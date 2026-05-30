¿Quién fue y de qué murió Ángel López, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán?

Ángel López Jiménez, integrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán, canta con emotividad en una presentación en vivo, luciendo su traje de charro tradicional. (Ángel López: Facebook)

La música mexicana está de luto tras la muerte de Ángel López Jiménez, integrante del histórico Mariachi Vargas de Tecalitlán, quien falleció el 28 de mayo de 2026 a los 39 años después de una batalla contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por la propia agrupación mediante un mensaje difundido en redes sociales, donde compañeros y colaboradores lamentaron la partida de uno de los músicos más reconocidos de su generación dentro del mariachi.

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“Hoy la música mexicana y la familia del Mariachi Vargas de Tecalitlán visten de luto. Con profundo dolor, despedimos al Maestro Ángel López, violinista excepcional e integrante fundamental del Mariachi Vargas de Tecalitlán”, señaló la agrupación.

El Mariachi Vargas de Tecalitlán anuncia con profunda tristeza el fallecimiento de su violinista Ángel López, destacando su legado y contribución a la música mexicana. (Mariachi Vargas de Tecalitlán: Facebook)

¿Quién era Ángel López Jiménez?

Nacido el 28 de abril de 1987, Ángel López Jiménez construyó una sólida trayectoria dentro del Mariachi Vargas de Tecalitlán, considerado uno de los máximos referentes de la música vernácula mexicana.

Además de destacar como violinista, también sobresalió por sus aportaciones vocales, cualidades que lo convirtieron en una pieza importante dentro del sonido característico del conjunto. Su técnica, disciplina y presencia escénica le ganaron el reconocimiento de colegas, seguidores y especialistas del género.

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Al despedirlo, el Mariachi Vargas destacó “su virtuosismo, su entrega en cada escenario y esa pasión inigualable con la que hizo vibrar las cuerdas de su violín y su voz”.

La agrupación también agradeció su contribución artística durante los años que formó parte de sus filas: “Gracias por tanta música y por poner en alto el nombre de México, Maestro Ángel. Su legado seguirá resonando en cada nota”.

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¿De qué murió Ángel López?

De acuerdo con familiares y personas cercanas, el músico enfrentaba desde hace varios meses un diagnóstico de cáncer que requirió tratamientos especializados, atención médica constante y gastos hospitalarios significativos.

La gravedad de su estado de salud llevó a familiares y amigos a impulsar campañas de apoyo económico para ayudar a cubrir medicamentos, terapias y cuidados especializados.

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En una publicación difundida anteriormente para recaudar fondos, sus allegados explicaron: “Hoy, Ángelito enfrenta una de las batallas más difíciles: un diagnóstico de cáncer que requiere tratamientos costosos y cuidados especiales”.

La lucha del músico se mantuvo hasta sus últimos días. Apenas el pasado 23 de mayo, su esposa, Yuli, compartió un mensaje en redes sociales donde informó que continuaban enfrentando el proceso médico.

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“Seguimos en la lucha, mi esposo sigue luchando por recuperar su salud. Gracias, gracias infinitas gracias. Dios les bendiga”, escribió.

El aclamado músico, quien desde hace meses enfrenta un diagnóstico de cáncer, entregó una memorable actuación luciendo su emblemático traje de charro y emocionando al público con su voz. (Ángel López: facebook)

Ángel López también era padre de tres hijos, aspecto que fue mencionado durante las campañas de apoyo organizadas para respaldar a su familia durante el tratamiento.

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Su fallecimiento provocó numerosas muestras de solidaridad entre músicos, agrupaciones y seguidores del regional mexicano, quienes recordaron su talento y su aportación a una de las instituciones más emblemáticas de la música tradicional mexicana.