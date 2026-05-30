Caen en Mexicali dos colombianos vinculados a célula delictiva: llevaban una Glock y dos camionetas robadas en EEUU

Colombianos detenidos en Mexicali. Crédito: SSC Baja California

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron el pasado jueves 28 de mayo a dos ciudadanos colombianos en el Ejido Estación Coahuila del Valle de Mexicali, tras una denuncia anónima al número 089.

Los arrestados fueron identificados como Darwin Ferney “N”, alias “El Zarco”, de 35 años y originario de Villavicencio, Colombia, y Alexander “N”, de 33 años y originario de Bogotá.

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Ambos fueron vinculados a una célula delictiva activa en la región, de la cual no se revelaron más detalles.

Autoridades afirmaron que al momento de la detención, uno de los sujetos portaba una pistola Glock 19 fajada a la cintura. Además del arma, les fueron asegurados cuatro cargadores abastecidos con cartuchos de calibre 9 mm y 7.62x39 mm, y una caja de plástico con artefactos tipo “ponchallantas”.

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Los dos vehículos que los detenidos señalaron como propios resultaron con reporte de robo en Estados Unidos, según datos oficiales.

El operativo que resultó en la aprehensión de los extranjeros fue compartido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California en sus canales oficiales.

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Así fue el operativo contra los colombianos

El reporte ciudadano llegó al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-5) de Baja California y advertía sobre la presencia de hombres armados en la avenida México, entre calle Séptima y calle Octava, en el Ejido Estación Coahuila.

Los extranjeros quedaron a disposición de la FGR. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A las 18:50 horas, efectivos de la FESC y del Ejército Mexicano llegaron al domicilio señalado y ubicaron a los dos colombianos en el lugar.

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El despliegue fue táctico y conjunto. En el sitio, los agentes localizaron a Darwin Ferney “N” con el arma visible en la cintura.

Ambos sujetos fueron asegurados sin que se reportaran incidentes durante la intervención.

Dos camionetas con reporte de robo en Estados Unidos

Los vehículos inspeccionados en el lugar correspondían a una camioneta de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee, color gris, año 2017. Esta tenía placas de Arizona y reporte de robo registrado el 26 de abril de 2026 en el estado de California bajo el número de expediente S008-613-26.

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El segundo vehículo era una camioneta de la marca Subaru, color azul y año 2019. También con registro en Arizona y reporte de robo registrado el 24 de marzo de 2024 bajo el número de caso 24007340.

Ambos detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República, autoridad que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

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Colombianos en cárteles mexicanos, un fenómeno en expansión

Esta captura se enmarca en un patrón reciente, el creciente reclutamiento de ciudadanos colombianos por parte de organizaciones criminales mexicanas.

El pasado 25 de mayo, elementos de la Defensa abatieron a tres sicarios de origen colombiano en la Meseta Purépecha de Michoacán, durante un ataque armado en la carretera entre Corucho y Ocumicho. Entre sus prendas se hallaron parches con banderas de Colombia y siglas del CJNG.

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Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, confirmó en conferencia de prensa que la región se encuentra asediada por grupos delictivos “con una presencia significativa de extranjeros colombianos”.

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México señalaron que tanto el CJNG como Cárteles Unidos reclutan a estos ciudadanos para operar en la zona purépecha.

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