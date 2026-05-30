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¿Sorpresa de última hora? Javier Aguirre abre la puerta a jugadores de Liguilla para el Mundial 2026

La convocatoria definitiva deberá entregarse a más tardar el 1 de junio

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(REUTERS/Arafat Barbakh)
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A pocos días de que concluya el plazo para registrar la convocatoria definitiva rumbo al Mundial 2026, el técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dejó abierta la posibilidad de incorporar futbolistas que participaron en la reciente Liguilla de la Liga MX, una postura que contrasta con las declaraciones emitidas días atrás, cuando parecía que la base del equipo ya estaba definida.

El entrenador nacional aseguró que la evaluación de jugadores continúa y que la decisión final dependerá de diversos factores deportivos y estratégicos.

La lista definitiva deberá entregarse a más tardar el 1 de junio, aunque se espera que México la haga oficial después del partido amistoso frente a Australia.

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Aguirre no cierra la puerta a jugadores de la Liga MX

(REUTERS/Arafat Barbakh)
(REUTERS/Arafat Barbakh)

Previo al arranque de la Liguilla, Aguirre convocó a 12 futbolistas que aún disputaban la fase final del campeonato mexicano, además de integrar a ocho sparrings en los trabajos del combinado nacional. Aquella decisión fue interpretada como una señal de que no habría más incorporaciones provenientes de la Liga MX.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa este viernes 29 de mayo, el estratega reconoció que el seguimiento a los jugadores se mantuvo durante toda la Liguilla y que algunos elementos todavía podrían ganarse un lugar en la convocatoria mundialista.

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“Buscamos a los mejores mexicanos en nuestro entender. Analizamos muchas cosas, no sólo en los 90 minutos, son situaciones; nos imaginamos distintos escenarios, intentamos buscar a los que se adapten a las circunstancias. Sí que vimos la Liguilla con jugadores importantes, claro”, señaló Aguirre.

México, entre las selecciones que aún no entregan su convocatoria final

(REUTERS/Henry Romero)
(REUTERS/Henry Romero)

Dentro del Grupo A del Mundial 2026, la Selección Mexicana es una de las pocas que todavía no hace oficial su lista definitiva de 26 futbolistas.

Mientras que Corea del Sur y Sudáfrica ya confirmaron a sus convocados, México y República Checa continúan afinando detalles antes de presentar sus planteles.

La situación mantiene expectativa entre varios futbolistas que tuvieron actividad destacada durante la fase final del torneo mexicano y que aún aspiran a recibir el llamado.

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