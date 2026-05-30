Nodal y Ángela Aguilar sorprenden juntos en la Plaza de Toros CDMX: así fue la aparición de la pareja

(Zurisaddai González/Infobae)

Christian Nodal se presentó en la Plaza de Toros México la noche de este viernes 29 de mayo, en un concierto que convirtió el ruedo en un mar de sombreros, botas y corazones encendidos.

Desde los primeros acordes de Intro pa’l cora, el público se entregó al ritual: cada vez que el sonorense gritaba “Christian”, la plaza respondía con un rugido unánime: “¡Nodal!”.

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La atmósfera fue de fiesta norteña y nostalgia. Las parejas bailaron abrazadas No te contaron mal y Ayayay!, mientras los grupos de amigos levantaban los celulares y grababan cada verso.

(Zurisaddai González/Infobae)

Ángela Aguilar reaparece con Christian Nodal en el escenario

Uno de los momentos más comentados llegó cuando Ángela Aguilar apareció en el escenario para cantar Dime cómo quieres.

La hija de Pepe Aguilar y el cantante entonaron los ya conocidos besos y también no dudaron en hacer referencia al meme donde Nodal pregunta: “¿Por qué eres tan coqueta, mi amor?

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A lo que Ángela responde: “Porque eres mi esposo, Christian”.

Previo al bajarse del escenario, Aguilar besó en repetidas ocasiones a su pareja y se despidió del público. Asimismo, Nodal le deseó al público que encontrar al amor de sus respectivas vidas así cómo él ya lo había hecho.

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Ángela cantó con Nodal durante la prensentación del sonorense en la Plaza de Toros CDMX (boletostefaltansobran/TikTok)

¿Cómo fue el resto del concierto?

El setlist fue un viaje entre el regional y el pop, el desamor y la fiesta.

Botella tras botella retumbó en la plaza. Posteriormente algunos imitadores de Nodal subieron al escenario, con tatuajes falsos y todos con el mismo estilo.

Hubo momentos de nostalgia con “De los besos que te di y explosiones de energía con covers como La chona y Devuélveme a mi chica.

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La recta final llegó con Bandera blanca, un tributo a Vicente Fernández y otras canciones conocidas del artista como Adiós amor.