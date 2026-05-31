Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos, Fox, Calderón, Jorge Romero y García Luna tras evento del PAN

Luego de que este 30 de mayo el Partido Acción Nacional (PAN) llevará a cabo un evento para mostrar su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el caso CIA, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, arremetió a través de redes sociales en contra de la reunión y de los principales personajes políticos que asistieron al Centro de Convenciones y Exposiciones en la capital del estado.
Ariadna Montiel y Citlalli Hernández arremeten en conjunto contra el PAN
“Tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Vicente Fox, traidor a la democracia. Felipe Calderón, usurpador que se robó la elección de 2006 y jefe de García Luna, hoy preso en EUA. Jorge Romero Herrera, líder del Cártel Inmobiliario. Y Maru Campos, quien vulneró la soberanía nacional y traicionó a la patria. Dios los hace y ellos se juntan”, escribió la presidenta nacional del partido oficialista.
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Junto al mensaje, Ariadna Montiel compartió imágenes con distintos mensajes, en la primera de ellas exhibe a la mandataria de Chihuahua con el siguiente texto:
“Violó la soberanía mexicana al permitir la entrada de agentes de la CIA a espaldas de la nación”.
Otra de las políticas panistas exhibidas por la dirigente nacional fue Lilly Téllez con un mensaje contundente respecto a la soberanía nacional:
“Quienes hoy se niegan a dar la cara deberían de responder por qué antes normalizaron estrategias que abrieron espacio a intereses externos en materia de seguridad”.
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Le secundó la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, tachó a Felipe Calderón como “narcopresidente”, en su breve mensaje también reiteró los señalamientos en contra de la oposición:
“La soberanía se defiende combatiendo al crimen organizado y atendiendo las causas, no poniéndose de tapete de ninguna nación extranjera... Defender la soberanía significa actuar con independencia, hacer valer nuestras instituciones y poner por delante los intereses del pueblo de México”.
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Así fue el evento de respaldo a Maru Campos
Militantes del PAN se reunieron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua bajo el lema #YoConMaru para respaldar a la gobernadora. Entre consignas de “¡Fuera, Morena!”, el acto congregó a figuras del panismo nacional como Kenia López Rabadán, Marko Cortés, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, además de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.
Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aprovechó el evento para reconocer a ambos exmandatarios y reivindicar sus gobiernos. “Nuestros orgullosamente gobiernos de Acción Nacional del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012 combatieron al crimen organizado”, afirmó Romero ante la presencia de Fox y Calderón en el recinto.
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Horas antes del acto principal, simpatizantes del partido organizaron una caravana por las calles de Chihuahua encabezada por el exfiscal César Jáuregui y el expresidente municipal Juan Blanco. La movilización concluyó en el mismo recinto donde se realizó el evento, en medio del contexto del caso CIA que llevó a Campos a comparecer ante la FGR.
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