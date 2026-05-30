Extorsión en Edomex: evitan pérdidas por casi 9 millones de pesos gracias a acciones de la Policía Cibernética

Se evitaron casos de extorsión en el Edomex que sumarían casi 9 millones de pesos (Foto: SSPC)

Las acciones de prevención, atención ciudadana y seguimiento permanente implementadas por el gobierno del Estado de México permitieron evitar pérdidas económicas por 8 millones 945 mil 122 pesos derivadas de intentos de extorsión, informó la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) durante la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

De acuerdo con las autoridades, los resultados corresponden al periodo comprendido entre el 21 y el 27 de mayo, lapso en el que la Policía Cibernética del Estado de México reforzó labores de monitoreo, orientación y acompañamiento a la ciudadanía para frenar delitos relacionados con extorsiones telefónicas y electrónicas.

PUBLICIDAD

La gobernadora Delfina Gómez destacó que el trabajo coordinado de las instituciones de seguridad permitió impedir que las víctimas realizaran depósitos o transferencias a grupos delictivos que operan mediante engaños y amenazas.

Policía Cibernética atendió casi mil reportes ciudadanos

Se reportó la atención de 947 llamadas de mexiquenses

Durante la semana analizada, la Secretaría de Seguridad del Estado de México reportó la atención de 947 llamadas, denuncias y reportes ciudadanos, los cuales activaron protocolos especializados para brindar orientación inmediata, seguimiento y acompañamiento a posibles víctimas.

PUBLICIDAD

El desglose de los casos atendidos revela que la modalidad más frecuente fue la extorsión telefónica, con 357 reportes, seguida del fraude telefónico con 337 incidentes.

Asimismo, las autoridades registraron:

65 llamadas maliciosas.

24 reportes relacionados con amenazas.

14 casos de extorsión electrónica.

Nueve intentos de extorsión por derecho de piso.

Cinco casos de extorsión directa.

136 reportes correspondientes a otras modalidades.

Estos datos permitieron identificar los métodos más utilizados por los delincuentes para intimidar o engañar a la población, principalmente mediante llamadas telefónicas en las que se hacen pasar por integrantes de grupos criminales, autoridades o supuestos familiares en situaciones de emergencia.

PUBLICIDAD

Refuerzan estrategias de prevención contra la extorsión

Grupos dedicados a la extorsión que operan en el Edomex.

La información recopilada por la Policía Cibernética también ha servido para fortalecer las campañas preventivas dirigidas a la ciudadanía, con el objetivo de que las personas puedan reconocer señales de alerta y evitar ser víctimas de este delito.

Las autoridades mexiquenses señalaron que mantienen de forma permanente acciones de difusión de recomendaciones de seguridad, monitoreo de amenazas digitales y fortalecimiento de los mecanismos de denuncia.

PUBLICIDAD

Entre las principales recomendaciones destacan no proporcionar información personal o bancaria a desconocidos, verificar cualquier situación de emergencia antes de realizar depósitos y reportar de inmediato llamadas sospechosas.

Llaman a denunciar al 089

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez reiteró la importancia de la denuncia ciudadana como herramienta fundamental para combatir la extorsión y otros delitos que afectan a las familias mexiquenses.

PUBLICIDAD

“La denuncia es fundamental para combatir este delito. Las y los invitamos a denunciar en el 089 si ustedes o alguien que conocen son víctimas de extorsión. Juntas y juntos combatimos este delito”, expresó la mandataria estatal.

Los resultados obtenidos forman parte de la estrategia coordinada entre autoridades federales, estatales y municipales para fortalecer la seguridad en los 125 municipios del Estado de México, mejorar la atención a víctimas y reducir el impacto económico de los delitos de extorsión que afectan a la población.

PUBLICIDAD