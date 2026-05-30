México

Sentencian a Samuel Meléndez, alias “El Sierra”, exlíder de un brazo armado vinculado a Los Chapitos

Reportes previos de este medio lo identificaron como mando de “Los Deltas”, subordinados a “Los Cazadores” en el norte del país

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El Sierra Los Deltas
Foto: Facebook/Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos "Ejército MX. Noticias."

Samuel Meléndez Carrisoza, alias “El Sierra”, identificado como operador financiero y exlíder de Los Deltas —brazo armado de Los Cazadores, afines a Los Chapitos del Cártel de Sinaloa— recibió una sentencia condenatoria por delitos federales.

La decisión judicial fue informada por la Fiscalía General de la República (FGR) este 30 de mayo de 2026, mediante un comunicado de prensa.

Su captura fue realizada en enero de 2025 en el fraccionamiento Nuevo Valle de Durango.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), de la FGR, obtuvo la pena por los delitos de posesión de arma de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio.

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Bolsa con pastillas de fentanilo encontradas a El Sierra. Crédito: FGR
Bolsa con pastillas de fentanilo encontradas a El Sierra. Crédito: FGR

El Ministerio Público Federal (MPF) llevó a cabo la tarea ministerial para el juez dictara una pena de 10 años 10 meses de prisión, la cual Meléndez Carrisoza deberá cumplir en el Centro Federal de Readaptación Social Número 7, en Durango.

La FGR obtuvo sentencia tras dos vinculaciones a proceso

El proceso tuvo como antecedente la detención de “El Sierra” en enero de 2025, cuando el Gabinete de Seguridad ejecutó una orden de cateo en Durango.

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Armas aseguradas a El Sierra en Durango. Crédito: FGR
Armas aseguradas a El Sierra en Durango. Crédito: FGR

Autoridades confirmaron que la sentencia contra fue lograda gracias a acciones en las que participaron la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), personal de la FEMDO, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

A “El Sierra” se le vinculó previamente con secuestros, tráfico de migrantes, distribución de droga y uso de artefactos explosivos improvisados. También se le relaciona con la producción de los llamados “monstruos”: vehículos modificados con blindaje artesanal que los grupos criminales emplean en enfrentamientos armados.

El operativo dejó al descubierto armas, fentanilo y cocaína

Reportes previos de este medio señalaron que en el cateo contra el exlíder criminal se aseguraron tres pistolas, siete cargadores y 140 cartuchos de diferentes calibres, además de mil 51 pastillas de fentanilo y 1.7 gramos de cocaína.

Vinculan a proceso a "El Sierra", presunto líder de un brazo armado de Los Chapitos
(Especial)

También se le decomisó una báscula gramera, cuatro teléfonos celulares, una laptop, documentos y etiquetas.

Meléndez Carrisoza acumuló dos vinculaciones a proceso previas: la primera, en febrero de 2025, por posesión de armas y delitos contra la salud con fines de comercio; la segunda, en marzo del mismo año, por posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En ambos casos, el juez federal decretó prisión preventiva oficiosa.

Los Deltas a los que perteneció Meléndez Carrisoza no deben confundirse con el Grupo Delta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este último opera principalmente en la zona metropolitana de Guadalajara y Michoacán.

La célula sonorense lleva el mismo nombre pero es una organización distinta, según reportes, subordinada a Los Cazadores y alineada con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

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