Ariadna Montiel arremete contra Maru Campos, Fox, Calderón, Jorge Romero y García Luna tras evento del PAN

La dirigente de Morena arremetió en redes sociales tras el evento del PAN en Chihuahua. (Foto: X/@JorgeRoHe y @A_MontielR)

Luego de que este 30 de mayo el Partido Acción Nacional (PAN) llevará a cabo un evento para mostrar su respaldo a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, tras el caso CIA, la dirigente de Morena, Ariadna Montiel, arremetió a través de redes sociales en contra de la reunión y de los principales personajes políticos que asistieron al Centro de Convenciones y Exposiciones en la capital del estado.

Ariadna Montiel y Citlalli Hernández arremeten en conjunto contra el PAN

“Tonto es quien cree que el pueblo es tonto. Vicente Fox, traidor a la democracia. Felipe Calderón, usurpador que se robó la elección de 2006 y jefe de García Luna, hoy preso en EUA. Jorge Romero Herrera, líder del Cártel Inmobiliario. Y Maru Campos, quien vulneró la soberanía nacional y traicionó a la patria. Dios los hace y ellos se juntan”, escribió la presidenta nacional del partido oficialista.

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Junto al mensaje, Ariadna Montiel compartió imágenes con distintos mensajes, en la primera de ellas exhibe a la mandataria de Chihuahua con el siguiente texto:

“Violó la soberanía mexicana al permitir la entrada de agentes de la CIA a espaldas de la nación”.

Otra de las políticas panistas exhibidas por la dirigente nacional fue Lilly Téllez con un mensaje contundente respecto a la soberanía nacional:

“Quienes hoy se niegan a dar la cara deberían de responder por qué antes normalizaron estrategias que abrieron espacio a intereses externos en materia de seguridad”.

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Ariadna Montiel contra el PAN.

Le secundó la Presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, tachó a Felipe Calderón como “narcopresidente”, en su breve mensaje también reiteró los señalamientos en contra de la oposición:

“La soberanía se defiende combatiendo al crimen organizado y atendiendo las causas, no poniéndose de tapete de ninguna nación extranjera... Defender la soberanía significa actuar con independencia, hacer valer nuestras instituciones y poner por delante los intereses del pueblo de México”.

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Así fue el evento de respaldo a Maru Campos

Militantes del PAN se reunieron en el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua bajo el lema #YoConMaru para respaldar a la gobernadora. Entre consignas de “¡Fuera, Morena!”, el acto congregó a figuras del panismo nacional como Kenia López Rabadán, Marko Cortés, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, además de los expresidentes Felipe Calderón y Vicente Fox.

Jorge Romero, dirigente nacional del PAN, aprovechó el evento para reconocer a ambos exmandatarios y reivindicar sus gobiernos. “Nuestros orgullosamente gobiernos de Acción Nacional del 2000 al 2006 y del 2006 al 2012 combatieron al crimen organizado”, afirmó Romero ante la presencia de Fox y Calderón en el recinto.

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Los expresidentes mexicanos Vicente Fox y Felipe Calderón asisten y aplauden en un evento político, acompañados por otros simpatizantes que también aplauden y graban la escena con sus teléfonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas antes del acto principal, simpatizantes del partido organizaron una caravana por las calles de Chihuahua encabezada por el exfiscal César Jáuregui y el expresidente municipal Juan Blanco. La movilización concluyó en el mismo recinto donde se realizó el evento, en medio del contexto del caso CIA que llevó a Campos a comparecer ante la FGR.