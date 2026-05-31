México Deportes

México vs Australia EN VIVO: ya se juega el penúltimo amistoso del Tri previo al Mundial

Los dirigidos por el Vasco Aguirre tienen una prueba de fuego en el Estadio Rose Bowl previo a la Copa del Mundo

Guardar
Google icon
Jugadores de la Selección Mexicana de Futbol abrazados en círculo en el campo. Visten camisetas verdes con patrones. Se ven números como 19 y nombre A. González
(Selección mexicana de Futbol: facebook)

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Australia en un emocionante partido amistoso internacional este sábado 30 de mayo de 2026 en el histórico Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

Este compromiso representa la penúltima prueba de preparación para el director técnico mexicano Javier Aguirre antes del arranque de la Copa Mundial 2026, sirviendo como el escenario ideal para terminar de pulir el funcionamiento colectivo, consolidar su once titular y afinar los últimos detalles tácticos frente a una exigente afición que prácticamente ha llenado las tribunas del coloso californiano.

Históricamente, los duelos entre ambas selecciones han sido de alta exigencia, destacando el empate 2-2 en su último antecedente. Los Socceroos se caracterizan por su fortaleza física y velocidad, obligando al combinado mexicano a mantener la máxima concentración en todas las líneas de la cancha.

02:11 hsHoy

Minuto 5: ¡Cerca Australia de meter el primero!

Centro peligroso de Australia que no encuentra rematador y Tala Rangel se queda con el esférico.

02:07 hsHoy

Minuto 1: ¡El Tri cerca de hacer el primero!

Tiro de Montes tras un tiro de esquina que se estrella en la defensa australiana y el rebote le queda a Luis Chávez que también la revienta en el contrario.

02:06 hsHoy

¡Falta a Orbelín Pineda en los primeros segundos del partido!

02:04 hsHoy

¡Arranca el partido!

Ya se juega el amistoso entre la Selección Mexicana y el conjunto australiano en el Estadio Rose Bowl.

01:57 hsHoy

¡Ambos equipos ya saltan al terreno de juego para entonar los himnos!

01:25 hsHoy

¡Así sale el Tri!

  • Raúl Rangel
  • Edson Alvarez
  • Johan Vásquez
  • Luis Romo
  • Álvaro Fidalgo
  • Luis Chavez
  • Jorge Sánchez
  • Alexis Vega
  • Orbelín Pineda
  • Mateo Chávez
  • Guillermo Martínez
01:27 hsHoy

¡Este es el once titular de Australia!

  • Mathew Ryan
  • Alessandro Circati
  • Harry Souttar
  • Lucas Herrington
  • Mathew Leckie
  • Connor Metcalfe
  • Aiden O’Neill
  • Jackson Irvine
  • Jordan Bos
  • Mohamed Toure
  • Jacob Italiano
00:58 hsHoy

México vs Australia: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido amistoso del Tri

El equipo de Javier Aguirre busca consentir a sus fanáticos en Estados Unidos de cara a la Copa del Mundo 2026

Se espera que el técnico pueda definir a varios que conformarán la lista final de convocados. (AP Foto/Fernando Llano)
Se espera que el técnico pueda definir a varios que conformarán la lista final de convocados. (AP Foto/Fernando Llano)

La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Australia este sábado 30 de mayo en el mítico Rose Bowl de California, en un juego amistoso que forma parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Selección Mexicana Mundial 2026Mundial 2026Javier AguirreSelecciónSelección Australia Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

Últimas noticias

Toluca vs Tigres EN VIVO: Con el 0-0 y la lesión de Marcelo Flores, arranca los tiempos extra

Sigue el minuto a minuto de la gran final de la Concachampions 2026, en directo desde el Estadio Nemesio Diez

Toluca vs Tigres EN VIVO: Con el 0-0 y la lesión de Marcelo Flores, arranca los tiempos extra

El Estadio Guadalajara ya presume su nuevo nombre e imagen oficial de la FIFA para recibir el Mundial 2026

La renovada sede de Zapopan será protagonista en la fase de grupos, al recibir al Tri, Corea del Sur, República Checa, Uruguay, España, Colombia y el Congo

El Estadio Guadalajara ya presume su nuevo nombre e imagen oficial de la FIFA para recibir el Mundial 2026

Tijuana alista seguridad para recibir a la Selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional protegerán a la delegación iraní, que llegaría a nuestro país entre el 5 y 6 de junio

Tijuana alista seguridad para recibir a la Selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Estos fueron los refuerzos bomba de Cruz Azul en la era de Billy Álvarez

El fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez cierra un polémico pero histórico capítulo en Cruz Azul, una gestión de más de tres décadas marcada por millonarias inversiones y el fichaje de algunas figuras mediáticas del fútbol

Estos fueron los refuerzos bomba de Cruz Azul en la era de Billy Álvarez

¡Histórica mexicana! Majo González, primera mujer en narrar la final de la Champions League en habla hispana

La relatora marca un precedente en el periodismo deportivo mexicano al liderar la crónica del partido PSG vs Arsenal

¡Histórica mexicana! Majo González, primera mujer en narrar la final de la Champions League en habla hispana

ÚLTIMAS NOTICIAS

El vestido que eligió Mirtha Legrand para su programa: bordados, arabescos y una caída en gris

El vestido que eligió Mirtha Legrand para su programa: bordados, arabescos y una caída en gris

Meta estaría desarrollando un colgante con IA y nuevas gafas inteligentes

Del delta a la cocina: el sábado en familia de Wanda Nara con sus hijas y su papá

Consiguen una comunicación cuántica segura en casi 2 kilómetros de espacio libre

Lista de los artistas más vistos hoy en YouTube Chile

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica deslumbra al mundo, National Geographic Traveller dedica su portada al país centroamericano

Costa Rica deslumbra al mundo, National Geographic Traveller dedica su portada al país centroamericano

El comité coordinador de asociaciones empresariales respalda alianza Guatemala-Estados Unidos

La margarina ha sido el principal producto en el sector exportador de grasas de El Salvador

Charytín Goyco regresa a Univision como copresentadora de 'Desiguales'

República Dominicana: El presidente Abinader entrega títulos de propiedad a familias en Haina y otras demarcaciones

DEPORTES

La tajante respuesta del Turco Mohamed ante los rumores de un posible interés de Boca Juniors

La tajante respuesta del Turco Mohamed ante los rumores de un posible interés de Boca Juniors

Elecciones en San Lorenzo: Marcelo Culotta se convirtió en el nuevo presidente del club

La brutal patada en el accidentado duelo de Copa Argentina entre Lanús e Instituto: “Es una locura lo que hizo”

Susto en la Copa Argentina: Lucas Zelarayán se descompensó en la cancha y debió ser reemplazado en Belgrano-Gimnasia de Jujuy

Atento Boca: la importante decisión que habría tomado Dybala respecto de su futuro y su gesto con la Roma