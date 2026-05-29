Así fue como el papá de Harfuch ayudó a crecer el poder de El Mayo Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara

De acuerdo con el periodista Jesús Lemus, García Paniagua recibía sobornos de narcotraficantes para dejarlos operar.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch es uno de los funcionarios con mayor reconocimiento por parte de la sociedad mexicana, pues ha dado resultados en su trabajo.

Desde que era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) creció su popularidad, pues además de que a las féminas les llama la atención por ser atractivo, tuvo resultados destacados.

Aunado a esto, uno de los hechos delictivos que más ha causado ruido a nivel internacional estuvo directamente relacionado con él, cuando el 26 de junio de 2020, un grupo armado lo atacó mientras circulaba en un vehículo blindado sobre Paseo de la Reforma, una de las avenidas más importantes y transitadas de la Ciudad de México.

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Dicho ataque fue atribuído al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el secretario fue herido, pero sobrevivió al fuerte ataque.

Sin embargo, se ha relacionado al padre de Harfuch con el crimen organizado. Y es que el papá del importante funcionario, también fue un funcionario público destacado en su época. Se trata de Javier García Paniagua, quien en su paso por el servicio público, fue titular de la Dirección Federal de Seguridad.

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En la actualidad, García Harfuch es titular de la SSPC. EFE/ Madla Hartz

Y es que de acuerdo con el periodista y escritor especializado en narcotráfico Jesús Lemus, el padre de Harfuch estuvo relacionado con el crecimiento de Ismael El Mayo Zambada dentro del mundo criminal en el país, así como con la creación del Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal en México.

¿Cómo ayudó el papá de Harfuch a Zambada y a la creación del Cártel de Guadalajara?

Lemus señala que si no hubiera sido por Javier García Paniagua, padre de Harfuch, El Mayo Zambada no hubiera tenido la relevancia que alcanzó, pues el funcionario lo protegía, y asegura que el crecimiento del Cártel de Sinaloa nunca hubiera sido posible si no hubiera sido por el respaldo que significó la sociedad entre Zambada y García Paniagua.

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En 1975, cuando El Mayo contaba con apenas 25 años de edad, era policía municipal. En ese entonces, mezclaba esa actividad con el cuidado de siembras de cultivos de mariguana en la sierra de Badiraguato.

En ese entonces, El Mayo formaba parte de una cuadrilla de jóvenes que cuidaban los cultivos de mariguana de Pedro Avilés Pérez y Lamberto Quintero. Quien estaba a cargo de reclutar a los “halcónes” era Rafael Caro Quintero, sobrino de Lamberto.

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El grupo recutado por Caro Quintero estaba conformado por jóvenes que posteriormente se convertirían en grandes capos del narcotráfico, pues además del Mayo Zambada, estaban Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, Héctor Luis “El Güero” Palma Salazar, Humberto Rodríguez Bañuelos “La Rana”, Manuel Salcido Uzeta “El Cochiloco” y Armando López “El Rayo de Sinaloa”.

Ellos estaban protegidos por un grupo de la Policía Judicial Federal, que era pagado por Lamberto Quintero. Dicho grupo de policías era comandado por Javier García Paniagua, quien trabajaba en el operativo para el combate a las drogas, establecido por el procurador Pedro Ojeda Paullada.

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Cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó la Operación Cóndor, que consistía en erradicar la producción de la mariguana de la Sierra Madre de Sinaloa, Michoacán y Guerrero, recién ocurrida la muerte de Lamberto Quintero, el comandante Javier García Paniagua recomendó a los trabajadores de Rafael Caro Quintero que se fueran de Sinaloa para evitar sus detenciones.

Cabe destacar que la conexión entre García Paniagua y el grupo de Caro Quintero siempre fue Ismael Zambada García, a quien se encomendó el diálogo con la policía judicial por su formación como policía.

Fue allí donde se estrecharon las relaciones entre El Mayo y el padre de García Harfuch, quien recomendó a los entonces jóvenes narcotraficantes que para estar fuera del radar de las acciones antinarcóticos de la Operación Cóndor, se asentarán fuera de Sinaloa y les recomendó trasladarse a la ciudad de Guadalajara, en Jalisco.

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Fue así como nacería el Cártel de Guadalajara, considerada la primera organización de tráfico de drogas con estructura empresarial. Posteriormente se unirían a ese cártel Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo, sin dejar de tener la protección de la Dirección Federal de Seguridad por recomendación de Javier García Paniagua.

Ya fuera de la DFS, García Paniagua acercó a Manuel Bartlett Díaz, secretario de Gobernación de Miguel de la Madrid, para que negociara con el Cártel de Guadalajara la protección del Estado Mexicano sobre las operaciones de trasiego de drogas, misma protección que seguiría hasta que una parte del Cártel de Guadalajara se convirtió en el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Ismael Zambada.

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