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“¿Por qué negarnos?”: Carlos Bonavides defiende su derecho a recibir la Pensión del Bienestar

La postura del actor abre el debate sobre cómo las ayudas sociales impactan en la vida de las personas mayores, más allá de condiciones económicas o reconocimiento público

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El actor ha sido banco de ataques en redes sociales luego de publicar un video donde defiende la construcción de AIFA.
El famoso 'Huicho Domínguez' no teme aceptar que es un beneficiario de este programa social. (Foto: @carlosbonavidesoficial)

El actor Carlos Bonavides defendió su derecho a recibir la Pensión del Bienestar tras enfrentar críticas por aceptar este apoyo otorgado a adultos mayores en México. Bonavides sostiene que el programa es un derecho constitucional, responde a los cuestionamientos y subraya la relevancia de la ayuda en su situación económica actual.

Carlos Bonavides, reconocido por su papel de ‘Huicho Domínguez’, afirma que la Pensión del Bienestar debe otorgarse a todas las personas mayores de 65 años en México. El actor asegura que, además de cumplir con los requisitos, realmente necesita ese ingreso para su día a día.

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Resalta la legitimidad legal del apoyo, mencionando su fundamento constitucional y defiende que cualquier persona en el rango de edad puede beneficiarse, sin importar su profesión o nivel socioeconómico.

Desde su perspectiva, es totalmente válido que haya solicitado el apoyo.
Desde su perspectiva, es totalmente válido que haya solicitado el apoyo.

Cuestiona las críticas hacia su elección

Bonavides explica que su decisión de solicitar la ayuda económica proviene tanto de la necesidad personal como de la convicción de que le corresponde por ley. “La solicité porque todo el mundo lo ha hecho, en todos los aspectos y en todos los ambientes”, sostuvo el actor en entrevista para Gustavo Adolfo Infante, reiterando que el derecho es para todos los adultos mayores de 65 años, sin excepción.

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El intérprete de la telenovela El Premio Mayor argumenta que el respaldo legal existe desde 2020, cuando la Constitución reconoció el derecho de todas las personas adultas mayores a obtener una pensión no contributiva.

Lo expresa así: “Es un derecho constitucional y ¿por qué negarnos? Ese dinero nos pertenece y es producto de un movimiento, para no hablar de política. Todos tenemos derecho”.

Refiere también la importancia personal del apoyo recibido: “Yo la solicité porque la necesito y porque cada que me la dan me cae muy bien”, describe. Destaca así la relevancia del ingreso bimestral de 6 mil 200 pesos, depositado a través del Banco del Bienestar.

Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales.
Carlos Bonavides pasó de protagónicos a alquilarse para promocionar pequeños comercios en redes sociales tras atravesar dificultades económicas. (@carlosbonavidesoficial, Instagram)

¿Por qué solicitó la pensión?

El actor señala que recibir la pensión responde a su necesidad económica y al marco jurídico vigente. Hace aproximadamente dos años compartió en TikTok que había tramitado el apoyo y, a partir de entonces, empezó a recibir críticas. Bonavides insiste, sin matices, en que el derecho es universal, más allá de las condiciones económicas o la fama de los beneficiarios.

Comenta que diversas personas lo animaron a iniciar el trámite, pues considera que el programa está destinado a quienes han cumplido la edad mínima establecida. Enfatiza que todos los mayores de 65 pueden solicitar la Pensión del Bienestar, conforme lo indica la Constitución Política de México.

Los últimos años solo ha podido tener apariciones esporádicas en diversas producciones. (Foto: Televisa)
Los últimos años solo ha podido tener apariciones esporádicas en diversas producciones. (Foto: Televisa)

El actor también responde a quienes minimizan el monto del apoyo: “Los que tienen mucha lana dicen ‘ay, qué son 6 mil pesos’, pues 6 mil pesos. Yo traía 15 pesos hoy nada más. No critiquen”, expresa en un video en redes sociales. Esta declaración refleja las distintas valoraciones sobre el impacto real de la transferencia económica en la vida de los beneficiarios, especialmente para quienes atraviesan dificultades.

Durante las últimas semanas, Bonavides ha señalado públicamente su necesidad de empleo. Ha dicho ante medios: “Necesito trabajo, honradamente, lícitamente (…) si no tengo empleo, pongo un letrero en Madero y cambio saludos por dinero; si hay que barrer, barro y si debo hablar con el mejor de los productores lo hago”. De esta manera, recalca que su situación económica lo lleva a buscar ingresos adicionales, más allá de la pensión.

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