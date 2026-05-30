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El Grande Americano y el Grande Americano Original desatan el caos antes de su lucha de máscaras en Monterrey

La rivalidad explotó frente a decenas de aficionados durante un encuentro que terminó entre insultos, amenazas y la intervención de seguridad

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El ambiente se calentó a pocas horas de una de las luchas más esperadas del año entre dos personajes que prometen dejarlo todo sobre el ring.

La espera está por terminar. Este sábado, la Arena Monterrey será escenario de uno de los combates más llamativos de la temporada, cuando finalmente se revele la identidad de uno de los llamados Grandes Americanos en un enfrentamiento de máscara contra máscara. Sin embargo, antes de que ambos personajes suban al cuadrilátero, protagonizaron un intenso altercado que elevó todavía más la expectativa entre los aficionados.

Todo ocurrió durante una convivencia realizada en el Rincón Tostitos by Jardín 85, donde El Grande Americano compartía un momento con seguidores cuando fue sorprendido por la aparición de El Grande Americano Original. La presencia de este último provocó una reacción inmediata entre los asistentes, quienes comenzaron a expresar su rechazo con silbidos, gritos y múltiples insultos.

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El Grande Americano disfrutaba de la serenata con sus fans hasta que fue interrumpido por el Original.
El Grande Americano disfrutaba de la serenata con sus fans hasta que fue interrumpido por el Original.

En medio del ambiente hostil, El Grande Americano encaró a su rival y lanzó una advertencia que fue celebrada por gran parte del público presente.

“Hey, escuchame bien, aquí estamos hablando en español, pendejo”, dijo ante la multitud, generando una fuerte ovación de apoyo.
Los dos Grandes Americanos se dijeron de todo previo a su lucha.
Los dos Grandes Americanos se dijeron de todo previo a su lucha.

La tensión siguió creciendo conforme avanzó el intercambio verbal. El Grande Americano Original, a quien varios aficionados identificaron con el apodo de “Chaparro Americano”, intentó silenciar a la concurrencia. Incluso arrojó agua hacia algunas personas que se encontraban cerca, una acción que fue interpretada por varios asistentes como una provocación hacia los mexicanos.

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El Original perdió los estribos y lanzó agua al público.
El Original perdió los estribos y lanzó agua al público.

La respuesta de su adversario no tardó en llegar. Visiblemente molesto por la actitud de su contrincante, El Grande Americano elevó el tono de sus declaraciones y lanzó una nueva amenaza.

“Mañana (hoy) te voy a partir tu madre, pendejo. Escucha bien, mi barrio me respalda, güey”.

Tras varios minutos de confrontación, el ambiente se volvió tan tenso que elementos de seguridad de AAA y WWE intervinieron para escoltar a El Grande Americano Original fuera del recinto. Mientras tanto, El Grande Americano permaneció junto a sus seguidores, donde reiteró su intención de desenmascarar a su rival.

(Instagram / @WWE)
(Instagram / @WWE)
Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación
Standupero ‘Ojitos de Huevo’ es atacado por el boxeador ‘El Grande Americano’ y momento genera indignación

Además, aseguró que busca hacer justicia por las acciones que, según él, afectaron a personajes como Pimpinela Escarlata, Ojitos de Huevo y Andrea Bazarte, quien presuntamente perdió su trabajo como parte de las condiciones impuestas para concretar el combate de apuestas.

El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios ofensivos dirigidos a su pareja.
El luchador alemán habría protagonizado una confrontación luego de escuchar comentarios ofensivos dirigidos a su pareja.

Ahora, con la rivalidad en su punto más alto, todas las miradas están puestas en la Arena Monterrey, donde uno de los dos dejará su identidad al descubierto frente al público.

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