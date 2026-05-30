¿Es cierto que bailar ayuda más que correr? El deporte preferido de los mexicanos y sus beneficios ocultos

El baile emerge como una alternativa con respaldo científico creciente y una barrera de entrada prácticamente nula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Bailar es tan efectivo como correr y quema hasta 500 kilocalorías por hora según estudios.

Solo 41.1% de los adultos mexicanos en zonas urbanas realizó alguna actividad física en su tiempo libre durante 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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La ciencia acumulada en los últimos dos años señala que el baile —una práctica arraigada en la cultura del país— cumple con las mismas metas de gasto calórico que el ejercicio convencional y añade beneficios que correr en solitario no puede replicar.

El fútbol domina como el deporte más practicado y seguido a nivel nacional. Pero para la mayoría de quienes se mueven —el 76.1% cita la salud como motivo principal, de acuerdo con el Módulo de Práctica Deportiva y Ejercicio Físico (MOPRADEF) 2024—, el baile emerge como una alternativa con respaldo científico creciente y una barrera de entrada prácticamente nula y es una actividad social recurrente.

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Cuántas calorías quema bailar, según el estilo

Para comparar: caminar a paso rápido quema entre 250 y 350 kilocalorías por hora; trotar, entre 600 y 900. El baile de alta intensidad se ubica en el rango medio-alto de ese espectro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gasto calórico del baile varía según el ritmo y la intensidad, pero los números compiten directamente con los del ejercicio de gimnasio. Según datos compilados por Fitness Blender y Vectra Audio, una persona de aproximadamente 65 kilogramos quema en una hora:

Salsa: entre 400 y 550 kilocalorías

Bachata social: entre 300 y 350 kilocalorías; en estilo sensual o de presentación, hasta 500

Merengue: entre 350 y 450 kilocalorías

Zumba: entre 500 y 800 kilocalorías

Baile aeróbico o moderno: alrededor de 362 kilocalorías

Para comparar: caminar a paso rápido quema entre 250 y 350 kilocalorías por hora; trotar, entre 600 y 900.

El baile de alta intensidad se ubica en el rango medio-alto de ese espectro.

MedlinePlus, el portal de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, confirma que los estilos más intensos —como la salsa o el baile aeróbico— son comparables a nadar o trotar, y que el baile combina los beneficios del ejercicio aeróbico con los del ejercicio de carga ósea.

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Aunque correr sigue siendo la actividad que más calorías quema por hora en términos absolutos. Según datos de la Clínica Mayo y el American Council on Exercise, una persona de 70 kilogramos gasta alrededor de 606 kilocalorías corriendo a 8 km/h durante 60 minutos. Nadar de forma vigorosa consume entre 550 y 700 kilocalorías; pedalear a ritmo intenso, entre 500 y 650.

El baile vigoroso —salsa, zumba, baile aeróbico— se ubica entre 300 y 550 kilocalorías por hora para el mismo perfil de persona, según las mismas fuentes. La diferencia existe, pero se achica con la intensidad y, sobre todo, con la duración: quien disfruta lo que hace tiende a moverse más tiempo.

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Esa adherencia es, precisamente, lo que la ciencia señala como ventaja del baile. El metaanálisis de Zhang et al. publicado en PLoS ONE (PubMed, 2024) concluye que los participantes sostienen las rutinas de baile con mayor constancia que otras formas de ejercicio.

Lo que dice PubMed: baile, grasa corporal y peso

Un metaanálisis publicado en PLoS ONE en 2024, analizó 654 estudios e incluyó 10 en su análisis final con 646 participantes con sobrepeso u obesidad.

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Los resultados mostraron reducciones estadísticamente significativas frente al grupo de vida sedentaria en todos los indicadores de composición corporal medidos.

Los autores —Zhang et al.— concluyen que el baile es una intervención efectiva para la pérdida de grasa en personas con sobrepeso u obesidad, y atribuyen parte de su eficacia a que los participantes lo sostienen en el tiempo con mayor facilidad que otras formas de ejercicio, precisamente por su carácter placentero.

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Bailar sin entrenamiento cuenta como ejercicio

La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de Estados Unidos reconoce el baile como actividad válida para cumplir la recomendación de al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación de la Universidad Northeastern, publicada en PLOS ONE en 2024, demostró que el baile libre —sin música, sin coreografía y sin importar el nivel de entrenamiento— genera suficiente gasto energético para alcanzar las intensidades de actividad física moderada a vigorosa recomendadas por organismos de salud.

“No necesitas música, no necesitas entrenamiento ni un maestro; cualquiera puede bailar donde esté y obtener una dosis de actividad física que mejore su salud”, afirmó Aston McCullough, profesor asistente de fisioterapia y ciencias del movimiento humano en Northeastern, según reportó Medical Xpress.

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La Oficina de Prevención de Enfermedades y Promoción de la Salud de Estados Unidos reconoce el baile como actividad válida para cumplir la recomendación de al menos 150 minutos semanales de actividad moderada o 75 minutos de actividad vigorosa.

