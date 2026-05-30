Esto se sabe sobre la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla vinculado con el Cártel de Sinaloa

El servidor público fue detenido en el estado de Guerrero. (imagen ilustrativa Infobae)

Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla, fue detenido este sábado 30 de mayo en Acapulco, Guerrero, por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en cumplimiento de una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Información revelada por el gabinete de seguridad detalló que la captura se realizó con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y formó parte del Operativo Enjambre, instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

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El titula de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que con esta detención el operativo acumuló más de 85 funcionarios y exfuncionarios detenidos, entre ellos siete presidentes municipales en funciones. Además, afirmó que la captura se sumó a las acciones realizadas en días recientes en Morelos, derivadas del reforzamiento de seguridad implementado en la entidad.

Fotografías oficiales tras el arresto de Jesús Corona Damián. Crédito: Especial

Desde el pasado 20 de mayo, autoridades federales informaron que se encontraban en proceso de búsqueda de Damián para efectuar una orden de aprehensión derivada de investigaciones que lo vinculan con “El Barbas”, líder regional del Cártel de Sinaloa en Morelos.

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El detenido junto con otros alcaldes y funcionarios de al menos 8 municipios de Morelos habrían pactado con el Cártel de Sinaloa, brindándole inmunidad a cambio de apoyo para ganar las elecciones de los respectivos ayuntamientos, incluidos Cuautla, Yecapixtla y Atlatlahucan.

Corona Damián fue localizado en Acapulco con un arma de fuego

Datos consultados por Infobae México en el Registro Nacional de Detenciones revelaron que Corona Damián fue localizado en la colonia Costa Azul, en el municipio de Acapulco, específicamente en la calle Castillo Bretón número 76, entre la calle Hilario Malpica y la calle Pedro Andrés Sufrend, cerca del Salón de Fiestas Barak, a la 1:20 de la tarde.

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Ficha de detención de Jesús Corona Damián. Crédito: RND

Elementos federales corroboraron su identidad y, al realizarle una inspección de seguridad, le hallaron un arma de fuego corta.

Fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público. El registro lo ubicó hasta el corte de esta nota en traslado hacia la FGR en Acapulco.

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La FGR documentó vínculos del alcalde con el Cártel de Sinaloa desde el proceso electoral de 2024

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) identificó que el Cártel de Sinaloa habría penetrado las estructuras de al menos ocho municipios de Morelos mediante el financiamiento de campañas electorales.

Se trataría de 'El Barbas', líder de una célula del Cártel de Sinaloa. | Crédito: X @ AndresLanderos

Entre las evidencias integradas a la investigación figuró material difundido en medios donde presuntamente aparecía Corona Damián reunido con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, identificado por las autoridades como líder del grupo delictivo en el oriente de Morelos.

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La infiltración habría derivado en una escalada de violencia que durante 2024 incluyó extorsión, homicidio, narcomenudeo, robo y secuestro, de acuerdo con el vocero de la FGR, Ulises Lara López.

Cinco funcionarios vinculados a proceso y un líder transportista detenido antes que el alcalde

Previo a la captura de Corona Damián, el Operativo Enjambre en Morelos ya había dejado una cadena de detenciones.

El 20 de mayo fueron aprehendidos:

Agustín Toledano, presidente municipal de Atlatlahucan

Irving Sánchez, exalcalde de Yecapixtla

Horacio Zavaleta, secretario municipal de Cuautla

Jonathan Espinoza, tesorero de Cuautla

Pablo Adrián Portillo, oficial mayor de Cuautla

Arisbel Rubí Vázquez, excandidata a la alcaldía de Atlatlahucan

El Barbas habría financiado las operaciones previas de los alcaldes detenidos. Crédito: FGR

Un juez federal vinculó a proceso a los cinco primeros el 27 de mayo y confirmó su prisión preventiva en el Penal Federal de Sonora. Cabe señalar que la situación jurídica de Vázquez, la única mujer del esquema, se desconoce hasta el momento.

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Dos días después del operativo del 20 de mayo, la SSPC detuvo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a Mauro Rivera de la Cruz, identificado como líder del grupo transportista 2 de Mayo en Cuautla y señalado extraoficialmente como presunto colaborador de Corona Damián.

Rivera habría intentado abordar un vuelo hacia Quintana Roo la mañana de ese 22 de mayo.

Corona Damián fue alcalde de Cuautla dos veces y negó vínculos con el crimen en 2025

Corona Damián estudió la licenciatura en Derecho en el Instituto Ejecutivo Mexicano, donde obtuvo su cédula profesional en mayo de 2020.

Su carrera en la administración municipal habría arrancado desde 2009 como regidor de Cuautla. Entre 2016 y 2017 ocupó la dirección general de Servicios Públicos Municipales y su primer periodo como alcalde transcurrió entre 2019 y 2021, postulado por Morena, el PT y Encuentro Social.

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En 2024 regresó a la presidencia municipal bajo una alianza de PAN, PRI, PRD y Redes Sociales Progresistas.

Fotografía del día en que Corona denunció las amenazas del CJNG ante la FGR. (Facebook Jesús Corona Damián)

Los presuntos vínculos con la delincuencia organizada se documentaron públicamente desde el video antes mencionado, el cual reveló la reunión con “El Barbas” junto al alcalde de Atlatlahucan.

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Corona respondió con comunicados en redes sociales donde aseguró haberse “conducido siempre dentro del marco de la ley” y se declaró en “total disposición” para aclarar los señalamientos ante las autoridades.

El 1 de abril de 2026 acudió a la FGR a presentar una denuncia contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por amenazas de muerte y extorsión, luego de que narcomantas y un video de presuntos integrantes del CJNG lo mencionaran por nombre.

Su hermano, Samuel Corona Damián, estuvo en prisión por secuestro y enfrentaba al menos 11 carpetas de investigación por extorsión a comerciantes desde el penal de Cuautla.