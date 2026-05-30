México

Juez vincula a proceso a trio que despojó a adulta mayor de su casa en Apodaca; les hallaron logos falsos de la Fiscalía

Dos de los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza la investigación

Guardar
Google icon
Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León.
Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León.

Un juez de control vinculó a proceso a tres personas acusadas de despojar de su vivienda a una adulta mayor en el Fraccionamiento San Javier, en Apodaca, Nuevo León, en un caso que expuso además la existencia de una organización que operaba con material apócrifo de la Fiscalía estatal.

La víctima, cuya identidad permanece protegida, adquirió la propiedad en agosto de 2014 mediante un contrato de compraventa con una de las ahora imputadas. Doce años después, en marzo de 2026, los tres acusados irrumpieron en el domicilio y le impidieron el acceso a su propia casa.

PUBLICIDAD

¿Quiénes son los detenidos y cómo cayeron?

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) capturó a Jorge “N”, de 66 años; Adriana “N”, de 42; y Dominga “N”, de 68. La operación se concretó tras una orden de cateo ejecutada en un inmueble de la colonia Del Vidrio, en Monterrey.

Ese domicilio albergaba a la autodenominada “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales”, donde Jorge “N” y otras personas ofrecían presuntos servicios de investigación y gestión de denuncias. Dentro del lugar, los agentes hallaron insignias y logotipos exclusivos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, materiales cuyo origen y uso se investigan.

PUBLICIDAD

Primer plano de la mano de un juez con un anillo dorado, sosteniendo un mazo de madera sobre un bloque de sonido en un escritorio de madera.
Un juez con toga golpea el mazo sobre el bloque de sonido en un tribunal, simbolizando la emisión de una sentencia o decisión legal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El esquema del despojo

Dominga “N” fue quien vendió la propiedad a la víctima en 2014. Más de una década después, regresó al inmueble junto a Jorge “N” y Adriana “N” para expulsar a la dueña por la fuerza.

Los tres imputados dijeron ser integrantes de la supuesta organización civil, y portaban artículos apócrifos tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial. La Fiscalía General de Justicia investiga si ese material se empleó para intimidar a víctimas o cometer fraudes.

Situación legal de cada imputado

El juez de control decretó prisión preventiva justificada para Jorge “N” y Adriana “N” por riesgo a la víctima, peligro de obstaculización a la investigación y riesgo de sustracción. Ambos permanecerán recluidos mientras avanza el proceso.

Dominga “N” enfrentará el juicio en libertad, pero con restricciones. El juez le ordenó presentarse a firmar cada quince días para acreditar su permanencia en el estado, le prohibió acercarse a la víctima y al lugar de los hechos, y le vedó cualquier forma de comunicación con ella.

Un mazo de juez de madera brillante sobre su base de madera oscura, con el mango hacia la izquierda. Al fondo, se distingue una balanza dorada y un libro.
Un mazo de juez de madera, herramienta esencial en la administración de justicia, descansa sobre su base con elementos judiciales borrosos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los cargos y los próximos pasos

Los tres imputados enfrentan cargos por el delito de despojo de inmueble. El tribunal fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía continúa las indagatorias para determinar si el grupo tuvo más víctimas. La procedencia del material institucional hallado en la colonia Del Vidrio forma parte central de esa línea de investigación.

El alcance de la organización

La “Comisión Internacional de Derechos Humanos y Procesos Judiciales” se presentaba ante el público como una entidad de servicios legales y de denuncia. La posesión de logotipos oficiales apócrifos sugiere que sus integrantes podían aparentar vínculos con autoridades del estado.

Las autoridades no descartan que otros afectados hayan recurrido a esta organización sin saber que operaba al margen de la ley. La investigación definirá en los próximos dos meses el alcance real de sus actividades.

Temas Relacionados

FiscalíaNuevo Leóndetenidosmexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

El cantante de ‘Adiós Amor’ ofreció un concierto el pasado 29 de mayo

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

Exponen datos de beneficiarios de programas del Bienestar: Gobierno señala que ‘hackeo’ fue con claves y credenciales vigentes

El ataque cibernético a Programas para el Bienestar siguió a otro que expuso datos de funcionarios federales

Exponen datos de beneficiarios de programas del Bienestar: Gobierno señala que ‘hackeo’ fue con claves y credenciales vigentes

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

Las agencias de seguridad y dependencias financieras de EEUU aumentaron su ofensiva contra la estructura operativa del grupo criminal y sus principales líderes

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

“¿Por qué negarnos?”: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

La postura del actor abre el debate sobre cómo las ayudas sociales impactan en la vida de las personas mayores, más allá de condiciones económicas o reconocimiento público

“¿Por qué negarnos?”: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

La noticia de su deceso fue confirmada por la propia agrupación mediante un mensaje difundido en redes sociales

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?
MÁS NOTICIAS

NARCO

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EEUU va por el Cártel del Noreste: tienen en la mira a 12 de sus operadores

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy sábado 30 de mayo: Evitan pérdidas de casi 9 millones de pesos por extorsión en Edomex

Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

Así fue el guiño de Ángela Aguilar a su boda en Roma durante el concierto de Nodal en la Plaza de Toros

¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Adrián Marcelo se disculpa con su esposa y confirma separación por culpa de ‘La Casa de los Famosos’

Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

Alejandro González Iñárritu ve a Claudia Sheinbaum como un triunfo para los mexicanos

DEPORTES

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

Mundial 2026: la Selección de Canadá presenta su lista final de convocados

¿Aún tiene esperanza? Diego Lainez habla sobre una posible convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

¿Sorpresa de última hora? Javier Aguirre abre la puerta a jugadores de Liguilla para el Mundial 2026