Ceci Flores: Fiscalía de Sonora captura a presuntos implicados en el asesinato de su hijo y los liga con el crimen organizado

La desaparición de Marco Antonio impulsó la consolidación del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora/Cuartoscuro)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este sábado 30 de mayo la detención de cinco personas vinculadas al crimen contra Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, desaparecido el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino y cuyos restos óseos fueron encontrados en de marzo de 2026 en Hermosillo.

Los detenidos, que ya enfrentan imputación por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa, son:

Felipe de Jesús “N”

Sergio Elliot “N”

Francisco Javier “N”

Martín “N”

Alán Eduardo “N”

Cinco personas fueron detenidas en el marco de las investigaciones. Crédito: FGJES

La FGJES obtuvo el 2 de abril de 2026 un total de ocho órdenes de aprehensión.

De ellas, seis fueron cumplimentadas: cinco con las capturas anteriores y una resuelta por la muerte del probable responsable, identificado como Alexis “N”. Las dos órdenes restantes están pendientes de ejecución.

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La FGJES informó que las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso, aunque no precisó la identidad o filiación de ninguno de los dos grupos.

El rancho donde fueron hallados los restos de Marco Antonio, ubicado en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, pertenecía a un sujeto ya fallecido que habría participado en la desaparición, aunque no se ha precisado si es Alexis “N”.

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En el sitio también se aseguraron 11 casquillos de distintos calibres, un celular y prendas de vestir.

Cateo reveló los restos tras casi siete años de búsqueda

La FGJES ejecutó un cateo en el predio antes mencionado y localizó fragmentos óseos con correspondencia genética y pericial relacionada con Marco Antonio.

La propia Ceci Flores anunció en redes sociales que había encontrado los restos de su hijo aquel día, con un mensaje impactante.

“Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda”, escribió la activista.

La madre buscadora señaló que únicamente pudo hallar huesos y que ella quería encontrar el cuerpo completo (X/@CeciPatriciaF)

Los restos estaban en estado avanzado de degradación. Para obtener el perfil genético definitivo, los peritos aplicaron protocolos de alta complejidad que incluyeron digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación, cuantificación y tres químicas de amplificación distintas, según informó la FGJES.

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El 31 de marzo, la Fiscalía confirmó la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Flores reconoció la ropa de su hijo; la familia sepultó los restos en Valle de Kino

Ceci Flores reconoció los restos por la vestimenta: pantalón negro de mezclilla, playera guinda Nike y zapato negro, la misma ropa que Marco Antonio portaba el día en que un comando armado lo interceptó junto a su hermano menor, Jesús Adrián, cuando ambos regresaban del trabajo.

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Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019. Crédito: X - @CeciPatriciaF

Jesús Adrián fue liberado días después y Marco Antonio nunca regresó.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana de la víctima, también confirmó los resultados a medios de comunicación: “Nos entregaron el resultado. Salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la fiscalía.”

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Marco Antonio fue velado en el domicilio familiar en Valle de Kino y sepultados el 2 de abril de 2026.

El ataúd fue decorado (Facebook/Madres Buscadoras De Sonora)

Días después del sepelio de Marco Antonio, Ceci Flores anunció que se trasladaría a Sinaloa para continuar la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

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Guadalupe Islas Flores el hijo de Ceci Flores, madre buscadora, que sigue desaparecido. Crédito: Redes Sociales

“Tenemos que trasladarnos a Sinaloa, seguir la búsqueda de Alejandro y todos nuestros desaparecidos”, expresó en una transmisión en vivo el 4 de abril.

Flores aclaró que el traslado no implicó abandonar el liderazgo del colectivo: “No voy a abandonar a las madres de Sonora, seguiré al frente de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora.”

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