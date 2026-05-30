Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

En medio de una tensa negociación con Televisa y Endemol por su salida del reality show, Adrián Marcelo enfrenta una nueva controversia. (karybridge, Instagram)

Dos años después de su polémica participación en el reality show La Casa de los Famosos México 2 (LCDLFMX), Adrián Marcelo reconoció que la experiencia, si bien resultó beneficiosa en términos económicos, le dejó secuelas emocionales que derivaron en su separación de su esposa Karina Puente.

Durante una entrevista con Nayo Escobar en YouTube, Marcelo hizo un balance de lo ocurrido tras su polémico paso por el programa, donde se convirtió en una de las figuras más comentadas de la televisión mexicana.

PUBLICIDAD

Su polémica salida de ‘LCDLFMX 2′

Al recordar su salida del reality, sostuvo que la decisión fue completamente suya y defendió el impacto mediático que obtuvo después de abandonar la competencia.

“Porque es una victoria narrativa y, por más que la gente diga que no, yo después de salir de ‘La Casa’ de esa manera, hago dos años un stand up, que todavía si vendo boletos en cualquier ciudad de México para hacer un show se van a vender 300 o 500 boletos, porque sigo vigente”, afirmó.

Adrián Marcelo abandonó el reality a inicios de septiembre de 2024. (Youtube/@adrianm10)

El conductor explicó que decidió abandonar el programa cuando consideró que la narrativa del reality lo estaba posicionando como el antagonista de la temporada.

“Cuando exhiben un clip de esa magnitud, aislado de todo contexto, porque me venían pegando mucho en los posicionamientos”, señaló sobre uno de los momentos que marcaron su estancia en el programa, cuando dijo “una mujer menos que violentar”, en referencia a la salida de Gomita.

PUBLICIDAD

“Me costó hasta mi matrimonio”

La declaración que más llamó la atención llegó cuando habló de las consecuencias personales que enfrentó tras el fenómeno mediático.

“Yo sí me fui por la puerta de atrás y lo que quiera la banda, no estoy diciendo que fue perfecto, me costó hasta mi matrimonio”, reconoció.

Aunque evitó profundizar en detalles sobre la situación con Karina Puente, explicó que se trata de un tema que involucra a más personas y que prefiere abordar con cautela. Sin embargo, admitió que el impacto emocional del reality modificó profundamente su comportamiento.

PUBLICIDAD

“No solo el reality, a partir del reality, yo me ausenté como de este mundo”, comentó.

Adrián Marcelo se casó por el civil en diciembre de 2021 y celebró su boda religiosa y fiesta en la Riviera Maya (Cancún) el 15 de octubre de 2022 con Karina Puente. (IG: @karinabridge)

Según relató, la exposición pública y la presión derivada de la controversia provocaron cambios en su personalidad. “Me hizo aislarme, me hizo alguien un poco más frío, me volví más paranoico, desconfiado, ausente”, dijo.

Además, ofreció una disculpa pública a quienes se vieron afectados por esa etapa de su vida. “La verdad, no considero que someter a alguien a lo que yo sometí, no solo a mi esposa, a mi familia, les ofrezco una disculpa”.

PUBLICIDAD

Karina Puente sonríe mientras aplica maquillaje con una brocha, destacando en su carrera como cosmetóloga. (Karina Puente: Instagram)

Adrián Marcelo reconoce que atraviesa una etapa difícil

Pese a que aseguró haber capitalizado profesionalmente la notoriedad obtenida tras el reality, confesó que aún enfrenta secuelas emocionales.

“Como que no pude salir de eso, laboralmente es algo que he podido capitalizar (...) yo creo que sigo en una depresión”, expresó.

El conductor agregó que actualmente atraviesa un periodo complejo y de introspección. “Estoy pasando por una etapa de oscuridad y aun así siento que veo la luz al final del túnel (...) no estoy en la mejor etapa de mi vida”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones llegan meses después de que comenzaran las especulaciones sobre una posible separación entre Adrián Marcelo y Karina Puente, tema sobre el que el conductor había evitado pronunciarse públicamente hasta ahora.