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Frente a 31 mil nuevos casos al año, México impulsa un protocolo nacional para unificar la atención del cáncer de mama

Esta enfermedad es la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en las mujeres de nuestro país

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La mastectomía implica la extracción total del tejido mamario y puede incluir la remoción de la piel y el pezón, recomendándose tanto para tratar como para prevenir el cáncer de mama - crédito Visuales IA
Cáncer de mama en México - crédito Visuales IA

En conmemoración al Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, celebrado el pasado 28 de mayo, el secretario de Salud, David Kershenobich dio a conocer el protocolo nacional utilizado para el diagnóstico de cáncer de mama a través de su cuenta oficial de X.

Conocido como “PRONAM de Cáncer de mama”, tiene el objetivo de estandarizar la detección y tratamiento de este padecimiento que afecta a una gran población de mujeres en México.

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La estrategia implementada es una colaboración entre la Secretaria de Salud y el Consejo de Salubridad General, disponible para todas las mexicanas y el personal de salud. Asimismo, se ha convertido en una herramienta fundamental para poder identificar esta patología y recibir una evaluación clínica a tiempo.

“Una de nuestras prioridades en el sexenio es visibilizar las necesidades en salud de las mujeres”, escribió el funcionario en redes sociales.

Objetivos del PRONAM

La medida tiene múltiples finalidades, enfocadas en poder evitar un número mayor de decesos en la región por medio de una valoración oportuna.

  1. Detección temprana (intervalo pre diagnóstico): Promoción de la salud para identificar casos en etapas clínicas tempranas.
  2. Diagnóstico oportuno: Imagen, biopsia y resultado con inmunohistoquímica en ≤60 días.
  3. Tratamiento integral: Cirugía terapéutica sin abandono.
Cáncer de mama
Cáncer de mama en México. (X - @DKershenobich)

Cáncer de mama en México

De acuerdo con la información brindada por la autoridad sanitaria, cada año se registran 31 mil nuevos casos de este tipo de afección oncológica en el país, siendo la principal enfermedad en la población femenina.

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“El cáncer de mama es la primera causa de mortalidad por neoplasias malignas en las mujeres de nuestro país. El grupo etario con mayor mortalidad comprende de 55-59 años. En México, el cáncer de mama puede presentarse en menores de 50 años”, comunicó por medio de una infografía el titular de salud.

Estos son los factores más comunes detectados en mujeres con esta patología que podrían estar relacionados con su desarrollo.

  • Familiares y hereditarios:
    • Historia familiar de cáncer de mama (CaMa) en familiares de primer grado.
    • Ser portadora de variantes genéticas, que confieren predisposición a desarrollar CaMa.
  • Hormonales y reproductivos:
    • Menarca temprana.
    • Menopausia tardía.
    • Primer embarazo a término después de los 30 años.
    • Nuliparidad o lactancia acotada.
    • Uso prolongado de anticonceptivos, combinados en la premenopausia o postmenopausia por más de 5 años.
  • Dieta y estilo de vida:
    • Consumo de alcohol.
    • Obesidad.
  • Condiciones médicas benignas:
    • Densidad mamaria incrementada.
    • Hiperplasia atípica.
    • Biopsia con lesión lobulillar.
  • Agentes externos:
    • Radioterapia en región torácica.

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