concentrada, el combustible directo del músculo. Se digieren con rapidez y son fáciles de transportar. También aportan antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular producido por el ejercicio intenso.

Qué pasa en el músculo cuando comes estas frutas

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el nivel de glucógeno muscular es bajo, el cuerpo empieza a degradar proteína muscular para obtener energía. Comer fruta antes del ejercicio repone el glucógeno hepático, que libera glucosa de forma continua hacia los músculos durante la sesión. Este mecanismo no solo sostiene el rendimiento, sino que protege la masa muscular que se busca construir.

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El fructo-oligosacáridos de la manzana alimentan las bacterias beneficiosas del intestino, lo que mejora la absorción de nutrientes antes y después del entrenamiento.

El potasio del plátano también reduce la fatiga muscular al facilitar la transmisión de señales nerviosas hacia el músculo.

Las uvas contienen L-citrulina en pequeñas cantidades, un compuesto que favorece la circulación sanguínea y puede reducir el dolor muscular posterior.

Cuánto comer y cómo combinarlas

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La cantidad importa: una porción excesiva de fruta justo antes de entrenar puede generar molestias digestivas durante el ejercicio. La recomendación general es una pieza mediana de fruta o una taza de uvas como cantidad adecuada para la mayoría de las personas.

Si el entrenamiento es de alta intensidad y larga duración, combinar plátano con una fuente pequeña de proteína, como yogur griego, optimiza tanto la energía disponible como la recuperación posterior.

Para sesiones matutinas en ayunas, el plátano o las uvas son las opciones más rápidas de asimilar.

Evitar frutas con mucha fibra insoluble justo antes de entrenar, como la pera, reduce el riesgo de malestar estomacal durante el ejercicio.