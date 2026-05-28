México

UIF alerta por lavado de dinero y trata de personas durante el Mundial 2026

La movilidad de personas y recursos también puede generar riesgos relacionados con actividades ilegales

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La Cámara Nacional de Comercio resalta oportunidades para empresas familiares y pymes mediante capacitación digital y consumo local en el Mundial 2026. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)
La Cámara Nacional de Comercio resalta oportunidades para empresas familiares y pymes mediante capacitación digital y consumo local en el Mundial 2026. | (crédito: Jesús Avilés/Infobae México)

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alertó sobre el posible aumento de riesgos sobre actividades de lavado de dinero, además de actividades ligadas a la trata de personas en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

El reporte compartido el 27 de mayo destaca que si bien los eventos como el Mundial de futbol generan una importante movilidad de personas, así como de recursos, también pueden derivar en el incremento de riesgos relacionados con actividades ilícitas.

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Debido a lo anterior, la UIF presenta elementos enfocados fortalecer sus las actividades de monitoreo, así como la identificación de operaciones inusuales y evaluación de riesgos.

remesas
El envío de remesas en mayo creció 10.72% respecto al mismo mes del año pasado.

Colaboración con autoridades de EEUU y Canadá

La herramienta preventiva es compartida en coordinación con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Centro de Análisis de Informes y Transacciones Financieras de Canadá (FINTRAC).

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El documento permanecerá vigente hasta el 31 de agosto de 2026 y podrá actualizarse conforme evolucionen los riesgos identificados antes, durante y después del evento.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó un documento en el que detalla que la Evaluación Nacional de Riesgos 2023 registra que la trata de personas fue detectada principalmente en el Estado de México y la CDMX, esta última entidad una de las sedes mundialistas.

A lista se le añaden destinos turísticos como Cancún, Quintana Roo y Acapulco, Guerrero, entre otros.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP-México-21 de mayo
La UIF depende de la Secretaría de Hacienda (Cuartoscuro)

De igual manera, datos del 2026 señalan que los grupos más vulnerables, respecto al tema de trata de personas, son:

  • Niños y hombres jóvenes reclutados por el crimen organizado.
  • Mujeres y niñas víctimas de violencia de género
  • Personas migrantes víctimas de trata con fines de explotación laboral o sexual

Es importante destacar que el alertamiento está dirigido a Sujetos Obligados, algunos de los cuales están:

  • Instituciones de Banca Múltiple
  • Casas de Bolsa
  • Casas de Cambio
  • Centros Cambiarios
  • Instituciones de Tecnología Financiera
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple Entidades Reguladas, entre otras

Además, el reporte destaca que los sujetos obligados deben prestar atención a actividades de identificación de clientes en las ciudades sede y corredores migratorios.

También es importante la capacitación al personal de primera línea, quienes deben contar con herramientas para la detección de posibles víctimas

“Si existe sospecha de que un cliente es víctima o partícipe de estos delitos, no se le debe alertar ni informar. Se debe dar aviso inmediato a las autoridades competentes”, señala el informe.

El Mundial de futbol 2026 dará inicio el 11 de junio y terminará el 19 de julio el partido inaugural será realizado en el Estadio Ciudad de México, mientras que la final será en el estadio MetLife de Nueva Jersey (EEUU).

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