Con emotiva despedida Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush

El cantante mexicano, conocido como “El Potrillo”, reveló que el animal había enfrentado una grave enfermedad y que los veterinarios le habían dado solo quince días de vida. Kush resistió siete meses más. (@alexoficial/Instagram)

Alejandro Fernández se despidió este jueves de Kush, su perro de raza Komondor que lo acompañó durante doce años, con un video y una serie de imágenes publicados en su cuenta de Instagram.

El cantante mexicano, conocido como “El Potrillo”, reveló que el animal había enfrentado una grave enfermedad y que los veterinarios le habían dado solo quince días de vida. Kush resistió siete meses más.

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“Le dieron quince días. Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final“, escribió Fernández junto a la publicación, que reunió décadas de momentos compartidos con su mascota. Las causas exactas del deceso no fueron reveladas.

Alejandro Fernández dice adios a su fiel compañero Kush (Instragram/@alexoficial)

Doce años junto a “El Potrillo”

En abril de 2023, el aspecto del pelaje de Kush generó comentarios entre los seguidores del artista, quienes cuestionaron su cuidado. La situación se aclaró al explicarse que esa apariencia es propia de la raza y no una señal de descuido. (@alexoficial/Instagram)

Kush llegó a la familia como regalo de cumpleaños para Karla Laveaga, pareja del cantante, cuando ella cumplió veintidós años. Desde entonces, el perro blanco de pelaje largo y denso —característico de la raza Komondor, originaria de Hungría— se volvió un integrante habitual de las publicaciones de Fernández en redes sociales.

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En abril de 2023, el aspecto del pelaje de Kush generó comentarios entre los seguidores del artista, quienes cuestionaron su cuidado. La situación se aclaró al explicarse que esa apariencia es propia de la raza y no una señal de descuido.

Kush no fue la primera mascota que Fernández despidió públicamente. En 2021 perdió a Coco, una perra que lo acompañó más de quince años, y en 2024 falleció Kif, un American Bully al que despidió desde Facebook con el mensaje: “No existe momento perfecto para despedir a un amigo. Me parte el corazón”.

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La despedida: video, imágenes y palabras

Un majestuoso perro Komondor con su distintivo pelaje cordado descansa relajadamente sobre un pavimento, con la lengua fuera, bajo la sombra parcial de un árbol y con plantas al fondo. (@alexoficial/Instagram)

El 28 de mayo, Fernández publicó en Instagram un video recopilatorio con fotografías que documentaron la vida de Kush junto a su familia. En su mensaje, el cantante encontró consuelo al imaginar a su perro reunido con las mascotas que lo precedieron.

“Ya fue a encontrarse con su pandilla... los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando. Diles que los extraño, viejito. Ya descansa, te quiero“, escribió.

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Laveaga y el dolor compartido

En sus historias, Laveaga amplió su despedida: “Kush, te amo con todo mi corazón. Mi perro más noble y fiel. Fuiste mi regalo de cumpleaños 22 y sin duda el mejor regalo del mundo. ¡Te voy a extrañar muchísimo! Gracias por tanto amor”. (@alexoficial/Instagram)

Karla Laveaga expresó su pena por separado, tanto en la publicación de Fernández como en sus propias historias de Instagram. “Kushito, me vas hacer mucha falta”, comentó en la foto del cantante.

En sus historias, Laveaga amplió su despedida: “Kush, te amo con todo mi corazón. Mi perro más noble y fiel. Fuiste mi regalo de cumpleaños 22 y sin duda el mejor regalo del mundo. ¡Te voy a extrañar muchísimo! Gracias por tanto amor”.

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Famosos y seguidores reaccionan

Los seguidores del artista llenaron la sección de comentarios con condolencias y recordaron el vínculo que Kush mantuvo con la familia a lo largo de una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La publicación de Fernández recibió mensajes de figuras del espectáculo y el deporte. El piloto de Fórmula 1 Sergio “Checo” Pérez escribió: “Ánimo compa”. El cantautor Edén Muñoz respondió con “Un abrazote compa”, y el actor Jaime Camil publicó: “Lo siento Potrillo”. Otras personalidades como Ana Claudia Aguirre, Karina Banda y Valentina Tinu también dejaron mensajes de apoyo.

Los seguidores del artista llenaron la sección de comentarios con condolencias y recordaron el vínculo que Kush mantuvo con la familia a lo largo de una década.

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