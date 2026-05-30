México

Maribel Guardia celebró su cumpleaños 67 con cariñoso recuerdo de su hijo Julián y rodeada de familia y grandes amistades

La grabación se volvió símbolo de una tradición inquebrantable que perdura más allá de la distancia y el tiempo

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(RS)
El video no tiene fecha confirmada, pero seguidores de la actriz especulan que fue grabado en mayo de 2022, lo que lo convertiría en la última ocasión en que Julián le cantó antes de partir (RS)

Maribel Guardia cumplió 67 años este 29 de mayo rodeada del recuerdo de su único hijo y del cariño de quienes la acompañan en el duelo. La actriz y cantante, cuyo nombre de nacimiento es Maribel del Rocío Fernández García, abrió su festejo compartiendo en Instagram un video donde Julián Figueroa —vestido de negro, como solía— le entona la canción de cumpleaños a medianoche.

Guardia lo acompañó con un mensaje que mezcló gratitud y duelo: “Hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar”, escribió.

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El video no tiene fecha confirmada, pero seguidores de la actriz especulan que fue grabado en mayo de 2022, lo que lo convertiría en la última ocasión en que Julián le cantó antes de partir, el 9 de abril de 2023, a los 27 años, por un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La voz que no se apaga

Maribel Guardia/ Instagram

La actriz y cantante costarricense abrió su festejo en la madrugada del 29 de mayo compartiendo en Instagram un clip donde Julián Figueroa le canta Las Mañanitas a medianoche, la tradición que ambos mantenían cada año.

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“Así empiezo a celebrar mi cumpleañosdándole gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Mi hijo Julián siempre me cantaba las mañanitas a las 12 de la noche, y les comparto este recuerdo porque hay voces que el tiempo no apaga, abrazos que siguen acompañándonos y amores que ni la distancia más grande puede borrar. #happybirthday to me Dios es bueno”, remarcó la artista en redes sociales.

Ese momento, que ella describió como una tradición inquebrantable, se repitió cada año durante 27 años.

Una fiesta sorpresa entre el trabajo y los amigos

Maribel Guardia, mujer de cabello oscuro y largo, sonríe detrás de un pastel blanco con diseño de limones y flores, coronado por una figura de mujer en traje de carnaval
Maribel Guardia posa sonriente junto a su elaborado pastel de cumpleaños, que presenta una figura de mujer con atuendo carnavalesco y decoraciones de limones. (Maribel Guardia/Instagram)

A lo largo del día, el festejo tomó otro tono. Su esposo, Marco Chacón, y compañeros del set de televisión le organizaron una fiesta sorpresa que Guardia agradeció en redes: “Celebrando mi cumpleaños muy feliz, agradecida con Dios por un año más de vida y por las personas que pone en mi camino”, escribió.

El festejo incluyó un pastel decorado con temática frutal y una figura elaborada a su imagen en la parte superior, comida, baile y mariachis.

Maribel Guardia y un hombre posan sonrientes detrás de un pastel blanco decorado con limones, hojas, flores azules y una figura de mujer con tocado de plumas
La actriz y cantante Maribel Guardia celebra su cumpleaños junto a su esposo, Marco Chacón, posando con un pastel decorado con limones y una figura de fantasía. (Maribel Guardia/Instagram)

Días antes, el 27 de mayo, ya había celebrado por adelantado junto a su amiga Victoria Ruffo —quien cumple años el 31 de mayo—, una costumbre que ambas mantienen desde hace años.

Las publicaciones de la actriz y cantante se llenaron de júbilo con decenas de felicitaciones de familiares, amigos, celebridades.

Un grupo de doce personas, incluyendo a Maribel Guardia, posa en una sala con globos, estanterías y cuadros. Un niño y dos niñas arrodillados en primer plano
La reconocida actriz y cantante Maribel Guardia comparte un momento especial con su familia y amigos, sonriendo para la cámara en una cálida reunión. (Maribel Guardia/Instagram)

Un mayo cargado de ausencias

El cumpleaños llega en uno de los meses más difíciles de los últimos años. El 2 de mayo, Guardia conmemoró lo que habría sido el trigésimo cumpleaños de Julián —que coincide con el noveno aniversario de su nieto José Julián— con un altar de globos rojos, veladoras y las cenizas de su hijo al centro.

“Como desearía abrazarte y cantarte las mañanitas a las 12 de la noche como lo hice por 27 años”, escribió entonces. Y añadió: “En días como hoy siento que camino sobre una cuerda delgada en un lugar muy alto y pierdo el equilibrio. Pero recuerdo que estás con Dios y que allá eres inmensamente feliz”.

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