México

Muere padre de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme

El fallecimiento se confirmó con un comunicado

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Abraham Luna protagoniza altercados y desata la indignación
Abraham Luna perdió a su padre (Abraham Luna)

Este sábado 30 de mayo se informó de la muerte del papá de Abraham Luna, vocalista de Grupo Firme, a través de un comunicado publicada en Instagram por TJ Comunica.

En el mensaje, el equipo de TJ Comunica expresó: “El equipo de TJ Comunica extiende sus condolencias a Abraham Luna, cantante de Grupo Firme, y a su familia por el fallecimiento de su padre, deseándoles fortaleza y una pronta resignación. Descanse en paz”.

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Esto decía el comunicado de TJ Comunica

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El mismo texto añadió: “La familia Lagunas, el equipo de TJ Comunica y México Comunica envía un abrazo a Abraham Luna, cantante e integrante de Grupo Firme, y a su familia ante la pérdida de su querido padre... Nuestro más sentido pésame y deseos de pronta resignación. Descanse en paz”.

Hasta el momento ningún miembro de la familia se ha pronunciado públicamente por el fallecimiento del padre de Luna.

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