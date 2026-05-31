México vs Australia EN VIVO: ya se juega el penúltimo amistoso del Tri previo al Mundial

(Selección mexicana de Futbol: facebook)

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Australia en un emocionante partido amistoso internacional este sábado 30 de mayo de 2026 en el histórico Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.

Este compromiso representa la penúltima prueba de preparación para el director técnico mexicano Javier Aguirre antes del arranque de la Copa Mundial 2026, sirviendo como el escenario ideal para terminar de pulir el funcionamiento colectivo, consolidar su once titular y afinar los últimos detalles tácticos frente a una exigente afición que prácticamente ha llenado las tribunas del coloso californiano.

Históricamente, los duelos entre ambas selecciones han sido de alta exigencia, destacando el empate 2-2 en su último antecedente. Los Socceroos se caracterizan por su fortaleza física y velocidad, obligando al combinado mexicano a mantener la máxima concentración en todas las líneas de la cancha.