Tijuana alista seguridad para recibir a la Selección de Irán rumbo al Mundial 2026

FIFA confirmó a México como base de la selección de Irán en el Mundial 2026 - créditos: AP

La Guardia Nacional desplegará un operativo especial en Tijuana para resguardar a la Selección de Irán, durante su estancia en la ciudad fronteriza con vistas al Mundial 2026. El dispositivo incluye la participación de poco más de 300 elementos federales, además de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como personal aeroportuario, migratorio y representantes de la FIFA.

En el protocolo de protección a la Selección Iraní, también se cuenta con la coordinación de autoridades de Estados Unidos debido a la cercanía con la frontera norte y la logística compartida.

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El gobierno de México, a través de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirma que la seguridad de la delegación iraní recae principalmente en las autoridades nacionales aun cuando la selección contará con su propio equipo de seguridad.

La estrategia oficial de seguridad es parte del llamado Plan Kukulcán, diseñado por el gobierno mexicano para proteger tanto a visitantes como a la población local durante el Mundial 2026. El plan contempla el despliegue de aproximadamente 100,000 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

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También participan policías federales, estatales y municipales, y personal de seguridad privada. Consta de vigilancia con miles de cámaras, drones, controles en aeropuertos, medidas antidrones, barridos químicos y biológicos, así como un monitoreo especial en estadios, hoteles, rutas y zonas de entrenamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó el lunes anterior que la Selección de Irán tendrá su base en Tijuana ante las trabas impuestas por Estados Unidos. “Vino la representación de la FIFA a través de una persona (…) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en USA. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

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¿Por qué la Selección de Irán dormirá en México?

La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Ante las complicaciones de obtener visas estadounidenses para sus partidos en California y Washington, el representativo iraní eligió Tijuana como su base de operaciones y concentración. Desde el estadio Caliente, —inmueble que alberga los partidos de los Xolos de Tijuana—, el equipo asiático podrá entrenar. La infraestructura hotelera permitirá su alojamiento y coordinar sus traslados hacia los encuentros que disputará en Estados Unidos debido a las restricciones migratorias.

Autoridades mexicanas han ofrecido apoyo logístico y seguridad, garantizando condiciones adecuadas para la estadía del equipo iraní durante la celebración del Mundial 2026. Además, se planea realizar actividades culturales de Irán para acercar a la comunidad local a sus tradiciones e historia.

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¿Cuándo llegará Irán a México?

Irán entrenará en México durante el Mundial 2026.

La Selección de Irán tiene previsto arribar a Tijuana entre el 5 y 6 de junio. Desde el 29 de mayo personal de la Guardia Nacional mantiene presencia preventiva en las inmediaciones del estadio Caliente, en función del plan de seguridad para tareas preventivas y de resguardo.