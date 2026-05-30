Estos fueron los refuerzos bomba de Cruz Azul en la era de Billy Álvarez

Más allá de las polémicas, Álvarez también es recordado por sus fichajes. foto: Jovani Pérez

El reciente fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez marca el fin de una era repleta de luces, sombras y un debate interminable en la historia del fútbol mexicano.

Más allá de las fuertes controversias legales que empañaron sus últimos años de vida, su etapa de más de tres décadas al frente de Cruz Azul se caracterizó por una constante: la chequera abierta para romper el mercado con fichajes de altísimo renombre.

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Aunque el balance deportivo arrojó un doloroso historial de diez subcampeonatos de Liga MX, la directiva cementera acostumbró a su afición a presenciar la llegada de auténticos titanes sudamericanos.

Recordamos los nombres más mediáticos que sacudieron al balompié nacional bajo su mandato.

Del impacto de Hermosillo a la magia de Camoranesi

Durante los años noventa, la gestión de Álvarez dio un golpe sobre la mesa al repatriar a Carlos Hermosillo, un movimiento sumamente polémico por su pasado azulcrema, pero que terminó dándole a la institución su máximo goleador histórico y el agónico título de 1997.

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Reynoso y Hermosillo, piezas claves en la consecución del campeonato 1997. - Crédito: Excelsior

Pocos años después, La Máquina sorprendió al continente trayendo a un joven e irreverente Mauro Camoranesi, quien deslumbró con su desborde por la banda derecha antes de dar el salto directo a Europa para consagrarse campeón del mundo con Italia.

Juan Reynoso y Mauro Camoranesi en Cruz Azul de México. (Twitter Fútbol Retro)

Asimismo, la mística del club se nutrió de paraguayos legendarios como José Saturnino Cardozo —quien reforzó de forma espectacular al equipo para la mítica Copa Libertadores 2001— y el central Denis Caniza, un auténtico baluarte en la zaga celeste.

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(redes sociales)

La era de los ídolos modernos en La Noria

Con la llegada del nuevo milenio, Cruz Azul continuó apostando por bombazos de gran calibre técnico. El fichaje del genio argentino César “Chelito” Delgado revolucionó la liga gracias a su regate, convirtiéndose en el consentido de la tribuna a pesar de la sequía de campeonatos.

El delantero argentino se ganó el cariño de la afición celeste a pesar de no ser campeón.

Posteriormente, la directiva concretó la llegada de Christian “Chaco” Giménez en 2010, un futbolista que personificó el liderazgo, ganándose el estatus de ídolo absoluto entre la afición.

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El Chaco se ganó el cariño de la afición celeste. (Christian Chaco Gimenez)

Hacia la recta final de la gestión de Billy, el club volvió a romper el mercado nacional asegurando el traspaso del goleador uruguayo Jonathan “Cabecita” Rodríguez, pieza que a la postre resultaría fundamental para romper la maldición liguera del equipo.

(Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

La era de Billy Álvarez llegó a su fin a nivel institucional en 2020, pero el recuerdo de estos futbolistas permanece en la memoria colectiva del fútbol mexicano.

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El fallecimiento de Guillermo “Billy” Álvarez cierra una etapa en la que la Cooperativa Cruz Azul y el club de futbol experimentaron transformaciones profundas debido a investigaciones legales y a una sucesión de éxitos deportivos.

La figura de Álvarez permaneció en el centro de la controversia, personificando una historia que dejó huella en el panorama del futbol mexicano.