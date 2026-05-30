Vinculan a proceso a “El Deivid”, presunto líder de La Chokiza por secuestro exprés en Ecatepec

detenido La Chokiza “El Deivid” secuestro exprés extorsión Ecatepec (foto: FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo la vinculación a proceso de David “N”, alias “El Deivid” y/o “El Chino”, señalado como uno de los principales generadores de violencia en la región de Ecatepec y presunto líder del grupo delictivo conocido como “La Chokiza”, además de estar relacionado con la asociación denominada “Sumando Amigos A.C.”.

La autoridad judicial determinó iniciar proceso penal en su contra por su probable participación en el delito de secuestro exprés, luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público mexiquense.

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Así ocurrió el secuestro exprés contra un comerciante

Detención de "El Deivid" en el AICM, siendo escoltado por agentes con equipo táctico de la FGJEM.

De acuerdo con la investigación de la FGJEM, los hechos ocurrieron el 17 de septiembre de 2025 en el municipio de Ecatepec, cuando la víctima, quien trabajaba como vendedor ambulante, fue interceptada por tres individuos, entre ellos David “N”.

Según las indagatorias, los sujetos se identificaron como integrantes de “La Chokiza” y exigieron al comerciante el pago de una cuota económica a cambio de permitirle continuar con sus actividades comerciales en la zona.

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La víctima rechazó las exigencias económicas, por lo que presuntamente fue privada de su libertad. Los agresores lo obligaron a subir a un vehículo y lo mantuvieron retenido mientras lo amenazaban de muerte.

Ante el temor por su integridad física, el comerciante accedió a las demandas de los presuntos delincuentes, lo que derivó en su posterior liberación.

Captura de “El Deivid” cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

El sujeto era considerado objetivo prioritario por su presunta participación en delitos como extorsión, homicidio y robo con violencia.

Tras reunir diversos elementos de prueba, la Fiscalía mexiquense solicitó una orden de aprehensión en contra de David “N”, misma que fue concedida por un juez.

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La captura se llevó a cabo el pasado 22 de mayo en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), mediante un operativo conjunto en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la FGJEM y la Fiscalía de la CDMX.

Una vez detenido, el presunto líder criminal fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

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Juez impone prisión preventiva

Luego de revisar las pruebas aportadas por la representación social, el juez resolvió vincular a proceso a David “N” por el delito de secuestro exprés.

Asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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La Fiscalía recordó que el detenido debe ser considerado inocente hasta que exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

La Chokiza opera en varios municipios del Valle de México

Detención La Chokiza Ecateoec montachoques Edomex (SSEM)

Información de la FGJEM señala que David “N” habría asumido el control de “La Chokiza” tras la detención de su hermano Alejandro Gilmare “N”, alias “El Choko”, quien anteriormente encabezaba dicha organización criminal.

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Las autoridades investigan a este grupo por su presunta participación en diversos delitos de alto impacto en municipios como Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Tultitlán, Acolman, Tezoyuca, Zumpango y Tultepec.

Debido a estas investigaciones, la Fiscalía del Estado de México exhortó a la ciudadanía a denunciar en caso de reconocer a David “N” como posible participante en otros hechos delictivos.

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