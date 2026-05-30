México

Belinda termina el rodaje de Carlota tras seis meses: “Dejé mi alma en esta serie”

La actriz y cantante concluyó las grabaciones de la miniserie histórica de Sony Pictures Television y HBO Max que retrata el Segundo Imperio Mexicano, en lo que describió como una de las etapas más difíciles de su vida

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Belinda sorprende con mariachi y tacos de chicharrón al elenco y producción de la serie Carlota en plena grabación. (RS)
Belinda sorprende con mariachi y tacos de chicharrón al elenco y producción de la serie Carlota en plena grabación. (RS)

Belinda cerró el rodaje de Carlota, la miniserie histórica de Sony Pictures Television para HBO Max, tras seis meses de grabaciones en España. La actriz compartió en redes sociales una imagen junto al elenco y al equipo técnico durante el que fue identificado como el último día de rodaje, marcando el fin de la etapa principal de filmación.

La serie de 10 episodios está prevista para estrenarse a finales de 2026 o principios de 2027. Retrata el Segundo Imperio Mexicano (1864-1867) desde una perspectiva contemporánea: dos aristócratas europeos con ideales progresistas que intentan construir un nuevo imperio mientras enfrentan una red de ambición, lealtad y traición.

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Seis meses entre la luz y la oscuridad

Cinco personas sonrientes, tres hombres y dos mujeres, posan en un interior. Una mujer en chaqueta roja sostiene un cachorro pequeño de pelaje blanco y marrón
Tras la culminación del proyecto, Belinda Peregrín publicó un mensaje en el que describió los últimos seis meses como una entrega total (@belindapop/Instagram)

Tras la culminación del proyecto, Belinda Peregrín publicó un mensaje en el que describió los últimos seis meses como una entrega total, a nivel personal y profesional, y como una de las etapas más difíciles que ha atravesado. Señaló que construir el personaje la llevó a lugares muy vulnerables y profundos, alternando entre la luz y la oscuridad.

“Me descubrí a través de este personaje y al mismo tiempo me olvidé de mí”, escribió. Manifestó sentir una mezcla de vacío y alegría, con el deseo de que el esfuerzo haya valido la pena. “Dejé mi alma en esta serie”, afirmó, para cerrar su mensaje agradeciendo al personaje y refiriéndose a él como “mi emperatriz”.

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Mabel Cadena, quien interpreta a Josefa, también publicó un mensaje dirigido a Belinda al concluir el rodaje. Le agradeció su apoyo y compañía durante la producción, resaltó el aprendizaje obtenido a lo largo de la colaboración y destacó la unión construida entre sus personajes, Josefa y Carlota.

Texto blanco en español sobre una imagen en blanco y negro de un camerino con un espejo iluminado, un ventilador y una regleta en una mesa
Una publicación muestra la profunda reflexión de un artista sobre su transformación y dedicación de seis meses a un proyecto con el personaje Carlota. (@belindapop/Instagram)

Un sueño de dos años hecho realidad

Imagen en blanco y negro de dos manos entrelazadas con anillos, sobre un fondo claro, con texto superpuesto en español que expresa gratitud
Mabel Cadena compartió una tierna imagen en blanco y negro de manos unidas, acompañada de un conmovedor mensaje dedicado a una persona especial, destacando el valor de su compañerismo y apoyo. (@belindapop/Instagram)

El proceso de preparación comenzó mucho antes del primer día de cámara. En diciembre de 2025, la actriz reveló para medios que tomaba clases de postura para encarnar a la emperatriz. En enero de 2026, antes de partir a España, escribió: “Me despido de ti, Beli”.

El papel tampoco llegó de improviso. En mayo de 2025, cuando Sony Pictures Television anunció el proyecto, Belinda reveló que llevaba más de dos años soñando con él y que hubo momentos en que pensó que no ocurriría. “Voy a interpretar a Carlota, la última emperatriz de México, y no tengo palabras para describir lo que esto significa para mí”, escribió entonces en sus redes sociales.

Carlota está dirigida por Alejandro Bazzano —conocido por La casa de papel— y Ana Lorena Pérez Ríos, directora de la serie Como agua para chocolate. El elenco reúne a Jaime Lorente como Maximiliano de Habsburgo, Miguel Ángel Silvestre como Alfred Van Der Smissen, Bárbara de Regil como Enriqueta Villalpando y Sebastián Zurita como Leonardo Márquez. Las grabaciones se realizaron en España y distintos puntos de América Latina.

El momento más ambicioso de una carrera en alza

Actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre en vestuario de época, rodeados de caballos y carruaje en rodaje al aire libre con árboles
Los actores Belinda y Miguel Ángel Silvestre fueron vistos durante la filmación de la nueva serie 'Carlota', rodeados de caballos, carruajes y actores vestidos con atuendos de época. ( El Gordo y La Flaca)

Carlota llega en el pico de una etapa de renovación para Belinda. En junio de 2025 protagonizó Mentiras, la serie, la adaptación del musical mexicano homónimo producida por Prime Video, donde interpretó a Daniela junto a Luis Gerardo Méndez, Mariana Treviño y Regina Blandón.

Ese mismo año lanzó Indómita, su quinto álbum de estudio, con el que incursionó en los corridos tumbados y acumuló colaboraciones con Natanael Cano, Kenia Os y Tito Double P, entre otros.

Con Carlota, Belinda protagoniza su proyecto actoral de mayor escala internacional hasta la fecha: una coproducción de Sony Pictures Television y HBO Max con un elenco que cruza fronteras entre México y España.

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