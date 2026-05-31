México vs Australia EN VIVO: ya se juega el penúltimo amistoso del Tri previo al Mundial

La Selección Mexicana se enfrenta a su similar de Australia en un emocionante partido amistoso internacional este sábado 30 de mayo de 2026 en el histórico Estadio Rose Bowl de Pasadena, California.
Este compromiso representa la penúltima prueba de preparación para el director técnico mexicano Javier Aguirre antes del arranque de la Copa Mundial 2026, sirviendo como el escenario ideal para terminar de pulir el funcionamiento colectivo, consolidar su once titular y afinar los últimos detalles tácticos frente a una exigente afición que prácticamente ha llenado las tribunas del coloso californiano.
Históricamente, los duelos entre ambas selecciones han sido de alta exigencia, destacando el empate 2-2 en su último antecedente. Los Socceroos se caracterizan por su fortaleza física y velocidad, obligando al combinado mexicano a mantener la máxima concentración en todas las líneas de la cancha.
Minuto 5: ¡Cerca Australia de meter el primero!
Centro peligroso de Australia que no encuentra rematador y Tala Rangel se queda con el esférico.
Minuto 1: ¡El Tri cerca de hacer el primero!
Tiro de Montes tras un tiro de esquina que se estrella en la defensa australiana y el rebote le queda a Luis Chávez que también la revienta en el contrario.
¡Falta a Orbelín Pineda en los primeros segundos del partido!
¡Arranca el partido!
Ya se juega el amistoso entre la Selección Mexicana y el conjunto australiano en el Estadio Rose Bowl.
¡Ambos equipos ya saltan al terreno de juego para entonar los himnos!
¡Así sale el Tri!
- Raúl Rangel
- Edson Alvarez
- Johan Vásquez
- Luis Romo
- Álvaro Fidalgo
- Luis Chavez
- Jorge Sánchez
- Alexis Vega
- Orbelín Pineda
- Mateo Chávez
- Guillermo Martínez
¡Este es el once titular de Australia!
- Mathew Ryan
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Mathew Leckie
- Connor Metcalfe
- Aiden O’Neill
- Jackson Irvine
- Jordan Bos
- Mohamed Toure
- Jacob Italiano
La Selección Mexicana se prepara para enfrentar a Australia este sábado 30 de mayo en el mítico Rose Bowl de California, en un juego amistoso que forma parte de su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026.