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Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

El animador mexicano fue blanco de críticas por anunciar un proyecto hecho con Inteligencia Artificial

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(Foto: RS)
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El debate sobre la inteligencia artificial en la animación encendió las redes tras la salida de Jorge R. Gutiérrez del proyecto “Punky Duck”, una serie animada impulsada por Amazon. El creador mexicano, conocido por El Libro de la Vida y El Tigre, anunció que abandonaba la producción luego de recibir numerosas críticas de fanáticos y colegas por su participación en una iniciativa que promueve el uso de IA en la creación audiovisual.

Jorge R. Gutiérrez abandona “Punky Duck” tras la polémica

@mexopolis
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La decisión del animador fue comunicada en sus redes sociales, donde ofreció disculpas públicas y afirmó que su intención original era “dar visibilidad a artistas, tanto noveles como consagrados, que impulsan esta nueva tecnología”.

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Subrayó que los hechos valen más que las palabras y prometió aprender del episodio: “Me esforzaré aún más”, manifestó Gutiérrez, quien también denunció haber recibido ataques personales y amenazas dirigidas a su familia.

La controversia se intensificó porque, en 2024, el propio Gutiérrez había alertado sobre el riesgo que representa la IA para el ecosistema de creadores originales de animación, afirmando que este “estaba en peligro”. La noticia de su involucramiento con Amazon y su fondo para creadores de inteligencia artificial generó decepción entre sus seguidores, quienes recordaron sus posturas previas.

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Reacción de la comunidad y supuesta reacción de Guillermo del Toro

REUTERS/Sarah Meyssonnier
REUTERS/Sarah Meyssonnier

En medio de la ola de opiniones, una publicación en X (antes Twitter) del cineasta Guillermo del Toro fue interpretada por usuarios como una indirecta hacia Gutiérrez.

El mensaje mostraba imágenes de Frankelda, una película animada mexicana en stop-motion, acompañadas de la frase: “Hecha por humanos para humanos”.

La interpretación de la comunidad digital vinculó este comentario con el debate sobre el uso de IA en la animación, dado que Del Toro ha sido un crítico constante de la inteligencia artificial como herramienta artística.

Resumen del caso y consecuencias inmediatas

Jorge R. Gutiérrez decidió dejar la producción de “Punky Duck” tras las críticas por su participación en un proyecto de animación con IA promovido por Amazon. El hecho reactivó el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la creación artística y motivó reacciones tanto de fanáticos como de figuras reconocidas, como Guillermo del Toro, quien reafirmó su postura a favor de la animación hecha por personas.

La situación deja en primer plano la discusión sobre los límites y las oportunidades de la tecnología en la producción cultural, así como la presión que pueden sentir los creadores ante la opinión pública y las posturas de referentes de la industria.

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