IA y la pregunta que desvela la encíclica de León XIV: ¿Para qué queremos seguir siendo humanos?

MBA Juan Carlos Chávez. Profesor de Creatividad y Etologia Económica de la Universidad Panamericana. PhD Candidate in Psychology / MBA

La inteligencia artificial ya no es un tema de ingenieros, programadores o futurólogos. Es una fuerza que está entrando en nuestras escuelas, empresas, hospitales, campañas políticas, medios de comunicación, decisiones laborales y hasta en la manera en que imaginamos el amor, la verdad y la libertad. Por eso, la primera encíclica del Papa León XIV, Magnifica Humanitas, publicada por la Santa Sede el 25 de mayo de 2026, llega en un momento decisivo: cuando el mundo parece fascinado por la potencia de las máquinas, pero todavía no sabe con claridad qué quiere proteger del ser humano.

El punto central del documento no es rechazar la tecnología. Sería absurdo. La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar enfermedades, ordenar información, acelerar descubrimientos, educar mejor, reducir errores y ampliar capacidades humanas. El problema no es la IA en sí misma, sino la idea de ser humano que se esconde detrás de su uso. Toda tecnología revela una antropología: muestra si vemos a la persona como misterio, dignidad y relación, o si la reducimos a dato, productividad, consumo y eficiencia.

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Ahí está la fuerza noticiosa y filosófica de esta encíclica: el Papa no está hablando solamente de algoritmos, sino de poder. Vatican News resume su tesis con una frase clave: la IA debe servir a la humanidad, no al poder de pocos. También recuerda que la tecnología no es neutra, porque toma el rostro de quienes la diseñan, financian, regulan y utilizan.

Desde la visión que llamo Telos de La Vida Primero, el criterio ético fundamental debería ser sencillo de decir, aunque difícil de cumplir: la inteligencia artificial debe aumentar el orden, la utilidad y la coordinación social sin destruir la diversidad, la libertad y la dignidad que hacen posible la vida humana. No basta con que una herramienta sea rápida. No basta con que sea rentable. No basta con que “funcione”. También debemos preguntar: ¿a quién sirve?, ¿a quién excluye?, ¿qué tipo de humanidad está produciendo?

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La IA puede imitar palabras humanas, pero no tiene infancia, cuerpo, dolor, memoria afectiva ni muerte. Puede simular empatía, pero no sabe lo que significa perder a alguien.

Puede generar imágenes de belleza, pero no experimenta belleza. Puede escribir sobre el amor, pero no ama. Puede calcular consecuencias, pero no carga moralmente con ellas. Esta diferencia no es romántica ni secundaria; es el centro del debate.

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En mis propios trabajos sobre creatividad artificial y Sistema 3 he defendido que las máquinas pueden aproximar funciones creativas, pero no reemplazar la creatividad humana en su sentido más profundo: esa integración viva entre intuición, razón, emoción, cuerpo, conciencia y responsabilidad. La creatividad humana no es solo producir novedades útiles; es transformar el mundo desde una experiencia sentida de significado. La IA puede asistir esa capacidad, pero no debe colonizarla.

Por eso, el gran riesgo no es que las máquinas “piensen” como nosotros. El riesgo más inmediato es que nosotros empecemos a pensar como máquinas: midiendo toda vida en términos de rendimiento, toda educación en términos de datos, todo trabajo en términos de automatización, toda persona en términos de utilidad. Cuando eso ocurre, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y se convierte en una pedagogía silenciosa del cálculo.

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La pregunta ética ya no puede ser únicamente: “¿qué puede hacer la IA?”. La pregunta urgente es: “¿qué no debemos permitir que haga por nosotros?”. No debería decidir quién merece una oportunidad sin responsabilidad humana visible. No debería convertir el trabajo en una carrera desesperada contra la máquina. No debería inundar la conversación pública de falsedad hasta destruir la confianza social. No debería intervenir en la guerra para hacer más fácil matar a distancia. No debería concentrar en unos cuantos actores tecnológicos el poder de moldear la imaginación colectiva de millones.

La encíclica acierta al colocar el límite, la fragilidad y la relación en el centro. Nuestra vulnerabilidad no es un defecto técnico que deba corregirse. Es parte de la arquitectura moral de lo humano. Porque somos frágiles, cuidamos. Porque somos mortales, damos valor al tiempo. Porque no lo podemos todo, necesitamos comunidad. Porque sentimos, respondemos. Porque sufrimos, comprendemos el sufrimiento de otros.

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La inteligencia artificial debe ser gobernada desde esa conciencia. No desde el miedo, sino desde una lucidez superior: la de entender que el progreso sin telos —sin finalidad humana— puede volverse una forma elegante de barbarie. La verdadera innovación no consiste en construir máquinas cada vez más poderosas, sino en construir sociedades donde ese poder esté al servicio de La Vida.

El futuro no se decidirá entre quienes aman la tecnología y quienes la temen. Se decidirá entre quienes la subordinan a la dignidad humana y quienes subordinan la dignidad humana a la eficiencia tecnológica. Esa es la discusión que apenas comienza. Y quizá la gran noticia sea esta: en medio del ruido digital, todavía estamos a tiempo de elegir no una nueva torre de Babel, sino una civilización capaz de recordar que ninguna inteligencia vale más que la vida que debe custodiar.

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* Juan Carlos Chávez. Profesor de Creatividad y Etologia Económica de la Universidad Panamericana. PhD Candidate in Psychology / MBA