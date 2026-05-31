México

Tres frutas que puedes comer antes del gimnasio para estar lleno de energía y ganar más músculo

Estos alimentos son una opción práctica para antes del entrenamiento de pesas

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una mesa con platos de frutas, verduras, frutos secos y cereales. Un corazón rojo y un tensiómetro están en primer plano frente a una ventana luminosa.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Comer fruta antes de ir al gimnasio no es un detalle menor. Los carbohidratos naturales de ciertas frutas son la fuente de energía más accesible para el músculo durante el ejercicio, y elegir las correctas puede marcar la diferencia entre una sesión productiva y una en la que el cuerpo se agota a mitad del entrenamiento. Lo ideal es consumirlas entre 30 y 60 minutos antes de comenzar.

El plátano, la manzana y las uvas reúnen las características que los especialistas en nutrición deportiva consideran más útiles para el período previo al ejercicio: carbohidratos de rápida o moderada absorción, bajo contenido en grasa, facilidad de digestión y nutrientes que apoyan la función muscular.

PUBLICIDAD

Por qué estas tres frutas funcionan antes del ejercicio

Plátanos y bananas en un mercado, diferenciando sus tipos y usos culinarios - (Imagen Ilustativa Infobae)
Un racimo de plátanos maduros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada una actúa de forma distinta en el organismo, pero las tres comparten el objetivo de mantener los depósitos de glucógeno disponibles para el músculo durante el esfuerzo físico:

  • Plátano: Es la opción más completa. Sus carbohidratos se digieren rápido y elevan la energía disponible en minutos. El potasio que contiene apoya la contracción muscular y previene los calambres durante el entrenamiento. Es especialmente útil antes de sesiones de levantamiento de pesas o cardio de alta intensidad.
  • Manzana: Tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que libera energía de forma sostenida sin provocar picos abruptos de azúcar en sangre. Es la mejor alternativa para entrenamientos de duración moderada o para quienes prefieren una carga energética más gradual. Combinada con una cucharada de mantequilla de maní, suma proteína y grasa saludable para sesiones más largas.
  • Uvas: Contienen glucosa en forma concentrada, el combustible directo del músculo. Se digieren con rapidez y son fáciles de transportar. También aportan antioxidantes que ayudan a reducir el daño celular producido por el ejercicio intenso.

Qué pasa en el músculo cuando comes estas frutas

Uvas congeladas, postre casero, alternativa natural, snack saludable – (Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el nivel de glucógeno muscular es bajo, el cuerpo empieza a degradar proteína muscular para obtener energía. Comer fruta antes del ejercicio repone el glucógeno hepático, que libera glucosa de forma continua hacia los músculos durante la sesión. Este mecanismo no solo sostiene el rendimiento, sino que protege la masa muscular que se busca construir.

PUBLICIDAD

  • El fructo-oligosacáridos de la manzana alimentan las bacterias beneficiosas del intestino, lo que mejora la absorción de nutrientes antes y después del entrenamiento.
  • El potasio del plátano también reduce la fatiga muscular al facilitar la transmisión de señales nerviosas hacia el músculo.
  • Las uvas contienen L-citrulina en pequeñas cantidades, un compuesto que favorece la circulación sanguínea y puede reducir el dolor muscular posterior.

Cuánto comer y cómo combinarlas

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La cantidad importa: una porción excesiva de fruta justo antes de entrenar puede generar molestias digestivas durante el ejercicio. La recomendación general es una pieza mediana de fruta o una taza de uvas como cantidad adecuada para la mayoría de las personas.

  • Si el entrenamiento es de alta intensidad y larga duración, combinar plátano con una fuente pequeña de proteína, como yogur griego, optimiza tanto la energía disponible como la recuperación posterior.
  • Para sesiones matutinas en ayunas, el plátano o las uvas son las opciones más rápidas de asimilar.
  • Evitar frutas con mucha fibra insoluble justo antes de entrenar, como la pera, reduce el riesgo de malestar estomacal durante el ejercicio.

Temas Relacionados

FrutasPlátanoPesasUvasManzanaMasa MuscularMúsculosGimnasioEjerciciomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Cuál es la temperatura promedio en Ciudad de México?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

¿Cuál es la temperatura promedio en Ciudad de México?

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 31 de mayo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Cancún este 31 de mayo

Clima en Tijuana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Tijuana: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en Culiacán Rosales: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Acapulco de Juárez
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

Ceci Flores: Fiscalía de Sonora captura a presuntos implicados en el asesinato de su hijo y los liga con el crimen organizado

Sentencian a Samuel Meléndez, alias “El Sierra”, exlíder de un brazo armado vinculado a Los Chapitos

Esto se sabe sobre la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla vinculado con el Cártel de Sinaloa

¿Qué significan los cerdos rosa? Peluches en escenas de crímenes recuerdan caso de Valeria Márquez

ENTRETENIMIENTO

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

Belinda termina el rodaje de Carlota tras seis meses: “Dejé mi alma en esta serie”

DEPORTES

México vs Australia EN VIVO: ya se juega el penúltimo amistoso del Tri previo al Mundial

México vs Australia EN VIVO: ya se juega el penúltimo amistoso del Tri previo al Mundial

Toluca se consagra campeón de la Concachampions 2026 en penales

El Estadio Guadalajara ya presume su nuevo nombre e imagen oficial de la FIFA para recibir el Mundial 2026

Tijuana alista seguridad para recibir a la Selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Estos fueron los refuerzos bomba de Cruz Azul en la era de Billy Álvarez