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¿Aún tiene esperanza? Diego Lainez habla sobre una posible convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial 2026

Lainez rompió el silencio y dejó claro cuál es su principal objetivo en este momento

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(REUTERS/Daniel Becerril)
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Mientras la Selección Mexicana se acerca a la fecha límite para definir su convocatoria mundialista, uno de los nombres que ha generado debate es el de Diego Lainez.

El jugador de Tigres habló sobre no haber sido considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026 y aseguró que su atención está completamente puesta en la final de la Concachampions.

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El atacante llega a este momento tras una temporada en la que Tigres volvió a instalarse entre los protagonistas del futbol mexicano e internacional, situación que, a su juicio, refleja la consistencia que ha construido el club en los últimos años.

Lainez destaca el protagonismo constante de Tigres

(REUTERS/Raquel Cunha)
(REUTERS/Raquel Cunha)

De cara a la final de la Concacaf Champions Cup frente a Toluca, Lainez destacó que la presencia recurrente de Tigres en instancias decisivas ya forma parte de la identidad del equipo.

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“Sí, bueno, yo creo que se ha vuelto costumbre ver a Tigres en las finales. Desde que llegué hemos sido campeones y también nos ha tocado perder otras finales. Creo que es algo que se ha dado mucho en este último tiempo: ver a Tigres en las instancias finales, siempre compitiendo”.

El futbolista señaló que la regularidad del conjunto regiomontano es resultado del crecimiento institucional y del nivel competitivo que ha mantenido la plantilla.

“Creo que eso es algo muy importante, algo que habla del valor del equipo. Al igual que Toluca, esta sería nuestra segunda final en menos de seis o siete meses. A lo mejor Tigres siempre incomoda cuando nos metemos en las finales, pero creo que es parte del crecimiento que ha tenido el club y todo el plantel”, afirmó.

El Mundial no es su prioridad en este momento

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(Cuartoscuro)

Cuestionado sobre la posibilidad de recibir una convocatoria de último momento para la Copa del Mundo 2026, Lainez evitó entrar en especulaciones y aseguró que únicamente piensa en conquistar el título internacional con Tigres.

“Estoy enfocado con Tigres en darle un campeonato a toda nuestra afición, al equipo, a la institución. Lo demás, si tiene que llegar, va a llegar por sí solo y, si no, también”.

El extremo mexicano también respaldó a los futbolistas que actualmente forman parte del proceso mundialista.

“Los que ya están, y si les toca ir, pues bueno, estamos bien representados. Creo que son grandes jugadores también y al que le toque estar, yo creo que va a ser lo mejor para el país”.

La final de Concacaf, una oportunidad histórica para Tigres

Más allá del tema de la Selección Mexicana, Lainez reconoció que la final ante Toluca representa uno de los partidos más importantes de su carrera debido a lo que está en juego para la institución felina.

“Sinceramente, solo pienso en la final porque es una de las más importantes de mi carrera, por lo que puede significar: llevar a Tigres a un Mundial de Clubes también, posicionar al equipo en un plano internacional. Y bueno, feliz de estar en él”, aseguró.

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