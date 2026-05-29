México

Propietarios de palcos amagan con recurrir a la fuerza pública para acceder al Mundial de la FIFA 2026

Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, informó que este viernes vencía el plazo fijado por un juez para obtener entradas

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El inmueble capitalino comenzó su transformación visual para convertirse oficialmente en el Estadio Ciudad de México.
El inmueble capitalino comenzó su transformación visual para convertirse oficialmente en el Estadio Ciudad de México.

El proceso legal emprendido por propietarios de palcos y plateas en el Estadio Ciudad de México contra Grupo Ollamani y la FIFA podría escalar a un ordenamiento del uso de fuerza pública para ingresar a las zonas de la sede mundialista.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Roberto Ruano, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas (AMTPP), informó que este viernes 29 de mayo se cumplía el plazo fijado por un juez para que el organismo internacional entregara a los dueños los accesos para el juego inaugural del próximo 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica.

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“En septiembre del año pasado acudimos a un preregistro y quedamos dentro del registro de FIFA. Dijeron que primero en enero, luego en febrero y después que en mayo nos entregaban los boletos electrónicos y seguimos a la espera”, explicó.

En mayo de 2026, un juez federal falló a favor de la AMTPP y autorizó, como medida cautelar, el acceso con alimentos y bebidas, además de respetar los títulos de propiedad, lo que permite la renta y venta de estos espacios durante todos los eventos, incluida la Copa del Mundo.

Estadio Azteca pagará los lugares de los palcos para el Mundial 2026 (X/ @OllamaniPrensa)
Estadio Azteca pagará los lugares de los palcos para el Mundial 2026 (X/ @OllamaniPrensa)

Propietarios amagan con solicitar el uso de fuerza pública

Aunque aclaró que oficialmente la FIFA tenía hasta mayo para entregar los boletos a los dueños de palcos y plateas, Roberto Ruano señaló que, durante el proceso legal contra Grupo Ollamani y la FIFA para hacer valer sus derechos de propiedad, ha sido evidente la falta de interés por parte del conglomerado y del organismo internacional.

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Advirtió que, en caso de no recibir las entradas digitales, solicitarán apoyo de la fuerza pública.

“La próxima semana vamos con nuestra orden judicial, vamos a intentar surtir los palcos. Si no nos dejan pasar, se levantará una fe de hechos y solicitaremos ante el juzgado el uso de la fuerza pública para poder hacerlo. Esto puede crecer y va a seguir creciendo mientras el estadio no quiera dialogar”.
Roberto Ruano, secretario de la asociación de dueños de palcos. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)
Roberto Ruano, secretario de la asociación de dueños de palcos. (AP Foto/Ginnette Riquelme, Archivo)

AMTPP responsabiliza al grupo Ollamani

Roberto Ruano indicó que a la FIFA y a Grupo Ollamani no les conviene excluirlos: “Si no nos dejan entrar, las indemnizaciones que nos tendrían que dar serían del doble o triple de lo que ya le pagaron a FIFA. Entonces, pues no les conviene que no nos dejen entrar, ni que no podamos meter alimentos y bebidas”.

A inicios de mayo, luego de que un juez federal fallara a su favor, en entrevista con El País, Ruano responsabilizó a Grupo Ollamani de propiciar el conflicto al omitir información a la FIFA: “Pensaron que podían quedarse sin Mundial. Al omitirlo, cometieron una grave falta. A raíz de esto, ellos han querido subsanar esta situación”, señaló.

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