Una noche de baile puede superar una sesión de gimnasio

El dato más llamativo viene de la práctica social. Según Vectra Audio, una noche típica de tres horas bailando bachata quema entre 900 y 1.200 kilocalorías en total —más que muchas sesiones de entrenamiento en interiores—, y la percepción del esfuerzo es menor porque la atención se dirige a la música, la pareja y el entorno. -VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato más llamativo viene de la práctica social. Según Vectra Audio, una noche típica de tres horas bailando bachata quema entre 900 y 1.200 kilocalorías en total —más que muchas sesiones de entrenamiento en interiores—, y la percepción del esfuerzo es menor porque la atención se dirige a la música, la pareja y el entorno.

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Una revisión sistemática de la Universidad de Sídney, publicada en Sports Medicine en 2024, encontró que programas de danza estructurada de al menos seis semanas mejoran la salud cardiovascular en un nivel equivalente al de otras formas de ejercicio, y los superan en la reducción del índice de masa corporal.

Un metaanálisis publicado en The BMJ ese mismo año, con 218 ensayos clínicos y más de 14.000 participantes, documentó además que el baile produjo las mayores reducciones en síntomas de depresión de todos los tratamientos evaluados, aunque los propios autores advierten que “el pequeño número de estudios específicos sobre danza y los sesgos en los diseños” impiden recomendarlo de forma más enfática como tratamiento clínico independiente.

La UNAM y la neurobiología del movimiento

La maestra Angélica Larios Delgado, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que el baile representa una herramienta de salud integral accesible para toda la población.

“Lo mejor de todo es que es una práctica accesible para todos, que no requiere preparación profesional y que, al realizarse de forma espontánea o en grupo, genera beneficios profundos y comprobables en quienes la practican”, afirmó en UNAM Global en junio de 2025.

Desde la neurobiología, el baile activa de forma simultánea tres vías de recompensa: el movimiento físico eleva las endorfinas; anticipar una melodía libera dopamina; el contacto y la sincronía con otras personas aumentan la oxitocina.

Una revisión narrativa multidisciplinaria publicada en Psychology of Sport and Exercise (PubMed, PMID: 39922294, 2025) es la primera en integrar perspectivas psicológicas, neurobiológicas, fisiológicas y socioculturales sobre los efectos del baile en la regulación del estrés, y concluye que esa combinación de estímulos lo convierte en una actividad con “gran potencial para promover la resiliencia a múltiples niveles de la experiencia humana.”

Larios Delgado subraya que bailar al ritmo de una canción conocida activa áreas cerebrales vinculadas a la memoria, el placer y las emociones, lo que refuerza la identidad personal y genera sensaciones placenteras con cada sesión.

Pertenencia y comunidad

Los resultados mostraron un aumento estadísticamente significativo en los vínculos sociales y el bienestar de quienes participaron frente al grupo de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que distingue al baile de otras actividades físicas no es solo el gasto calórico: es lo que ocurre entre las personas que bailan juntas. Un estudio con diseño de control aleatorio publicado en PMC en 2024 midió el efecto de un programa grupal de danza de cinco semanas en adolescentes durante el período de aislamiento social.

Los resultados mostraron un aumento estadísticamente significativo en los vínculos sociales y el bienestar de quienes participaron frente al grupo de control.

Investigación publicada en Psychology Today en noviembre de 2025, que sintetiza estudios en distintos grupos de edad y contextos culturales, documenta que el baile colectivo genera pertenencia de forma inmediata: el foco se desplaza del rendimiento individual al movimiento compartido, lo que reduce la autovigilancia y facilita la conexión entre personas de distintas edades, habilidades y orígenes.

La revisión de la Universidad de Sídney añade que bailar en pareja o en grupo implica contacto físico de confianza, sincronización de movimientos y cooperación, tres elementos que activan de forma conjunta los circuitos neurales del vínculo social.

“Socializar dentro y después de la clase de baile genera un sentido de comunidad y pertenencia que se suma a la identidad del bailarín y a su bienestar mental”, señala el estudio publicado en Sports Medicine.

México: el grupo que más necesita moverse baila menos

Frente a esas barreras, la académica de la UNAM recomienda incorporar el baile en programas de bienestar laboral, actividades comunitarias y rutinas personales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo 37.6% de las personas de 60 años en adelante reportó actividad física regular, el grupo que más podría beneficiarse de una actividad de bajo impacto articular como el baile. Las tres razones principales para abandonar el ejercicio fueron: falta de tiempo (52.1%), problemas de salud (17.9%) y cansancio por el trabajo (15.2%).

Frente a esas barreras, la académica de la UNAM recomienda incorporar el baile en programas de bienestar laboral, actividades comunitarias y rutinas personales. El baile social —que no requiere instalaciones especiales, equipo ni entrenamiento previo— integra al mismo tiempo el movimiento, la comunidad y la cultura.