Detienen a “El Navarro”, presunto distribuidor de drogas para “Los Cuijes” en Puebla

El Navarro fue detenido en el municipio de Juan C. Bonilla. Crédito: FGE Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla detuvo a Miguel Ángel “N”, alias “El Navarro”, identificado como uno de los principales distribuidores de droga en la región norponiente de la zona metropolitana y presunto proveedor de estupefacientes para la organización delictiva “Los Cuijes”.

El operativo interinstitucional incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la misma Fiscalía poblana.

La detención se realizó al ejecutar una orden de cateo en un departamento del fraccionamiento Santa María, en la localidad de Santa María Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, inmueble que presuntamente operaba como punto de almacenamiento y distribución de narcóticos.

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Durante la intervención se aseguraron 106 bolsas tipo ziploc con sustancia con características similares al cristal, 23 envoltorios con hierba verde con características de marihuana, una báscula gramera, 15 cartuchos útiles calibre 9 milímetros y 800 pesos en efectivo.

Labores de inteligencia identificaron al objetivo y el inmueble en Santa María Zacatepec

Autoridades revelaron que la acción fue producto de investigaciones previas que permitieron ubicar tanto al objetivo como el inmueble utilizado presuntamente para la venta y distribución de droga.

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El operativo para detenerlo contó con apoyo de autoridades federales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las pesquisas también establecieron que “El Navarro” mantenía actividades de suministro de narcóticos en distintos puntos de la región y presuntos vínculos con integrantes de “Los Cuijes”, grupo delictivo con presencia en la zona metropolitana de Puebla.

El detenido y los indicios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para la determinación de su situación jurídica.

Otros golpes contra criminales en Puebla

En otros hechos reportados este mismo 30 de mayo, la FGE Puebla detuvo a Alan “N”, alias “El Calibre”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de una persona en la localidad de San Francisco Terrerillos, municipio de Chignahuapan.

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El imputado habría sido localizado en la Ciudad de México, donde autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX apoyaron su detención.

De acuerdo con la investigación, el 7 de diciembre de 2025 la víctima del crimen se encontraba en el exterior de un domicilio cuando presuntamente fue agredida con disparos de arma de fuego por el imputado. A consecuencia de las lesiones sufridas, perdió la vida en el lugar de los hechos.

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El hombre capturado fue identificado con el alias de "El Calibre". Crédito: FGR Puebla.

Las pesquisas estuvieron a cargo de la Coordinación General Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos, que recabó los datos de prueba necesarios para identificar al probable responsable y solicitar el mandamiento judicial correspondiente ante la autoridad competente.

Como resultado de la coordinación interinstitucional entre elementos de la FGE Puebla y autoridades de la Fiscalía capitalina, se dio cumplimiento a la orden de aprehensión en contra “El Calibre”.

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Fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario de Huauchinango, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para continuar con el proceso penal.