México

Tijuana alista seguridad para recibir a la Selección de Irán rumbo al Mundial 2026

Alrededor de 300 elementos de la Guardia Nacional protegerán a la delegación iraní, que llegaría a nuestro país entre el 5 y 6 de junio

Guardar
Google icon
FIFA confirmó a México como base de la selección de Irán en el Mundial 2026: detalles del centro de entrenamiento del club Xolos. - créditos: AP
FIFA confirmó a México como base de la selección de Irán en el Mundial 2026 - créditos: AP

La Guardia Nacional desplegará un operativo especial en Tijuana para resguardar a la Selección de Irán, durante su estancia en la ciudad fronteriza con vistas al Mundial 2026. El dispositivo incluye la participación de poco más de 300 elementos federales, además de coordinación entre autoridades municipales, estatales y federales, así como personal aeroportuario, migratorio y representantes de la FIFA.

En el protocolo de protección a la Selección Iraní, también se cuenta con la coordinación de autoridades de Estados Unidos debido a la cercanía con la frontera norte y la logística compartida.

PUBLICIDAD

El gobierno de México, a través de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, confirma que la seguridad de la delegación iraní recae principalmente en las autoridades nacionales aun cuando la selección contará con su propio equipo de seguridad.

La estrategia oficial de seguridad es parte del llamado Plan Kukulcán, diseñado por el gobierno mexicano para proteger tanto a visitantes como a la población local durante el Mundial 2026. El plan contempla el despliegue de aproximadamente 100,000 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

PUBLICIDAD

También participan policías federales, estatales y municipales, y personal de seguridad privada. Consta de vigilancia con miles de cámaras, drones, controles en aeropuertos, medidas antidrones, barridos químicos y biológicos, así como un monitoreo especial en estadios, hoteles, rutas y zonas de entrenamiento.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ratificó el lunes anterior que la Selección de Irán tendrá su base en Tijuana ante las trabas impuestas por Estados Unidos. “Vino la representación de la FIFA a través de una persona (…) Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar en USA. Entonces nos preguntaron: ‘¿Pueden pernoctar en México?’ Y dijimos ‘sí, sin problema, no tenemos ningún problema’”, explicó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

¿Por qué la Selección de Irán dormirá en México?

La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026.
La selección de Irán enfrenta serio problema de visas a menos de un mes del Mundial 2026. Crédito: REUTERS

Ante las complicaciones de obtener visas estadounidenses para sus partidos en California y Washington, el representativo iraní eligió Tijuana como su base de operaciones y concentración. Desde el estadio Caliente, —inmueble que alberga los partidos de los Xolos de Tijuana—, el equipo asiático podrá entrenar. La infraestructura hotelera permitirá su alojamiento y coordinar sus traslados hacia los encuentros que disputará en Estados Unidos debido a las restricciones migratorias.

Autoridades mexicanas han ofrecido apoyo logístico y seguridad, garantizando condiciones adecuadas para la estadía del equipo iraní durante la celebración del Mundial 2026. Además, se planea realizar actividades culturales de Irán para acercar a la comunidad local a sus tradiciones e historia.

¿Cuándo llegará Irán a México?

La dura multa económica y sanción que impondrá la FIFA a la selección de Irán por no ir al Mundial 2026.
Irán entrenará en México durante el Mundial 2026.

La Selección de Irán tiene previsto arribar a Tijuana entre el 5 y 6 de junio. Desde el 29 de mayo personal de la Guardia Nacional mantiene presencia preventiva en las inmediaciones del estadio Caliente, en función del plan de seguridad para tareas preventivas y de resguardo.

Temas Relacionados

Mundial 2026Selección Irán Mundial 2026mexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Toluca vs Tigres EN VIVO: hoy se define al campeón de la Concachampions 2026

El Estadio Nemesio Diez está listo para recibir la gran final entre Diablos y felinos esta noche

Toluca vs Tigres EN VIVO: hoy se define al campeón de la Concachampions 2026

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

El animador mexicano fue blanco de críticas por anunciar un proyecto hecho con Inteligencia Artificial

Aseguran que Guillermo del Toro tiró dura indirecta contra Jorge R. Gutiérrez por su controversia por IA

Tráfico CDMX HOY 30 de mayo: marchas, calles cerradas y vialidad EN VIVO

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer de México

Tráfico CDMX HOY 30 de mayo: marchas, calles cerradas y vialidad EN VIVO

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

La grabación se volvió símbolo de una tradición inquebrantable que perdura más allá de la distancia y el tiempo

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

Blindaje médico para el Mundial 2026: México autoriza licencias temporales a doctores de selecciones extranjeras

La SEP inició la segunda etapa de expedición de cédulas profesionales temporales para médicos internacionales que acompañarán a las selecciones de futbol

Blindaje médico para el Mundial 2026: México autoriza licencias temporales a doctores de selecciones extranjeras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Esto se sabe sobre la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla vinculado con el Cártel de Sinaloa

Esto se sabe sobre la captura de Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla vinculado con el Cártel de Sinaloa

Cerditos rosas en crímenes de Sinaloa reviven incógnita ligada al caso de Valeria Márquez

Bloqueos e incendios paralizan Zitácuaro: corporaciones de seguridad liberan las vías

Tiran cabeza humana, un cuerpo decapitado y narcomensajes en Villahermosa, Tabasco

Extorsión grabada en Iztapalapa: captan a presunto miembro de la Unión Tepito exigiendo cuota a comerciante

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

Belinda termina el rodaje de Carlota tras seis meses: “Dejé mi alma en esta serie”

Panteón Rococó en Deportivo Ciudad Jardín Neza: rutas de transporte y horarios para el concierto gratuito hoy

Reconocen a Nodal como símbolo en CDMX tras concierto en la Monumental Plaza de Toros

El detalle histórico que estaría deteniendo la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal

DEPORTES

Toluca vs Tigres EN VIVO: hoy se define al campeón de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres EN VIVO: hoy se define al campeón de la Concachampions 2026

Estos fueron los refuerzos bomba de Cruz Azul en la era de Billy Álvarez

¡Histórica mexicana! Majo González, primera mujer en narrar la final de la Champions League en habla hispana

Glosario de comida mexicana para turistas del Mundial 2026: qué es cada platillo y dónde probarlo

Villano III Jr. conquista la Copa Jr. VIP 2026 y dedica el triunfo a su padre desde la Arena México