Filtran la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026

Mar 31, 2026; Chicago, IL, USA; The Mexico National Team stand for the Mexican national anthem prior to a match against Belgium at Soldier Field. Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images

La incertidumbre sobre quiénes integrarán la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 estaría cerca de llegar a su fin.

Luego de la conferencia de prensa de Javier Aguirre y tras presenciar una de las prácticas del conjunto nacional, el periodista David Medrano compartió en sus redes sociales los nombres de los futbolistas que, según su información, serían los elegidos para disputar el torneo más importante del futbol.

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De acuerdo con Medrano, únicamente un acontecimiento inesperado modificaría la relación de jugadores que el estratega nacional presentará oficialmente este domingo 31 de mayo.

David Medrano aseguró que, salvo algún imprevisto de última hora, estos serían los futbolistas elegidos para representar a México.

El comunicador señaló que el cuerpo técnico encabezado por el “Vasco” ya tendría prácticamente cerrada la convocatoria de 26 elementos que defenderán los colores de México durante la justa mundialista.

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El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

En la posición de guardametas aparecerían Guillermo Ochoa, Raúl Rangel y Carlos Acevedo, una combinación de experiencia y presente competitivo. Para la zona defensiva estarían considerados Israel Reyes, Jorge Sánchez, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo y Mateo Chávez.

Foto de archivo de Álvaro Fidalgo durante el calentamiento previo al partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal. Estadio Ciudad de México, Ciudad de México, México. 28 de marzo de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

En el mediocampo figurarían Álvaro Fidalgo, Brian Rodríguez, Orbelín Pineda, Erik Lira, Luis Romo, Obed Vargas, Gilberto Mora y Luis Chávez, conformando una base que mezcla futbolistas consolidados con jóvenes que han llamado la atención por su rendimiento reciente.

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Soccer Football - International Friendly - Mexico press conference - Pasadena, California, U.S. - May 29, 2026 Mexico's Raul Jimenez during press conference. REUTERS/Arafat Barbakh

Mientras tanto, en la ofensiva los nombres contemplados serían Roberto “Piojo” Alvarado, César Huerta, Guillermo Martínez, Santiago Giménez, Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Alexis Vega, jugadores que aportarían distintas características para buscar protagonismo en el certamen internacional.

Medrano acompañó la información con una frase que rápidamente generó conversación entre los aficionados mexicanos:

“Se acabó el misterio y de no pasar nada raro el domingo se hará oficial que estos son los 26 mundialistas elegidos por el Vasco Aguirre”.

La publicación provocó reacciones inmediatas entre seguidores del Tricolor, quienes comenzaron a debatir sobre las ausencias y presencias dentro de la posible convocatoria. Sin embargo, será hasta el próximo domingo cuando la Selección Mexicana revele oficialmente la lista definitiva y confirme cuáles serán los futbolistas que tendrán la responsabilidad de representar al país en la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que además tendrá a México como uno de los países anfitriones.

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