Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados

El conjunto norteamericano buscará mejorar su participación en las justas mundialistas con jugadores de primer nivel. (IG Soccer Canada)

La selección de Canadá presentó este viernes su lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, con la inclusión destacada de Marcelo Flores, el regreso de Alphonso Davies tras una lesión y la presencia de Jonathan David.

El combinado canadiense será anfitrión del torneo, junto con México y Estados Unidos, y disputará el certamen entre el 11 de junio y el 19 de julio, siendo ésta la primera vez que funge como organizador de la justa.

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La convocatoria reúne a futbolistas clave en diferentes posiciones, con la mirada puesta en superar la fase de grupos, después de las eliminaciones de 1986 y 2022. Canadá compartirá el grupo B con Bosnia y Herzegovina, Qatar y Suiza, enfrentando su debut el 12 de junio en Toronto. Posteriormente, el equipo se medirá ante Qatar el 18 de junio y cerrará la primera fase contra Suiza el 24 de junio, ambos encuentros en Vancouver.

El técnico Jesse Marsch expresó que integrar la nómina para una Copa del Mundo en casa representa un momento histórico. “Es un honor nombrar nuestra plantilla para un Mundial en casa. Estos jugadores reflejan las muchas comunidades, culturas y trayectorias que componen este país”, destacó el estratega, al detallar la conformación oficial de su equipo.

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El conjunto canadiense buscará llegar a fases de eliminación directa en el mundial de casa. (Reuters/Paul Childs)

Un modelo ofensivo para el Mundial

Marsch subrayó que el grupo seleccionado destaca por su “carácter decidido, valiente y orgulloso”, elementos que reflejan la pluralidad y diversidad nacional. Entre los elegidos figuran nombres de peso: Alphonso Davies, quien juega para el Bayern de Múnich; Jonathan David, delantero del Juventus italiano; y Marcelo Flores, mediocampista reconocido por su proyección internacional.

El técnico insistió en que buscará que la escuadra supere el desempeño mostrado en anteriores ediciones, con la meta de avanzar a la siguiente ronda y fortalecer la presencia del futbol canadiense en la escena mundialista.

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La combinación de Trayectorias dentro del equipo, según Marsch, permitirá construir una plantilla sólida y versátil capaz de adaptarse a distintos rivales. Cada uno de los jugadores aporta experiencia y habilidades adquiridas en ligas diversas, lo que refuerza la identidad colectiva de Canadá tanto dentro como fuera de la cancha.

El mediocampista de los Tigres de la UANL disputará su primer mundial como seleccionado de su país. (Cuartoscuro.com)

¿Quiénes fueron los 26 elegidos?

La federación Canada Soccer llevó a cabo la presentación de la convocatoria mediante un acto simbólico, proyectando los nombres de los convocados en la emblemática CN Tower de Toronto. Esta torre, con 553 metros de altura, ofrece vistas directas al estadio donde Canadá abrirá el torneo, reforzando el mensaje de unidad y la condición de país anfitrión.

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La distribución de los partidos y la selección de ciudades robustecen la imagen nacional, en un contexto donde el futbol canadiense busca una actuación histórica ante su público, luego de las anteriores eliminaciones en fase de grupos. Así quedó la lista final:

Porteros : Dayne St. Clair, Maxime Crépeau, Owen Goodman.

Defensas : Alistair Johnston, Alfie Jones, Alphonso Davies, Derek Cornelius, Joel Waterman, Luc de Fougerolles, Moïse Bombito, Niko Sigur, Richie Laryea.

Centrocampistas : Ali Ahmed, Ismaël Koné, Jacob Shaffelburg, Jonathan Osorio, Liam Millar, Marcelo Flores, Mathieu Choinière, Nathan Saliba, Stephen Eustáquio, Tajon Buchanan.

Delanteros: Cyle Larin, Jonathan David, Promise David, Tani Oluwaseyi.

Como preparación previa, el equipo disputará dos partidos amistosos: el primero, el 1° de junio ante Uzbekistán en Edmonton; el segundo, el 5 de junio contra Irlanda en Montreal.

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El Mundial 2026 será la tercera ocasión en la que Canadá compita en la Copa del Mundo masculina, luego de sus participaciones en 1986 y 2022, y buscará avanzar por primera vez a la siguiente ronda para afirmar su crecimiento dentro del futbol internacional.