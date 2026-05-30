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Cerditos rosas en crímenes de Sinaloa reviven incógnita ligada al caso de Valeria Márquez

Cuatro hechos violentos registrados en los últimos días en Culiacán han devuelto la atención pública al feminicidio de la influencer en Zapopan, Jalisco

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Composición: mujer rubia con peluche de cerdo rosa, una huella dactilar ampliada, coches en una calle y cerditos de peluche junto a manchas rojas en el suelo
La imagen compuesta ilustra el caso de Valeria Márquez en Sinaloa, con una mujer sosteniendo un cerdito rosa, evidencia criminal como huellas dactilares y cerditos de peluche en escenas con sangre. (Infobae México / Especial)

Cuatro hechos violentos recientes en Culiacán, Sinaloa, relacionados extraoficialmente con la disputa territorial entre Los Chapitos y La Mayiza, han vuelto a centrar la atención pública en la investigación del feminicidio de Valeria Márquez, influencer asesinada a tiros en mayo de 2025 mientras realizaba una transmisión en vivo en su salón de belleza.

Cerditos en 4 escenas del crimen en Sinaloa

Durante las últimas semanas, al menos cuatro homicidios registrados en la capital sinaloense han compartido un elemento inusual. Junto a los cuerpos de las víctimas, presuntos responsables abandonaron peluches con forma de cerdo color rosa, un detalle que hasta ahora carece de explicación oficial.

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La influencer Valeria Márquez momentos antes de ser asesinada: "Güey, a lo mejor ya me iban a matar". (TikTok)

El tema cobró relevancia nacional luego de que el periodista Nacho Lozano expusiera la secuencia de casos en su espacio informativo. Entre los hechos documentados figura el asesinato de un hombre que viajaba en automóvil y cuyo cuerpo apareció junto a uno de estos muñecos. Un día después, otro crimen registrado en el centro de Culiacán presentó el mismo patrón.

La lista incluye además el homicidio de un menor de edad en la colonia Rubén Jaramillo y el hallazgo sin vida de un adolescente sobre una banqueta el pasado 16 de mayo. En ambos casos también apareció un cerdito rosa.

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Cerdito de peluche rosa tirado sobre asfalto agrietado. Al fondo borroso se ve cinta policial amarilla, farolas y edificios en una calle urbana.
Un cerdito de peluche rosa yace en el asfalto agrietado de una calle en Culiacán, Sinaloa, demarcada con cinta policial, representando el sombrío símbolo que conecta varias escenas de crímenes recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué ha resurgido el caso de Valeria Márquez?

La repetición del objeto llamó la atención porque recuerda una imagen ampliamente difundida tras el asesinato de Valeria Márquez. El 13 de mayo de 2025, la influencer fue atacada a balazos dentro de su salón de belleza en Zapopan mientras realizaba una transmisión en vivo. Minutos antes del ataque, sostenía un peluche de cerdito rosa que quedó registrado en video.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa no ha informado si existe alguna conexión entre los homicidios o si los muñecos representan un mensaje específico vinculado con grupos criminales.

En 2025, Ricardo Ruiz Velasco, El Doble R, uno de los principales líderes del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue vinculado al crimen; sin embargo, la Fiscalía de Jalisco informó que no tenía ningún dato que conectara al líder criminal.

Avances en la investigación por el feminicidio de Valeria Márquez

A un año del asesinato de Valeria Márquez, la Fiscalía de Jalisco confirmó que mantiene dos líneas de investigación consideradas prioritarias dentro de la carpeta del caso.

La vicefiscal especializada en atención a mujeres, Elizabeth Canales, informó que las pesquisas permanecen bajo sigilo y señaló que existen dos hipótesis con mayor solidez. Por su parte, el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, aclaró que ninguna línea adicional ha sido descartada.

Mujer joven con cabello rubio rizado y top fucsia, sentada, sostiene un cerdo de peluche rosa mientras mira hacia la derecha en una habitación iluminada
Valeria Márquez sostiene un cerdo de peluche rosa, un obsequio recibido poco antes de su ejecución, en esta imagen que capta un momento previo a la tragedia. (Captura de pantalla: X)

Las autoridades detallaron que la investigación acumula más de 10 tomos, más de 100 diligencias ministeriales, 45 entrevistas, 50 inspecciones y alrededor de mil 500 horas de análisis de video.

En octubre de 2025, la Fiscalía reiteró que no existían elementos para vincular el feminicidio con organizaciones criminales. En aquella ocasión, González de los Santos también reconoció que algunas personas cercanas a la víctima mostraron resistencia a colaborar con las autoridades.

Posteriormente, el 9 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que las investigaciones continuaban activas y afirmó: “No ha dejado de haber avances”.

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